.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рынки рискового капитала демонстрируют затухание импульса роста - "БКС Брокер"
.
03 сентября 2020 года 18:26
Рынки рискового капитала демонстрируют затухание импульса роста - "БКС Брокер"
Рынки рискового капитала демонстрируют затухание многомесячного импульса роста. Долгосрочные восходящие формации сохраняют свою актуальность как на рынках акций, так и в секторе энергетики, однако существует вероятность коррекционного движения на глобальных фондовых площадках, отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Михаил Зельцер. По его словам, после очередного обновления американскими рынками исторических максимумов их перегретость выглядит очевидной. Нефтяные котировки также находятся под давлением на фоне опасений слабого спроса в США. Негативный внешний фон усиливает коррекционные настроения и на российском финансовом рынке, подверженном в последние недели еще и геополитическим рискам. Накануне политическое руководство Германии сообщило об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального еще на территории России. Инвесторы поспешили ретироваться из российского рубля, долговых активов и акций. Участники рынка небезосновательно опасаются активизации санкционного механизма со стороны западных партнеров, способного на время снизить инвестиционную привлекательность отечественных финансовых инструментов. Продолжая негативную тенденцию, индекс МосБиржи откатился ниже поддержки 2940 пунктов. Неспособность остановиться на этом важном уровне спроса приведет к углублению нисходящего движения вплоть до 2900 пунктов, считает эксперт. Девальвационные ожидания по рублю повышены. Можно ожидать ослабления нацвалюты в район отметки 76 руб./$1, многократно выступавшей ранее препятствием для дальнейшего падения рубля. Акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%, до 179,7 рубля) тестируют поддержку 180 руб., прохождение которой усилит технические сигналы к дальнейшему снижению акций. Инвесторы оценивают риски общему проекту "Северный поток 2", учитывая жесткие заявления немецкой стороны по ситуации с отравлением Навального. В положительной плоскости курсируют представители потребсектора и электроэнергетики, ориентированные на внутреннего пользователя ("Лента" (MOEX: LNTA), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES), "Магнит" (MOEX: MGNT), "МТС" (MOEX: MTSS)), заключил Зельцер.
.
03 сентября 2020 года 19:43
Рубль к окончанию волатильных торгов вернулся к уровням предыдущего закрытия в парах с долларом и евро
Москва. 3 сентября. Доллар вновь развернулся вверх и немного повышается, евро отыграл почти все потери первой половины дня и продолжает лишь слегка дешеветь на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению. читать дальше
.03 сентября 2020 года 19:28
Рынок акций РФ в четверг провалился в июль по РТС из-за санкционных рисков, лидировал в откате "Полюс"
Москва. 3 сентября. Рынок акций в четверг провалился к июльским значениям индекса РТС на фоне дешевеющей нефти и санкционных опасений из-за ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального; заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова не вызвали оптимизма среди инвесторов. читать дальше
.03 сентября 2020 года 19:00
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 2 сентября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия... читать дальше
.03 сентября 2020 года 18:50
Москва. 3 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг продолжили снижение на фоне антироссийских санкционных рисков, усилившихся после заявлений представителей немецких властей, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом группы "Новичок". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) по преимуществу слегка повышаются в цене, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.03 сентября 2020 года 18:48
Благодаря снижению последних сессий индекс Мосбиржи ушел под среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов года, и закрепился под ним, говорится в комментарии гланого аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. По мнению эксперта, с технической точки зрения это может говорить в пользу... читать дальше
.03 сентября 2020 года 18:04
Полный выход из капитала "Детского мира" будет способствовать снижению долговой нагрузки АФК "Система" - "Атон"
Полный выход из капитала "Детского мира" будет способствовать снижению долговой нагрузки АФК "Система", говорится в аналитическом материале "Атона". "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд сообщили о продаже 184 млн 750,001 тыс. акций ритейлера, что соответствует 25% + 1 акция, и... читать дальше
.03 сентября 2020 года 16:58
Здравоохранение, энергетика и нефтегаз по-прежнему привлекательны для инвестирования - "ВТБ Капитал Инвестиции"
Даже после значительного роста на рынке по-прежнему есть отрасли и компании, инвестиции в которые могут быть достаточно перспективными, считает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир... читать дальше
.03 сентября 2020 года 16:35
Продолжается "культивация страхов" по поводу недостаточного спроса и избыточного предложения нефти - "Открытие Брокер"
Ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков отмечает, что на рынке нефти продолжается "культивация страхов" по поводу недостаточного спроса и избыточного предложения. Минэнерго США сообщило, что потребление бензина в США упало на прошлой неделе до 8,78 млн бар. в... читать дальше
.03 сентября 2020 года 16:05
это политические риски, без которых доллар и евро стоили бы на 10% меньше, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль в первой половине четверга пытался немного сократить свои мощные потери предыдущего дня, констатирует ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. К... читать дальше
.03 сентября 2020 года 15:49
Рубль днем развернулся вверх к доллару и ускорил рост к евро в рамках коррекции после обвала накануне
Москва. 3 сентября. Доллар перешел к снижению, евро усилил темпы ослабления на "Московской бирже" в четверг днем, рубль растет к бивалютной корзине в рамках коррекции после обвального падения накануне. читать дальше
.03 сентября 2020 года 15:23
Акции китайских IT-компаний подойдут для долгосрочного инвестирования, сообщается в комментарии "Фридом Финанс". "На наш взгляд, рост рисков в китайской IT-индустрии очевиден. За последний месяц Индия заблокировала более 100 неигровых приложений, созданных компаниями КНР. Ряд инвестиционных... читать дальше
.03 сентября 2020 года 14:55
Последние действия бирж и брокерских компаний делают финансовые рынки доступнее для частных инвесторов и способствуют росту популярности сферы инвестиций, говорится в пресс-релизе компании "Открытие Брокер". Кризисный год с его тревожными сигналами в экономике и нервозностью на рынках заставил... читать дальше
.03 сентября 2020 года 14:35
"ФИНАМ" повышает рекомендацию для акций Московской биржи до "Покупать", отмечая, что доходность с учетом дивидендов может составить 23%, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Наша целевая цена предполагает, что акции МосБиржи торгуются по ~16х годовых прибылей (LTM... читать дальше
.03 сентября 2020 года 14:15
Несмотря на повышенные риски прогноза, с учетом тенденций, сохраняющихся на внешних рынках, в четверг преобладают шансы на завершение текущей сессии на российском рынке в плюсе, Индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2910-2980 пунктов, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций... читать дальше
.03 сентября 2020 года 13:43
Приход в Ленту нового гендиректора может быть воспринят рынком как негативное событие для Магнита - Sberbank CIB
Приход в Ленту нового гендиректора может быть воспринят рынком как негативное событие для Магнита, так как за ним могут последовать и другие менеджеры, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Лента в среду объявила о... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.