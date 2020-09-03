EUR/USD продолжает снижение - "ФИНАМ"

Курс EUR/USD в четверг, 3 сентября, демонстрирует негативную динамику, констатирует аналитик "ФИНАМ" Алексей Коренев. Торги проходят вблизи отметки 1,18000, сообщается в комментарии компании.

Поводом для негативной динамики стали заявления старшего экономиста Европейского центрального банка Филипа Лейна о том, что значительное укрепление евро может повлиять на прогнозы регулятора по темпам роста экономики региона и воздействовать на решения по формированию денежно-кредитной политики. Кроме того, отмечает специалист, давление на курс "европейца" оказали вышедшая в позитивном ключе статистика из США, согласно которой объём промышленных заказов в стране в июле вырос на 6,4% м/м при прогнозе роста на 6% м/м, и стремление Белого дома форсировать выход американской экономики из коронакризиса.

"В целом стоит отметить, что значительное укрепление евро негативно для европейских компаний, ориентированных на внешние рынки, так как делает экспортную продукцию менее конкурентоспособной. В связи с этим нельзя исключать, что в дальнейшем ЕЦБ постарается предпринять меры по сдерживанию роста единой европейской валюты, - пишет Коренев. - На дневном графике котировки EUR/USD подошли к локальной поддержке, расположенной на отметке 1,18000, при уверенном пробое которой пара попробует на прочность следующий значимый уровень 1,17000".