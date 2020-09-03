Рубль вновь может оказаться под давлением в начале сессии четверга - Промсвязьбанк

Рубль в четверг утром вновь может оказаться под давлением, чему поспособствуют ситуация на рынке энергоносителей, а также ослабление валют развивающихся стран, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. "В результате пара доллар/рубль в начале сессии попытается подняться выше 75,5 руб./$1. Однако фиксация прибыли по краткосрочным длинным позициям в долларе после существенного подъема днем ранее сдержит рост американской валюты, а к середине торгов может привести и к ее уходу на отрицательную территорию. Отметим, что на горизонте ближайших сессий, доллар может предпринять попытку возвращения в диапазон 70-75 руб./$1 и закрепления под его верхней границей", - указывает главный аналитик банка Богдан Зварич.