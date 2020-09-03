Ожидания по USD/RUB на четверг - 74,50-75,50 руб./$1 - "Фридом Финанс"

Скачок курса USD/RUB носит кратковременный характер, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Оборот в паре стал рекордным с конца апреля, но паники на рынке нет. Инвесторы спекулятивно отыгрывают новостной фон. Мы не исключаем похожих всплесков на новостях, но полагаем, что курс удержится в диапазоне 73-77 руб./$1 до конца сентября, поскольку макроэкономических факторов для ослабления рубля нет, а новостной фон успокоится в течение пары дней. Ожидания в паре USD/RUB на четверг - 74,50-75,50 руб./$1", - пишет он в своем комментарии.