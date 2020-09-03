Утром четверга на торгах акциями вероятно преобладание продаж - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич считает, что на сложившемся внешнем фоне в начале сессии четверга в российских акциях могут преобладать продажи на фоне сохранения геополитических рисков. Однако, говорится в комментарии банка, уже к середине торгов вероятна активизация покупок, что позволит рынку выйти на положительную территорию.

"Этому поспособствует желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям. При этом динамику нашего рынка в последние часы торгов определит статистика по индексам деловой активности в Европе и США. Ожидаем, что в ходе сессии индекс Мосбиржи сможет удержать позиции в диапазоне 2950-3000 пунктов", - пишет Зварич.