Утренние прогнозы: торги акциями начнутся в продаж

По мнению аналитиков, торги акциями в четверг начнутся с продаж под воздействием негативного внешнего фона.

"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Индексы Мосбиржи и РТС в среду упали, но устояли выше ближайших поддержек 2940 и 1230 пунктов. Их пробой будет говорить о рисках движения в район 2915 и 1200 пунктов с опасностью ускорения падения. С технической точки зрения веских поводов для развития снижения у рынка нет - перекупленность уже давно была снята. "Быкам", однако, приходится подчиняться фундаментальным сигналам. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2900-2990 пунктов".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "В начале сессии четверга в российских акциях могут преобладать продажи на фоне сохранения геополитических рисков. Однако, говорится в комментарии банка, уже к середине торгов вероятна активизация покупок, что позволит рынку выйти на положительную территорию. Этому поспособствует желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям. При этом динамику нашего рынка в последние часы торгов определит статистика по индексам деловой активности в Европе и США. Ожидаем, что в ходе сессии индекс Мосбиржи сможет удержать позиции в диапазоне 2950-3000 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 2945-2970 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2940, 2930 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2990, 3000 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи может перейти в состояние волатильной консолидации недалеко от отметки 2950 пунктов. Этому способствует неоднозначный внешний фон, сложившийся утром".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России был негативным. Нефть и промышленные металлы под давлением, азиатские рынки также демонстрировали неуверенность. Доллар продолжает коррекционное укрепление. Даже без внешнеполитических рисков такие вводные предполагали бы негативную динамику российского рынка. Меж тем, в течение четверга на российские акции и рубль продолжит негативно влиять очередное обвинение в адрес РФ по делу возможного отравления "Новичком" известного оппозиционера. Из корпоративных событий дня стоит отметить отчётность АФК "Система" по МСФО".