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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Здравоохранение, энергетика и нефтегаз по-прежнему привлекательны для инвестирования - "ВТБ Капитал Инвестиции"
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03 сентября 2020 года 16:58

Здравоохранение, энергетика и нефтегаз по-прежнему привлекательны для инвестирования - "ВТБ Капитал Инвестиции"

Даже после значительного роста на рынке по-прежнему есть отрасли и компании, инвестиции в которые могут быть достаточно перспективными, считает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов.

Как говорится в комментарии эксперта, по его мнению, инвесторам следует обратить внимание на следующие три сектора: здравоохранение, электроэнергетика и нефтегаз.

По оценке Потапова, в секторе здравоохранения наиболее привлекательно выглядят Boston Scientific (BSX US), Abbvie (ABBV US) и Qiagen (QGEN NA).

Эксперт отмечает, что акции компаний в секторе здравоохранения США выросли на 5% с начала года, что соответствует общей динамике рынка. Однако пересмотр ожидаемого роста корпоративных прибылей в секторе опережает прогноз по рынку в целом.

"Сектор торгуется с показателем EV/EBITDA 15,2x, что ненамного выше исторически среднего за последние 2 года показателя EV/EBITDA на уровне 14x. Сектор здравоохранения имеет ряд структурных факторов, обеспечивающих долгосрочный потенциал роста выручки и прибыли. Нам нравятся Boston Scientific (BSX US), Abbvie (ABBV US) и Qiagen (QGEN NA)", - говорится комментарии.

В электроэнергетике Потапов выделяет бумаги Nextera (NEE US), Duke (DUK US) и Dominion (D US).

"Динамика электроэнергетического сектора с начала года была отрицательной: минус 1%. Прогноз EPS снизился на 4% за последние 3 месяца. Прогнозный EV/EBITDA на ближайшие 2 года вблизи исторического среднего. Мы считаем потенциально интересными могут быть бумаги Nextera (NEE US), Duke (DUK US) и Dominion (D US)", - пишет он.

Среди бумаг нефтегазового сектора эксперт обращает внимание на ConocoPhillips (COP US), Total (TOT US) и Royal Dutch Shell (RDSA US).

"Динамика нефтегазового сектора была худшей: минус 52% с начала года. Однако в настоящее время начинается значительный рост консенсус-прогнозов по прибыли на акцию (плюс 27% за 3 месяца) с чрезвычайно низкой базы. Рыночный мультипликатор соответствует своему историческому среднему значению - это единственный крупный сектор, который не переоценился в этом году. Мы становимся более оптимистичны в отношении цен на нефть и отдаем предпочтение ConocoPhillips (COP US), Total (TOT US) и Royal Dutch Shell (RDSA US)", - считает Потапов.

Опубликовано: /ВТБ Капитал/
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