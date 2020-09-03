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03 сентября 2020 года 11:31

Рынок акций РФ утром немного подрос в рамках коррекции во главе с Яндексом, просел Polymetal из-за отсечки

Москва. 3 сентября. Рынок акций РФ утром в четверг умеренно подрос по индексам во главе с бумагами "Яндекса" в рамках коррекции после отката накануне из-за санкционных опасений на фоне ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального; внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы в ожидании новых экономических стимулов в США.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2957,55 пункта (+0,04%), индекс РТС - 1238,19 пункта (+0,3%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 2,4%.

Доллар просел до 75,22 рубля (-0,19 рубля), золото стоит $1941,9 за унцию (-0,1%).

Лаборатория Бундесвера нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок", заявил в среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. Германия, Великобритания, Франция и США призвали Москву дать ответ на случившееся.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российскому послу в Берлине Сергею Нечаеву в ходе встречи в МИД Германии не было предоставлено никаких деталей по делу Навального. Кроме того, она заверила, что МИД Германии не информировал российского посла о возможности введения санкций против России из-за ситуации с Навальным.

Выросли утром в четверг акции "Яндекса" (+2,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,5% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%).

В четверг на бирже без учета дивидендов торгуются акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1,2%, до 1951 рубля; дивиденды за первое полугодие 2020 года - 29,49 рубля на акцию).

Подешевели также акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "префы" Сургутнефтегаза (-0,5%), акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Выручка АФК "Система" по итогам II квартала 2020 года составила 155,12 млрд рублей, что на 0,5% ниже аналогичного периода 2019 года. Скорректированная OIBDA снизилась в отчетном периоде на 0,6% - до 54,84 млрд рублей. Рентабельность по скорректированной OIBDA составила 35,4%.

Результаты оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса" по выручке и на уровне прогноза - по OIBDA и рентабельности OIBDA. Опрошенные накануне аналитики ожидали, что выручка "Системы" составит 153,6 млрд рублей. Они прогнозировали OIBDA в размере 54,17 млрд рублей, рентабельность OIBDA - 35,3%.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, заявление властей Германии о том, что Навальный был отравлен веществом "Новичок", дало почву для пересмотра инвесторами оценок рисков, связанных с возможностью усиления санкций западных стран в отношении РФ. Это стало фактором давления на курс рубля, котировки ОФЗ и высоколиквидных акций.

Утром в четверг котировки высоколиквидных бумаг могут оставаться под давлением санкционных рисков и неопределенного внешнего фона (укрепление доллара США на мировом валютном рынке негативно влияет на динамику цен на сырье и спрос на развивающихся рынках в целом), считает аналитик.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в четверг на рынке акций РФ вероятно преобладание боковика, поскольку накануне индексы МосБиржи и РТС опустились к ближайшим поддержкам 2950 и 1230 пунктов после усиления санкционной риторики и истории вокруг отравления Навального. Пробой указанных значений будет говорить о рисках развития снижения в район 2910 и 1210 пунктов соответственно. Пока ожидать отскок вверх по индексу МосБиржи сложно, выше 2970 пунктов на фоне падения нефти индикатор вряд ли восстановится, считает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, нефть и промышленные металлы остаются под давлением, азиатские рынки также продемонстрировали неуверенность. Даже без внешнеполитических рисков такие вводные предполагают негативную динамику российского рынка. Между тем, в течение четверга на российские акции и рубль продолжит негативно влиять очередное обвинение в адрес РФ по делу возможного отравления "Новичком" известного оппозиционера.

Вокруг "Газпрома" актуальной остается история перспектив газового экспорта в Европу - на кону стоит рынок с десятками миллиардов долларов ежегодной выручки в течение десятков лет. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что ФРГ может ввести дипломатические санкции против РФ. Пока же реакция рынка выглядит излишне эмоциональной, поскольку речь идет не об экономических санкциях, а о дипломатических. При этом пока нет доказательств, что именно власть РФ стоит за отравлением Навального. Но рынок традиционно закладывает наиболее пессимистичный сценарий развития событий.

Американский рынок продолжает реализовывать стратегию "чем хуже статистика, тем больше стимулов". Министр финансов США Стивен Мнучин возобновил переговоры с лидером демократов в Конгрессе Нэнси Пелоси по вопросу пакета экономической помощи, включая дополнительные выплаты безработным. В "Бежевой книге" ФРС отмечается продолжение расширения экономики США в августе, но темпы восстановления замедлились. В частности, было отмечено, что расходы бизнеса и потребителей остаются заметно ниже, чем перед пандемией.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, заявление правительства Германии о нахождении у Навального следов отравляющего вещества из группы "Новичок" было неожиданным. Само отравление Навального мало у кого вызывало сомнения, но то, что "новичком", - это стало мировой сенсацией, на которую российские активы отреагировали снижением.

Весь негатив этого события еще не отыгран. Выступление Меркель было жестким. Если российские власти не объяснят, как в организме оппозиционера оказался данный препарат, то РФ ждут серьезные санкции как со стороны европейских стран, так и США. В таких условиях любые покупки акций, в том числе и "защитных", выглядят очень рискованными.

Стоит следить за акциями Сбербанка, поддержка у которых находится на уровне 222 руб. При пробитии этого уровня вниз целью движения станет район 210 руб., и можно рискнуть открыть спекулятивные "шорты". Нефть Brent пробила нижнюю границу боковика на отметке $44,5 за баррель, что может вылиться в усиление снижения - в район $40 за баррель, считает Антонов.

В среду в США индексы выросли на 1-1,6%, обновив максимумы на фоне надежд инвесторов на прогресс в разработке тестов и вакцины против коронавирусной инфекции.

При этом участники рынка в основном проигнорировали неоднозначную статистику, включая данные о занятости в частном секторе экономики США в августе, которые оказались слабее, чем ожидалось, указывая на медленное восстановление после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Настроения инвесторов поддерживаются целым рядом возможных катализаторов, пишет MarketWatch.

Министр финансов США Стивен Мнучин возобновил переговоры со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси о новом пакете стимулирующих мер, хотя Пелоси сообщила после краткого телефонного звонка во вторник, что между двумя сторонами сохраняются "серьезные разногласия".

Уже больше месяца Белый дом и демократы ведут переговоры о мерах поддержки американской экономики, однако решение пока так и не принято, так как стороны обвиняют друг друга в неспособности вести конструктивные переговоры.

Главный национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил в эфире телеканала NBC, что вакцина от коронавируса может появиться до конца 2020 года, если проводимые в настоящее время клинические испытания дадут чрезвычайно положительные результаты.

Трейдеры ждут данных министерства труда США о безработице в августе, которые будут опубликованы в пятницу.

В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,8-1,7%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне среды).

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга в среду официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра страны.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в августе снизился до 54 пунктов с 54,1 пункта месяцем ранее. Тем не менее значение индекса остается выше отметки в 50 пунктов четвертый месяц подряд, что говорит о росте деловой активности в сфере услуг. Сводный индекс деловой активности в Китае в прошлом месяце вырос до 55,1 пункта с июльских 54,5 пункта.

Нефть в четверг продолжает оставаться под давлением после отката накануне, несмотря на данные о резком сокращении запасов и добычи в США; цена Brent находится на $0,5 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в среду. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $44,01 за баррель (-1% и -2,5% накануне), октябрьская цена WTI - $41,24 за баррель (-0,7% и -2,9% в среду).

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 9,36 млн баррелей (до 498,4 млн баррелей) при прогнозах снижения на 1,2-2 млн баррелей; также сильнее ожиданий упали резервы бензина и дистиллятов. Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 1,1 млн баррелей в сутки (б/с) - до 9,7 млн б/с.

Резкое падение запасов сырья не слишком удивило трейдеров, поскольку оно отражает последствия урагана "Лаура", пишет Market Watch.

Давление на рынок также оказывает тот факт, что Ирак не может сократить добычу нефти в соответствии с взятыми на себя обязательствами в рамках ОПЕК+, пишет Bloomberg.

В этом году добыча нефти в Ираке превышала квоту в ОПЕК+, и страна обязалась компенсировать перепроизводство за счет более сильного сокращения добычи в августе и сентябре. Однако в среду Багдад заявил, что ему может потребоваться еще два месяца, чтобы выполнить свои обязательства.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" ПАО "Химпром" (+15,4%), акции ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+4,5%), ГДР "Ленты" (MOEX: LNTA) (+2,1%), акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+2,1%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+1,8%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+1,5%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+1,4%).

Подешевели бумаги "М.Видео" (MOEX: MVID) (-1,6%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,221 млрд рублей (из них 2,715 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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