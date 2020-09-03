Альфа-банк не видит возможностей для роста котировок акций "Московской биржи" значительно выше текущих уровней

Аналитики Альфа-банка не видят сильных катализаторов для роста котировок акций "Московской биржи" значительно выше текущих уровней, сообщается в обзоре банка.

"Московская биржа" в среду представила операционные результаты за август 2020 года. Совокупный объем торгов вырос на 9% г/г и снизился на 5% м/м, балансируя вокруг среднемесячных уровней. Средние рублевые и долларовые балансы выросли на 18-124% г/г за 8М20, отчасти компенсируя давление, вызванное понижением ставок ЦБ и ФРС.

"Акции биржи выросли в цене на 69% с минимумов середины марта, опередив динамику индекса "Московской биржи" (+40%), что отражаем восприятие инвесторами бизнеса биржи как относительно защищенного к вызовам пандемии. Сейчас акции торгуются по высокому коэффициенту 14,1x P/E 2020П (это самый высокий уровень с начала 2018 года, предусматривающий премию 28% к среднему мультипликатору за последние 5 лет) при дивидендной доходности на уровне 6,4% 2020П. Мы не видим сильных катализаторов роста котировок значительно выше текущих уровней", - отмечают специалисты банка.