Рубль под давлением геополитики и укрепления доллара - Sberbank CIB

Ослаблению рубля в среду способствовали глобальное укрепление американской валюты и санкционные опасения, появившиеся после заявлений Германии о признаках отравления российского оппозиционера боевым отравляющим веществом, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. В четверг утром российская валюта котировалась приблизительно по 75,6 руб. за доллар. По мнению аналитиков Sberbank CIB, в четверг укрепление доллара, вероятно, продолжится, а если это будет сопровождаться усилением геополитической напряженности, рубль может протестировать уровни 76,0–77,0 за доллар.

Азиатские рынки закрылись разнонаправленно: в небольшой минус ушли континентальный Китай и Гонконг. В США фьючерсы начинают день с коррекции после роста в среду. По оценкам Sberbank CIB, в четверг падение котировок на российском рынке акций, вероятно, продолжится – на них оказывают давление обострившиеся геополитические риски и санкционные опасения, а также ослабление рубля и падение цен на нефть.

Нефть в среду подешевела на фоне укрепления доллара, несмотря на обнадеживающую статистику по ее товарным запасам в США. В четверг ожидаются данные по американскому рынку труда и сектору услуг. Аналитики Sberbank CIB полагают, что если эти публикации не преподнесут позитивных сюрпризов, то давление на нефтяной рынок может ослабеть. По их оценкам, если цены на нефть пробьют сопротивление на уровне $45,1 за баррель, можно будет ожидать роста до $45,9, а если цены просядут ниже $44,3 за баррель, это будет чревато падением до $42,9.