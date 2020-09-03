Полный выход из капитала "Детского мира" будет способствовать снижению долговой нагрузки АФК "Система" - "Атон"

Полный выход из капитала "Детского мира" будет способствовать снижению долговой нагрузки АФК "Система", говорится в аналитическом материале "Атона". "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд сообщили о продаже 184 млн 750,001 тыс. акций ритейлера, что соответствует 25% + 1 акция, и полностью выходят из капитала "Детского мира". АФК продает 20,38% акций, РКИФ - 4,62%.

Чистые финансовые обязательства Корпоративного центра составили 190,7 млрд руб. (против 217,9 млрд руб. за 2К19), упав на 12,5% г/г благодаря погашению рублевого кредита. Согласно графику выплаты задолженности, Системе предстоит выплатить 49,4 млрд руб. в 2020, отмечается в материале "Атона".

По мнению аналитиков инвесткомпании, финансовые результаты "Системы" за 2 квартал 2020г свидетельствуют о различной эффективности активов в портфеле компании: "Выручка группы от продаж составила 155,1 млрд руб. (почти без изменений г/г, в целом а рамках консенсус-прогноза), в то время как показатель OIBDA достиг 54,8 млрд руб., ( 0,6% г/г, на 1,2% выше консенсус-прогноза). Результат отражает снижение OIBDA в сегментах HoReCa и аренды, частично компенсированное показателями МТС и ОЗОНа. Рентабельность OIBDA в 2К20 составила 35,4%, не изменившись г/г. Скорректированная чистая прибыль упала на 74,1% г/г вследствие высокого эффекта базы в 2019 (с учетом прибыли в 4,1 млрд руб. от реализации высокотехнологичных активов). Соотношение SG&A/выручка снизилось до 18,1% (-0,7 пп г/г), в результате снижения SG&A на 4,1% в сегментах МТС, HoReCa и здравоохранения. Общие капитальные затраты Группы снизились на 5,1% г/г до 26,8 млрд руб. за счет сокращения капзатрат, приходящихся на МТС".

Динамику выручки поддержали результаты МТС и Segezha Group, нивелировавшие слабые показатели других активов "Системы", отмечается в комментарии "Атона". Выручка МТС увеличилась на 1,3% до 117,7 млрд руб. благодаря росту выручки от услуг мобильной связи. Продажи Segezha поднялись до 16,9 млрд руб. (8,9% г/г) за счет роста объемов и цен реализации пиломатериалов. Выручка Агрохолдинга СТЕПЬ упала на 22,2% г/г до 2,7 млрд руб. на фоне сокращения переходящих товарных остатков, хотя OIBDA выросла на 11,7% г/г. Выручка Медси продемонстрировала ухудшение (-16,7% г/г) из-за падения пациентопотока. Выручка БЭСК снизилась на 0,7% до 4,5 млрд руб. По показателю OIBDA положительную динамику продемонстрировали только МТС (+3,7% г/г) и Агрохолдинг Степь (+11,7% г/г).