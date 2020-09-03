.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Справедливый уровень доходности нового выпуска пятилетних евробондов Норникеля находится ближе к 2,6–2,65% годовых - Уралсиб
.
03 сентября 2020 года 12:11
Справедливый уровень доходности нового выпуска пятилетних евробондов Норникеля находится ближе к 2,6–2,65% годовых - Уралсиб
Справедливый уровень доходности нового выпуска пятилетних евробондов ГМК "Норильский никель" находится ближе к 2,6–2,65% годовых, говорится в обзоре Уралсиба. ГМК "Норильский никель" планирует размещение нового выпуска пятилетних евробондов, более конкретные параметры будут определены исходя из рыночной конъюнктуры, отмечают аналитики корпорации. "Мы полагаем, что компания стремится использовать текущую ситуацию на рынке евробондов (доходности бумаг эмитента вблизи исторических минимумов) для рефинансирования GМKNRM’20, погашаемого в октябре 2020 г., и удлинения своей кривой", - пишут они. "В предыдущий раз на рынок долларовых публичных заимствований "Норникель" выходил в октябре прошлого года, разместив при большом спросе (более 2 млрд долларов) пятилетний евробонд на 750 млн долларов с доходностью 3,375%. Сейчас GMKNRM’24 (YTM 2,46%), который является самым длинным на кривой эмитента, предлагает доходность 2,46% годовых по мид-маркету, что транслируется в z-спред 220 б.п. Пятилетний своп торгуется в районе 0,33% годовых, и, учитывая разницу в дюрации с GMKNRM’24 (YTM 2,46%), справедливый уровень доходности нового выпуска, на наш взгляд, находится ближе к 2,6-2,65% годовых. Однако мы не исключаем, что для привлечения довольно крупного объема (речь о порядке цифр в 1 млрд долларов) эмитенту придется дать премию к обозначенному нами уровню", - указывают аналитики Уралсиба Константин Чернышов и Ольга Стерина.
.
Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК
.
03 сентября 2020 года 16:58
Здравоохранение, энергетика и нефтегаз по-прежнему привлекательны для инвестирования - "ВТБ Капитал Инвестиции"
Даже после значительного роста на рынке по-прежнему есть отрасли и компании, инвестиции в которые могут быть достаточно перспективными, считает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир... читать дальше
.03 сентября 2020 года 16:35
Продолжается "культивация страхов" по поводу недостаточного спроса и избыточного предложения нефти - "Открытие Брокер"
Ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков отмечает, что на рынке нефти продолжается "культивация страхов" по поводу недостаточного спроса и избыточного предложения. Минэнерго США сообщило, что потребление бензина в США упало на прошлой неделе до 8,78 млн бар. в... читать дальше
.03 сентября 2020 года 16:05
это политические риски, без которых доллар и евро стоили бы на 10% меньше, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль в первой половине четверга пытался немного сократить свои мощные потери предыдущего дня, констатирует ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. К... читать дальше
.03 сентября 2020 года 15:49
Рубль днем развернулся вверх к доллару и ускорил рост к евро в рамках коррекции после обвала накануне
Москва. 3 сентября. Доллар перешел к снижению, евро усилил темпы ослабления на "Московской бирже" в четверг днем, рубль растет к бивалютной корзине в рамках коррекции после обвального падения накануне. читать дальше
.03 сентября 2020 года 15:23
Акции китайских IT-компаний подойдут для долгосрочного инвестирования, сообщается в комментарии "Фридом Финанс". "На наш взгляд, рост рисков в китайской IT-индустрии очевиден. За последний месяц Индия заблокировала более 100 неигровых приложений, созданных компаниями КНР. Ряд инвестиционных... читать дальше
.03 сентября 2020 года 14:55
Последние действия бирж и брокерских компаний делают финансовые рынки доступнее для частных инвесторов и способствуют росту популярности сферы инвестиций, говорится в пресс-релизе компании "Открытие Брокер". Кризисный год с его тревожными сигналами в экономике и нервозностью на рынках заставил... читать дальше
.03 сентября 2020 года 14:35
"ФИНАМ" повышает рекомендацию для акций Московской биржи до "Покупать", отмечая, что доходность с учетом дивидендов может составить 23%, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Наша целевая цена предполагает, что акции МосБиржи торгуются по ~16х годовых прибылей (LTM... читать дальше
.03 сентября 2020 года 14:15
Несмотря на повышенные риски прогноза, с учетом тенденций, сохраняющихся на внешних рынках, в четверг преобладают шансы на завершение текущей сессии на российском рынке в плюсе, Индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2910-2980 пунктов, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций... читать дальше
.03 сентября 2020 года 13:43
Приход в Ленту нового гендиректора может быть воспринят рынком как негативное событие для Магнита - Sberbank CIB
Приход в Ленту нового гендиректора может быть воспринят рынком как негативное событие для Магнита, так как за ним могут последовать и другие менеджеры, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Лента в среду объявила о... читать дальше
.03 сентября 2020 года 13:21
Рублевый сегмент умеренно подрастает после существенного снижения накануне, внутренние факторы при этом играют против рубля, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Причиной выхода инвесторов из российских активов стал новостной фон вокруг отравления А. Навального и рост опасений... читать дальше
.03 сентября 2020 года 12:54
Аналитики "КИТ Финанс Брокер" подтверждают рейтинг МТС "выше рынка" и рекомендуют выкупать все текущие просадки в акциях МТС с целевым ориентиром 400 руб., говорится в комментарии инвесткомпании. С локальных максимумов акции МТС скорректировались почти на 5%, эксперты считают, что это возможность... читать дальше
.03 сентября 2020 года 12:33
Ослаблению рубля в среду способствовали глобальное укрепление американской валюты и санкционные опасения, появившиеся после заявлений Германии о признаках отравления российского оппозиционера боевым отравляющим веществом, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research,... читать дальше
.03 сентября 2020 года 11:47
Альфа-банк не видит возможностей для роста котировок акций "Московской биржи" значительно выше текущих уровней
Аналитики Альфа-банка не видят сильных катализаторов для роста котировок акций "Московской биржи" значительно выше текущих уровней, сообщается в обзоре банка. "Московская биржа" в среду представила операционные результаты за август 2020 года. Совокупный объем торгов вырос на 9% г/г и снизился на... читать дальше
.03 сентября 2020 года 11:35
Курс EUR/USD в четверг, 3 сентября, демонстрирует негативную динамику, констатирует аналитик "ФИНАМ" Алексей Коренев. Торги проходят вблизи отметки 1,18000, сообщается в комментарии компании. Поводом для негативной динамики стали заявления старшего экономиста Европейского центрального банка... читать дальше
.03 сентября 2020 года 11:31
Рынок акций РФ утром немного подрос в рамках коррекции во главе с Яндексом, просел Polymetal из-за отсечки
Москва. 3 сентября. Рынок акций РФ утром в четверг умеренно подрос по индексам во главе с бумагами "Яндекса" в рамках коррекции после отката накануне из-за санкционных опасений на фоне ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального; внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы в ожидании новых экономических стимулов в США. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.