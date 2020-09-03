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03 сентября 2020 года 18:04
Полный выход из капитала "Детского мира" будет способствовать снижению долговой нагрузки АФК "Система" - "Атон"
Полный выход из капитала "Детского мира" будет способствовать снижению долговой нагрузки АФК "Система", говорится в аналитическом материале "Атона". "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд сообщили о продаже 184 млн 750,001 тыс. акций ритейлера, что соответствует 25% + 1 акция, и полностью выходят из капитала "Детского мира". АФК продает 20,38% акций, РКИФ - 4,62%. Чистые финансовые обязательства Корпоративного центра составили 190,7 млрд руб. (против 217,9 млрд руб. за 2К19), упав на 12,5% г/г благодаря погашению рублевого кредита. Согласно графику выплаты задолженности, Системе предстоит выплатить 49,4 млрд руб. в 2020, отмечается в материале "Атона". По мнению аналитиков инвесткомпании, финансовые результаты "Системы" за 2 квартал 2020г свидетельствуют о различной эффективности активов в портфеле компании: "Выручка группы от продаж составила 155,1 млрд руб. (почти без изменений г/г, в целом а рамках консенсус-прогноза), в то время как показатель OIBDA достиг 54,8 млрд руб., ( 0,6% г/г, на 1,2% выше консенсус-прогноза). Результат отражает снижение OIBDA в сегментах HoReCa и аренды, частично компенсированное показателями МТС и ОЗОНа. Рентабельность OIBDA в 2К20 составила 35,4%, не изменившись г/г. Скорректированная чистая прибыль упала на 74,1% г/г вследствие высокого эффекта базы в 2019 (с учетом прибыли в 4,1 млрд руб. от реализации высокотехнологичных активов). Соотношение SG&A/выручка снизилось до 18,1% (-0,7 пп г/г), в результате снижения SG&A на 4,1% в сегментах МТС, HoReCa и здравоохранения. Общие капитальные затраты Группы снизились на 5,1% г/г до 26,8 млрд руб. за счет сокращения капзатрат, приходящихся на МТС". Динамику выручки поддержали результаты МТС и Segezha Group, нивелировавшие слабые показатели других активов "Системы", отмечается в комментарии "Атона". Выручка МТС увеличилась на 1,3% до 117,7 млрд руб. благодаря росту выручки от услуг мобильной связи. Продажи Segezha поднялись до 16,9 млрд руб. (8,9% г/г) за счет роста объемов и цен реализации пиломатериалов. Выручка Агрохолдинга СТЕПЬ упала на 22,2% г/г до 2,7 млрд руб. на фоне сокращения переходящих товарных остатков, хотя OIBDA выросла на 11,7% г/г. Выручка Медси продемонстрировала ухудшение (-16,7% г/г) из-за падения пациентопотока. Выручка БЭСК снизилась на 0,7% до 4,5 млрд руб. По показателю OIBDA положительную динамику продемонстрировали только МТС (+3,7% г/г) и Агрохолдинг Степь (+11,7% г/г).
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03 сентября 2020 года 19:43
Рубль к окончанию волатильных торгов вернулся к уровням предыдущего закрытия в парах с долларом и евро
Москва. 3 сентября. Доллар вновь развернулся вверх и немного повышается, евро отыграл почти все потери первой половины дня и продолжает лишь слегка дешеветь на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению. читать дальше
.03 сентября 2020 года 19:28
Рынок акций РФ в четверг провалился в июль по РТС из-за санкционных рисков, лидировал в откате "Полюс"
Москва. 3 сентября. Рынок акций в четверг провалился к июльским значениям индекса РТС на фоне дешевеющей нефти и санкционных опасений из-за ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального; заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова не вызвали оптимизма среди инвесторов. читать дальше
.03 сентября 2020 года 19:00
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 2 сентября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия... читать дальше
.03 сентября 2020 года 18:50
Москва. 3 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг продолжили снижение на фоне антироссийских санкционных рисков, усилившихся после заявлений представителей немецких властей, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом группы "Новичок". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) по преимуществу слегка повышаются в цене, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.03 сентября 2020 года 18:48
Благодаря снижению последних сессий индекс Мосбиржи ушел под среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов года, и закрепился под ним, говорится в комментарии гланого аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. По мнению эксперта, с технической точки зрения это может говорить в пользу... читать дальше
.03 сентября 2020 года 18:26
ынки рискового капитала демонстрируют затухание многомесячного импульса роста. Долгосрочные восходящие формации сохраняют свою актуальность как на рынках акций, так и в секторе энергетики, однако существует вероятность коррекционного движения на глобальных фондовых площадках, отмечает эксперт по... читать дальше
.03 сентября 2020 года 16:58
Здравоохранение, энергетика и нефтегаз по-прежнему привлекательны для инвестирования - "ВТБ Капитал Инвестиции"
Даже после значительного роста на рынке по-прежнему есть отрасли и компании, инвестиции в которые могут быть достаточно перспективными, считает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир... читать дальше
.03 сентября 2020 года 16:35
Продолжается "культивация страхов" по поводу недостаточного спроса и избыточного предложения нефти - "Открытие Брокер"
Ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков отмечает, что на рынке нефти продолжается "культивация страхов" по поводу недостаточного спроса и избыточного предложения. Минэнерго США сообщило, что потребление бензина в США упало на прошлой неделе до 8,78 млн бар. в... читать дальше
.03 сентября 2020 года 16:05
это политические риски, без которых доллар и евро стоили бы на 10% меньше, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль в первой половине четверга пытался немного сократить свои мощные потери предыдущего дня, констатирует ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. К... читать дальше
.03 сентября 2020 года 15:49
Рубль днем развернулся вверх к доллару и ускорил рост к евро в рамках коррекции после обвала накануне
Москва. 3 сентября. Доллар перешел к снижению, евро усилил темпы ослабления на "Московской бирже" в четверг днем, рубль растет к бивалютной корзине в рамках коррекции после обвального падения накануне. читать дальше
.03 сентября 2020 года 15:23
Акции китайских IT-компаний подойдут для долгосрочного инвестирования, сообщается в комментарии "Фридом Финанс". "На наш взгляд, рост рисков в китайской IT-индустрии очевиден. За последний месяц Индия заблокировала более 100 неигровых приложений, созданных компаниями КНР. Ряд инвестиционных... читать дальше
.03 сентября 2020 года 14:55
Последние действия бирж и брокерских компаний делают финансовые рынки доступнее для частных инвесторов и способствуют росту популярности сферы инвестиций, говорится в пресс-релизе компании "Открытие Брокер". Кризисный год с его тревожными сигналами в экономике и нервозностью на рынках заставил... читать дальше
.03 сентября 2020 года 14:35
"ФИНАМ" повышает рекомендацию для акций Московской биржи до "Покупать", отмечая, что доходность с учетом дивидендов может составить 23%, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Наша целевая цена предполагает, что акции МосБиржи торгуются по ~16х годовых прибылей (LTM... читать дальше
.03 сентября 2020 года 14:15
Несмотря на повышенные риски прогноза, с учетом тенденций, сохраняющихся на внешних рынках, в четверг преобладают шансы на завершение текущей сессии на российском рынке в плюсе, Индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2910-2980 пунктов, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций... читать дальше
.03 сентября 2020 года 13:43
Приход в Ленту нового гендиректора может быть воспринят рынком как негативное событие для Магнита - Sberbank CIB
Приход в Ленту нового гендиректора может быть воспринят рынком как негативное событие для Магнита, так как за ним могут последовать и другие менеджеры, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Лента в среду объявила о... читать дальше
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