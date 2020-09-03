Индекс Мосбиржи начнет торги четверга со снижения - "Алор Брокер"

Торги четверга откроются снижением в районе 0,3-0,5% по индексу Мосбиржи, говорится в комментарии "Алор Брокер" .

"Очень неожиданным было заявление правительства Германии по Навальному: в организме политика обнаружены следы отравляющего вещества из группы "новичок". Рубль и индекс Мосбиржи отреагировали на это снижением. Мы считаем, что весь негатив еще не отыгран. Выступление Меркель было жестким. Если российские власти не объяснят, как в организме оппозиционера оказался данный препарат, то нас ждут очень серьезные санкции как со стороны европейских стран, так и США. В таких условиях любые покупки акций, в том числе и так называемых защитных, выглядят очень рискованными, - отмечает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. - Но в четверг и поводов покупать нет никаких: американские фьючерсы слабо снижаются, под отметку 45 долларов за баррель провалилась нефть. Поэтому откроемся мы снижением в районе 0,3-0,5% по индексу Мосбиржи".