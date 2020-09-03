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03 сентября 2020 года 18:48
Возможно продолжение негативной динамики на рынке акций в пятницу - Промсвязьбанк
Благодаря снижению последних сессий индекс Мосбиржи ушел под среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов года, и закрепился под ним, говорится в комментарии гланого аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. По мнению эксперта, с технической точки зрения это может говорить в пользу продолжения негативной динамики. При этом ближайшей сильной поддержкой для рынка выступает отметка 2850 пунктов, от которой "быки" могут попробовать развернуть рынок. "Российский фондовый рынок в четверг продолжил негативную динамику, чему способствовал внешний фон, - комментирует Зварич. - Давление на российские акции оказала ситуация на рынке энергоносителей, где второй день преобладают продажи, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 44 долларов за баррель. Также снижению нашего рынка способствовала динамика западных площадок, отступавших на противоречивой статистике по экономикам европейских стран и США. Так, в Европе к вечеру основные индексы, за исключением французского CAC40 (+0,3%), теряли в пределах 0,7%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 упали на 1,1% и 2% соответственно". Аутсайдерами торгов выступили бумаги Полюса и Яндекса, упавшие на 3,4% и 2,9% соответственно. Лучше рынка торговались Лента и Алроса, прибавившие более 1%. Эксперт банка отметил, что благодаря снижению последних сессии индекс Мосбиржи ушел под среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов года, и закрепился под ним. "С технической точки зрения это может говорить в пользу продолжения негативной динамики. При этом ближайшей сильной поддержкой для рынка выступает отметка 2850 пунктов, от которой "быки" могут попробовать развернуть рынок", - заключает Зварич.
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03 сентября 2020 года 19:43
Рубль к окончанию волатильных торгов вернулся к уровням предыдущего закрытия в парах с долларом и евро
Москва. 3 сентября. Доллар вновь развернулся вверх и немного повышается, евро отыграл почти все потери первой половины дня и продолжает лишь слегка дешеветь на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению. читать дальше
.03 сентября 2020 года 19:28
Рынок акций РФ в четверг провалился в июль по РТС из-за санкционных рисков, лидировал в откате "Полюс"
Москва. 3 сентября. Рынок акций в четверг провалился к июльским значениям индекса РТС на фоне дешевеющей нефти и санкционных опасений из-за ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального; заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова не вызвали оптимизма среди инвесторов. читать дальше
.03 сентября 2020 года 19:00
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 2 сентября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия... читать дальше
.03 сентября 2020 года 18:50
Москва. 3 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг продолжили снижение на фоне антироссийских санкционных рисков, усилившихся после заявлений представителей немецких властей, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом группы "Новичок". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) по преимуществу слегка повышаются в цене, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.03 сентября 2020 года 18:26
ынки рискового капитала демонстрируют затухание многомесячного импульса роста. Долгосрочные восходящие формации сохраняют свою актуальность как на рынках акций, так и в секторе энергетики, однако существует вероятность коррекционного движения на глобальных фондовых площадках, отмечает эксперт по... читать дальше
.03 сентября 2020 года 18:04
Полный выход из капитала "Детского мира" будет способствовать снижению долговой нагрузки АФК "Система" - "Атон"
Полный выход из капитала "Детского мира" будет способствовать снижению долговой нагрузки АФК "Система", говорится в аналитическом материале "Атона". "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд сообщили о продаже 184 млн 750,001 тыс. акций ритейлера, что соответствует 25% + 1 акция, и... читать дальше
.03 сентября 2020 года 16:58
Здравоохранение, энергетика и нефтегаз по-прежнему привлекательны для инвестирования - "ВТБ Капитал Инвестиции"
Даже после значительного роста на рынке по-прежнему есть отрасли и компании, инвестиции в которые могут быть достаточно перспективными, считает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир... читать дальше
.03 сентября 2020 года 16:35
Продолжается "культивация страхов" по поводу недостаточного спроса и избыточного предложения нефти - "Открытие Брокер"
Ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков отмечает, что на рынке нефти продолжается "культивация страхов" по поводу недостаточного спроса и избыточного предложения. Минэнерго США сообщило, что потребление бензина в США упало на прошлой неделе до 8,78 млн бар. в... читать дальше
.03 сентября 2020 года 16:05
это политические риски, без которых доллар и евро стоили бы на 10% меньше, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль в первой половине четверга пытался немного сократить свои мощные потери предыдущего дня, констатирует ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. К... читать дальше
.03 сентября 2020 года 15:49
Рубль днем развернулся вверх к доллару и ускорил рост к евро в рамках коррекции после обвала накануне
Москва. 3 сентября. Доллар перешел к снижению, евро усилил темпы ослабления на "Московской бирже" в четверг днем, рубль растет к бивалютной корзине в рамках коррекции после обвального падения накануне. читать дальше
.03 сентября 2020 года 15:23
Акции китайских IT-компаний подойдут для долгосрочного инвестирования, сообщается в комментарии "Фридом Финанс". "На наш взгляд, рост рисков в китайской IT-индустрии очевиден. За последний месяц Индия заблокировала более 100 неигровых приложений, созданных компаниями КНР. Ряд инвестиционных... читать дальше
.03 сентября 2020 года 14:55
Последние действия бирж и брокерских компаний делают финансовые рынки доступнее для частных инвесторов и способствуют росту популярности сферы инвестиций, говорится в пресс-релизе компании "Открытие Брокер". Кризисный год с его тревожными сигналами в экономике и нервозностью на рынках заставил... читать дальше
.03 сентября 2020 года 14:35
"ФИНАМ" повышает рекомендацию для акций Московской биржи до "Покупать", отмечая, что доходность с учетом дивидендов может составить 23%, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Наша целевая цена предполагает, что акции МосБиржи торгуются по ~16х годовых прибылей (LTM... читать дальше
.03 сентября 2020 года 14:15
Несмотря на повышенные риски прогноза, с учетом тенденций, сохраняющихся на внешних рынках, в четверг преобладают шансы на завершение текущей сессии на российском рынке в плюсе, Индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2910-2980 пунктов, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций... читать дальше
.03 сентября 2020 года 13:43
Приход в Ленту нового гендиректора может быть воспринят рынком как негативное событие для Магнита - Sberbank CIB
Приход в Ленту нового гендиректора может быть воспринят рынком как негативное событие для Магнита, так как за ним могут последовать и другие менеджеры, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Лента в среду объявила о... читать дальше
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