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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи до завершения торгов останется в диапазоне 2910-2980 пунктов - "Фридом Финанс"
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03 сентября 2020 года 14:15
Индекс Мосбиржи до завершения торгов останется в диапазоне 2910-2980 пунктов - "Фридом Финанс"
Несмотря на повышенные риски прогноза, с учетом тенденций, сохраняющихся на внешних рынках, в четверг преобладают шансы на завершение текущей сессии на российском рынке в плюсе, Индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2910-2980 пунктов, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александра Осина. "Давление на отечественный рынок акций оказывает снижение цен на нефть. Коррекция нефтяных котировок связана с тем, что их рост в последние месяцы заметно опередил фактическое восстановление спроса. Сезонные факторы для рынка нефти также неблагоприятны. В сезон ураганов США успешно восполняют спад добычи за счет импорта. На нефтегазовый сектор крупнейшего мирового потребителя негативно воздействует фактор завершения фискального года и отраслевые риски, связанные с природными аномалиями. Эти технические и фундаментальные факторы останутся значимым препятствием для роста нефтяных цен в течение месяца", - отмечает Осин. Позитивным фактором, по мнению аналитика, является информация о том, что в США начинается раунд "точечной" отраслевой поддержки спроса. Это свидетельствует о том, что реализованные в текущем году меры монетарного стимулирования американские регуляторы считают достаточными и успешными. Это будет снижать дефляционные опасения рынка. Секретарь Казначейства США Стивен Мнучин ведет переговоры с лидером демократов, спикером Конгресса Нэнси Пелоси о предоставлении экономике пакета фискальных стимулов на сумму, ориентировочно составляющую $500 млрд. В числе приоритетов для Минфина США - поддержка сферы услуг и туристической отрасли, а также стимулирование малого бизнеса, в том числе посредством программы защиты зарплаты, Paycheck Protection Program (PPP). Эта информация позитивна для индустрии авиаперевозок и связанных с ней бизнесов. Стало известно о восстановлении авиасообщения между Россией Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Эта новость способствовала росту акций Аэрофлота на 1%. Защитные свойства вслед за бумагами других ретейлеров сегодня демонстрируют акции Ленты. Впрочем, поводом для их роста стала новость об организации компанией экспресс-доставки, полагает аналитик "Фридом Финанс". В среду аналогичная информация поддержала акции X5 и Магнита. Активная реакция рынка на подготовку ретейлеров к возобновлению ограничительных мер в связи с пандемией - дополнительный фактор усиления оценочных рисков для покупателей, уверен эксперт. "Хуже рынка торгуются акции Татнефти. Учитывая текущее снижение цен на энергоносители, рынок настороженно воспринимает информацию о планах компании в ближайшие годы вложить в создание крупного нефтегазохимического комплекса в Татарстане около 570 млрд руб. Этот показатель сравним по размеру со всей анонсированной в конце 2018 года стратегической программой развития компании объемом 1,162 трлн руб. без НДС. Впрочем, риски значимого наращивания инвестиций уже учтены в оценке справедливой стоимости акций Татнефти", - комментирует Осин.
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03 сентября 2020 года 16:58
Здравоохранение, энергетика и нефтегаз по-прежнему привлекательны для инвестирования - "ВТБ Капитал Инвестиции"
Даже после значительного роста на рынке по-прежнему есть отрасли и компании, инвестиции в которые могут быть достаточно перспективными, считает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир... читать дальше
.03 сентября 2020 года 16:35
Продолжается "культивация страхов" по поводу недостаточного спроса и избыточного предложения нефти - "Открытие Брокер"
Ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков отмечает, что на рынке нефти продолжается "культивация страхов" по поводу недостаточного спроса и избыточного предложения. Минэнерго США сообщило, что потребление бензина в США упало на прошлой неделе до 8,78 млн бар. в... читать дальше
.03 сентября 2020 года 16:05
это политические риски, без которых доллар и евро стоили бы на 10% меньше, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль в первой половине четверга пытался немного сократить свои мощные потери предыдущего дня, констатирует ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. К... читать дальше
.03 сентября 2020 года 15:49
Рубль днем развернулся вверх к доллару и ускорил рост к евро в рамках коррекции после обвала накануне
Москва. 3 сентября. Доллар перешел к снижению, евро усилил темпы ослабления на "Московской бирже" в четверг днем, рубль растет к бивалютной корзине в рамках коррекции после обвального падения накануне. читать дальше
.03 сентября 2020 года 15:23
Акции китайских IT-компаний подойдут для долгосрочного инвестирования, сообщается в комментарии "Фридом Финанс". "На наш взгляд, рост рисков в китайской IT-индустрии очевиден. За последний месяц Индия заблокировала более 100 неигровых приложений, созданных компаниями КНР. Ряд инвестиционных... читать дальше
.03 сентября 2020 года 14:55
Последние действия бирж и брокерских компаний делают финансовые рынки доступнее для частных инвесторов и способствуют росту популярности сферы инвестиций, говорится в пресс-релизе компании "Открытие Брокер". Кризисный год с его тревожными сигналами в экономике и нервозностью на рынках заставил... читать дальше
.03 сентября 2020 года 14:35
"ФИНАМ" повышает рекомендацию для акций Московской биржи до "Покупать", отмечая, что доходность с учетом дивидендов может составить 23%, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Наша целевая цена предполагает, что акции МосБиржи торгуются по ~16х годовых прибылей (LTM... читать дальше
.03 сентября 2020 года 13:43
Приход в Ленту нового гендиректора может быть воспринят рынком как негативное событие для Магнита - Sberbank CIB
Приход в Ленту нового гендиректора может быть воспринят рынком как негативное событие для Магнита, так как за ним могут последовать и другие менеджеры, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Лента в среду объявила о... читать дальше
.03 сентября 2020 года 13:21
Рублевый сегмент умеренно подрастает после существенного снижения накануне, внутренние факторы при этом играют против рубля, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Причиной выхода инвесторов из российских активов стал новостной фон вокруг отравления А. Навального и рост опасений... читать дальше
.03 сентября 2020 года 12:54
Аналитики "КИТ Финанс Брокер" подтверждают рейтинг МТС "выше рынка" и рекомендуют выкупать все текущие просадки в акциях МТС с целевым ориентиром 400 руб., говорится в комментарии инвесткомпании. С локальных максимумов акции МТС скорректировались почти на 5%, эксперты считают, что это возможность... читать дальше
.03 сентября 2020 года 12:33
Ослаблению рубля в среду способствовали глобальное укрепление американской валюты и санкционные опасения, появившиеся после заявлений Германии о признаках отравления российского оппозиционера боевым отравляющим веществом, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research,... читать дальше
.03 сентября 2020 года 12:11
Справедливый уровень доходности нового выпуска пятилетних евробондов Норникеля находится ближе к 2,6–2,65% годовых - Уралсиб
Справедливый уровень доходности нового выпуска пятилетних евробондов ГМК "Норильский никель" находится ближе к 2,6–2,65% годовых, говорится в обзоре Уралсиба. ГМК "Норильский никель" планирует размещение нового выпуска пятилетних евробондов, более конкретные параметры будут определены исходя из... читать дальше
.03 сентября 2020 года 11:47
Альфа-банк не видит возможностей для роста котировок акций "Московской биржи" значительно выше текущих уровней
Аналитики Альфа-банка не видят сильных катализаторов для роста котировок акций "Московской биржи" значительно выше текущих уровней, сообщается в обзоре банка. "Московская биржа" в среду представила операционные результаты за август 2020 года. Совокупный объем торгов вырос на 9% г/г и снизился на... читать дальше
.03 сентября 2020 года 11:35
Курс EUR/USD в четверг, 3 сентября, демонстрирует негативную динамику, констатирует аналитик "ФИНАМ" Алексей Коренев. Торги проходят вблизи отметки 1,18000, сообщается в комментарии компании. Поводом для негативной динамики стали заявления старшего экономиста Европейского центрального банка... читать дальше
.03 сентября 2020 года 11:31
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Москва. 3 сентября. Рынок акций РФ утром в четверг умеренно подрос по индексам во главе с бумагами "Яндекса" в рамках коррекции после отката накануне из-за санкционных опасений на фоне ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального; внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы в ожидании новых экономических стимулов в США. читать дальше
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