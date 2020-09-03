Справедливый уровень доходности нового выпуска пятилетних евробондов Норникеля находится ближе к 2,6–2,65% годовых - Уралсиб

Справедливый уровень доходности нового выпуска пятилетних евробондов ГМК "Норильский никель" находится ближе к 2,6–2,65% годовых, говорится в обзоре Уралсиба.

ГМК "Норильский никель" планирует размещение нового выпуска пятилетних евробондов, более конкретные параметры будут определены исходя из рыночной конъюнктуры, отмечают аналитики корпорации. "Мы полагаем, что компания стремится использовать текущую ситуацию на рынке евробондов (доходности бумаг эмитента вблизи исторических минимумов) для рефинансирования GМKNRM’20, погашаемого в октябре 2020 г., и удлинения своей кривой", - пишут они.

"В предыдущий раз на рынок долларовых публичных заимствований "Норникель" выходил в октябре прошлого года, разместив при большом спросе (более 2 млрд долларов) пятилетний евробонд на 750 млн долларов с доходностью 3,375%. Сейчас GMKNRM’24 (YTM 2,46%), который является самым длинным на кривой эмитента, предлагает доходность 2,46% годовых по мид-маркету, что транслируется в z-спред 220 б.п. Пятилетний своп торгуется в районе 0,33% годовых, и, учитывая разницу в дюрации с GMKNRM’24 (YTM 2,46%), справедливый уровень доходности нового выпуска, на наш взгляд, находится ближе к 2,6-2,65% годовых. Однако мы не исключаем, что для привлечения довольно крупного объема (речь о порядке цифр в 1 млрд долларов) эмитенту придется дать премию к обозначенному нами уровню", - указывают аналитики Уралсиба Константин Чернышов и Ольга Стерина.