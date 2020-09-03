Акции китайских IT-компаний подойдут для долгосрочного инвестирования - "Фридом Финанс"

Акции китайских IT-компаний подойдут для долгосрочного инвестирования, сообщается в комментарии "Фридом Финанс".

"На наш взгляд, рост рисков в китайской IT-индустрии очевиден. За последний месяц Индия заблокировала более 100 неигровых приложений, созданных компаниями КНР. Ряд инвестиционных проектов замораживается или откладывается. Нынешние комментарии индийских политиков дают понять, что застарелый конфликт реанимирован, и он может тянуться гораздо дольше, чем несколько месяцев", - отмечает аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

В связи с этим эксперт не рекомендует рассматривать покупку акций китайских IT-компаний на короткий срок (менее года). Оптимальной стратегией, по его мнению, будет долгосрочное индексное инвестирование через биржевые фонды, торгуемые на крупнейших глобальных площадках.