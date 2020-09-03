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03 сентября 2020 года 15:49

Рубль днем развернулся вверх к доллару и ускорил рост к евро в рамках коррекции после обвала накануне

Москва. 3 сентября. Доллар перешел к снижению, евро усилил темпы ослабления на "Московской бирже" в четверг днем, рубль растет к бивалютной корзине в рамках коррекции после обвального падения накануне.

Курс доллара США составил 75,33 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 7,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,98 руб./EUR1, подешевев на 36,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 20,58 копейки - до 81,48 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 4 сентября на 1,6092 рубля, до 75,468 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,3984 рубля, до 89,1353 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх к доллару и ускорил повышение к евро на дневных торгах в рамках технической коррекции после сильного обвала накануне на новостях, что лаборатория Бундесвера нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". Отсутствие новостей, связанных с санкциями из-за этого инцидента, позволяет рублю немного восстановить позиции.

В Кремле не усматривают причин для санкций против России и проекта "Северный поток 2" в связи с ситуацией с Навальным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не понимаем, что может быть причиной для каких-либо санкций. Мы в целом не приемлем санкционного разговора и санкционного языка, считаем это абсолютно неприемлемым. Но в данном случае мы не понимаем причины для обсуждения темы каких-либо санкций", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он ответил на вопрос, ожидают ли в Кремле санкций со стороны Германии или других западных стран в связи с ситуацией с Навальным - в частности, в отношении проекта "Северный поток 2".

В свою очередь, власти иностранных государств призвали Россию дать ответ на случившееся сразу после заявления официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта, что против Навального был применен именно "Новичок".

Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя произошедшее, заявила в среду, что Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации с российским оппозиционером, на эти вопросы может и должно ответить правительство РФ.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в свою очередь заявил, что Берлин в ближайшие дни обсудит с партнерами по ЕС и НАТО реакцию на ситуацию с Навальным.

Британский премьер Борис Джонсон и глава МИД Доминик Рааб выразили обеспокоенность заявлением Берлина об отравлении Навального ядом группы "Новичок" и также призвали российские власти дать необходимые пояснения.

Франция осудила нападение на российского оппозиционера и призвала Россию объяснить обстоятельства случившегося.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен расценила отравление как подлый поступок. Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу РФ Рии Оомен-Рюйтен (Нидерланды) и Аксель Шаффер (ФРГ) потребовали от российской стороны "немедленного объяснения" произошедшего.

В Вашингтоне заявили, что США вместе с союзниками будут добиваться привлечения виновных в отравлении Навального к ответственности. "США глубоко обеспокоены результатами, опубликованными сегодня. Отравление Алексея Навального заслуживает осуждения", - заявил Совет национальной безопасности США в своем аккаунте в "Твиттере".

"Мы будем работать с нашими союзниками и международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности тех в России, куда бы ни привели доказательства", - говорится в заявлении.

Сенатор Роберт Менендес заявил, что президент США Дональд Трамп должен отреагировать на сообщение Германии об отравлении российского блогера Алексея Навального введением новых санкций против России.

Сенатор призвал администрацию Трампа немедленно определить в соответствии с законом о контроле над химическим и биологическим оружием, "была ли Российская Федерация причастна к этому отравлению, и если да, то немедленно ввести санкции, санкционированные Конгрессом".

"Нового витка геополитической напряженности пока не произошло, поскольку комментарии руководства западных стран по ситуации с Алексеем Навальным в основном повторяли предыдущую риторику, а конкретные угрозы санкций пока не были озвучены. На этом фоне возможно некоторое ослабление геополитической напряженности, и пара "доллар-рубль" может снизиться до 75 руб./$1. Напротив, в случае усиления геополитической напряженности она вновь протестирует уровень 76 и, возможно, даже 77 руб./$1. Однако более значительное ослабление рубля маловероятно в отсутствие действительно жестких санкций", - говорят аналитики Sberbank Investment Research.

"Рублевый сегмент умеренно подрастает после существенного снижения накануне. Причиной выхода инвесторов из российских активов стал новостной фон вокруг отравления Алексея Навального и рост опасений введения новых санкций. Также против рубля играет и рост доллара к большинству валют. Внутренние факторы при этом играют против рубля, сегодня Минфин опубликовал плановый объем продажи валюты в сентябре, который вновь снизился. Это должно негативно сказаться на курсе", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Тем временем, настроения глобальных игроков поддерживаются надеждами на прогресс в разработке тестов и вакцины против коронавирусной инфекции. Кроме того, надежды инвесторов направлены на то, что мировые центробанки и правительства государств примут дополнительные меры для поддержки экономики, пострадавшей от пандемии коронавирусной инфекции.

Главный национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил в эфире телеканала NBC, что вакцина от коронавируса может появиться до конца 2020 года, если проводимые в настоящее время клинические испытания дадут чрезвычайно положительные результаты.

В интервью изданию Kaiser Health News во вторник Фаучи сказал, что "сейчас данные настолько хороши, что можно сказать, что она безопасна и эффективна".

Французская фармацевтическая компания Sanofi (SPB: SNY) (PA:SASY) и британская GlaxoSmithKline Plc (GSK), которые совместно разрабатывают вакцину от коронавируса, сообщили, что ждут первых результатов испытаний к декабрю и, если они окажутся положительными, компании планируют запросить у регуляторов одобрение на использование препарата уже в первом полугодии 2021 года.

В среду стало известно, что министр финансов США Стивен Мнучин возобновил переговоры со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси о новом пакете стимулирующих мер.

Трейдеры ждут данных министерства труда США о безработице в августе, которые будут опубликованы в пятницу.

Цены на нефть снижаются днем в четверг, несмотря на данные о сокращении запасов и добычи в США. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК уменьшилась на 1,98% - до $43,55 за баррель. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 2,5%.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени дешевеют на 2,14% - до $40,62 за баррель. В среду стоимость этих контрактов уменьшилась на 2,14%, до минимума с 7 августа.

Как сообщило накануне Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 9,4 млн баррелей. Падение существенно превзошло прогнозы рынка: эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 1,2 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 1,1 млн баррелей в сутки - до 9,7 млн баррелей в сутки.

Резкое падение запасов нефти и объемов добычи, однако, не слишком удивило трейдеров, поскольку оно отражает последствия урагана "Лаура", пишет Market Watch.

Давление на рынок оказывает тот факт, что Ирак не может сократить добычу нефти в соответствии с взятыми на себя обязательствами в рамках ОПЕК+, пишет Bloomberg.

В этом году добыча нефти в Ираке превышала квоту в ОПЕК+, и страна обязалась компенсировать перепроизводство за счет более сильного сокращения добычи в августе и сентябре. Однако в среду Багдад заявил, что ему может потребоваться еще два месяца, чтобы выполнить свои обязательства.

Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 7 сентября по 6 октября будет эквивалентен 54 млрд рублей, ежедневный объем составит 2,5 млрд рублей, сообщило ведомство.

Месяцем ранее, с 7 августа по 4 сентября, объем продаж составлял 64,9 млрд рублей, ежедневный - 3,1 млрд рублей.

Таким образом, как следует из данных Банка России, ЦБ РФ 31 августа и 1 сентября продавал валюту на 3,1 млрд рублей. Неделей ранее совокупный объем продажи валюты составил 15,5 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК уменьшились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,3% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 3 б.п. - до 4,43% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев уменьшились на 1 б.п. - до 4,52%, 4,65% и 4,66% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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