Продолжается "культивация страхов" по поводу недостаточного спроса и избыточного предложения нефти - "Открытие Брокер"

Ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков отмечает, что на рынке нефти продолжается "культивация страхов" по поводу недостаточного спроса и избыточного предложения. Минэнерго США сообщило, что потребление бензина в США упало на прошлой неделе до 8,78 млн бар. в сутки с 9,16 млн бар. неделей ранее. День труда, который традиционно отмечается в первый понедельник сентября, завершает высокий летний сезон потребления топлива. Осенью предприятия Северного полушария будут проводить профилактические работы, перестраиваясь на зимний режим производства.

"Соответственно, на рынке сформировались опасения, что в сентябре-октябре вновь может сформироваться избыток предложения. Ирак опроверг информацию, что проводил переговоры о снятии ограничений на добычу в I квартале 2021 года, но рынку хватило слухов, чтобы допустить слабую мотивацию выполнения обязательств в ОПЕК+", - указывает специалист компании.