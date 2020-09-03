Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут продолжить умеренное снижение

Москва. 3 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут продолжить умеренное снижение из-за возросших санкционных рисков на фоне ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального и наметившейся коррекции на внешних торговых площадках, полагают эксперты.

Лаборатория Бундесвера нашла в организме российского оппозиционера Навального следы яда из группы "Новичок", заявил в среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. Германия, Великобритания, Франция и США призвали Москву дать ответ на случившееся.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российскому послу в Берлине Сергею Нечаеву в ходе встречи в МИД Германии не было предоставлено никаких деталей по делу Навального. Кроме того, она заверила, что МИД Германии не информировал российского посла о возможности введения санкций против России из-за ситуации с Навальным.

В среду в США индексы выросли на 1-1,6%, обновив максимумы на фоне надежд инвесторов на прогресс в разработке тестов и вакцины против коронавирусной инфекции. При этом участники рынка в основном проигнорировали неоднозначную статистику, включая данные о занятости в частном секторе экономики США в августе, которые оказались слабее, чем ожидалось, указывая на медленное восстановление после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Настроения инвесторов поддерживаются целым рядом возможных катализаторов, пишет MarketWatch.

Министр финансов США Стивен Мнучин возобновил переговоры со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси о новом пакете стимулирующих мер, хотя Пелоси сообщила после краткого телефонного звонка во вторник, что между двумя сторонами сохраняются "серьезные разногласия".

Уже больше месяца Белый дом и демократы ведут переговоры о мерах поддержки американской экономики, однако решение пока так и не принято, так как стороны обвиняют друг друга в неспособности вести конструктивные переговоры.

Главный национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил в эфире телеканала NBC, что вакцина от коронавируса может появиться до конца 2020 года, если проводимые в настоящее время клинические испытания дадут чрезвычайно положительные результаты.

Трейдеры ждут данных министерства труда США о безработице в августе, которые будут опубликованы в пятницу.

В Азии в четверг динамика индексов смешанная (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Японии, рассчитываемый Jibun Bank и IHS Markit (SPB: INFO), в августе опустился до 45 пунктов с 45,4 пункта в июле, свидетельствуют окончательные данные. Предварительное значение указывало на аналогичное снижение индикатора. Значение показателя седьмой месяц подряд находится ниже 50 пунктов, что свидетельствует об ухудшении деловой активности в сфере услуг.

Тем временем значение сводного PMI Японии было пересмотрено в сторону повышения - до 45,2 пункта с предварительных 44,9 пункта. В июле его значение составило 44,9 пункта. Показатель в августе достиг максимального уровня с февраля текущего года.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга в среду официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра страны.

Нефть утром в четверг продолжает оставаться под давлением после отката накануне, несмотря на данные о резком сокращении запасов и добычи в США. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 9:20 МСК составила $44,25 за баррель (-0,4% и -2,5% накануне), октябрьская цена WTI - $41,39 за баррель (-0,3% и -2,9% в среду).

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 9,36 млн баррелей (до 498,4 млн баррелей) при прогнозах снижения на 1,2-2 млн баррелей; также сильнее ожиданий упали резервы бензина и дистиллятов. Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 1,1 млн баррелей в сутки (б/с) - до 9,7 млн б/с.

Резкое падение запасов сырья не слишком удивило трейдеров, поскольку оно отражает последствия урагана "Лаура", пишет Market Watch.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла вдвое по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась на средних уровнях - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 15,109 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,078 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций показали негативную динамику - инвесторы предпочли сократить позиции из-за возросших геополитических рисков и опасений новых западных санкций на фоне противоречивых заявлений Германии и России по отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Российские специалисты из нескольких лабораторий не обнаружили в организме оппозиционера Навального отравляющих веществ, никаких оснований не доверять экспертам из РФ нет, заявил "Интерфаксу" в среду информированный источник в Москве. Тем временем представитель кабмина ФРГ Зайберт заявил в среду, что лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы "Новичок". По его словам, правительство ФРГ проинформирует партнеров по ЕС и НАТО о ситуации с Навальным, будут в ближайшие дни обсуждать совместную реакцию.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 сентября снизился на 0,0325% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,86 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,012%, опустившись до 703,17 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "ЕвроХим МХК-001P-06" (-0,49%), "РУСАЛ Братск-001Р-04" (-0,37%) и "Транснефть АК-001P-09" (-0,31%), а в лидерах роста - облигации "Газпром Капитал-БО-001Р-02" (+0,77%), "МТС-001Р-14" (+0,23%) и "Роснефть 002Р-05" (+0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Светофор групп" полностью разместило 5-летние облигации серии БО-П02 на 200 млн рублей. Размещение началось 13 августа, ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 10% от номинала гасится в дату выплаты 8-го купона, 20% - в дату выплаты 12-го купона, 30% от номинала - в дату выплаты 16-го купона.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций с офертой через 4 года серии 001P-15 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,7% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 6,81% годовых. Техразмещение запланировано на 7 сентября.

ООО "Фудтрейд" (Екатеринбург) установило ставку 4-го купона облигаций серии БО-01 объемом 400 млн рублей на уровне 9,25% годовых. Компания завершила размещение 15-летнего выпуска в декабре 2019 года, ставка 1-го купона установлена на уровне 11,5% годовых, ставка 2-60-го купонов будет определяться как величина установленной Банком России ключевой ставки по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий первому дню очередного купонного периода, + 5%. Купоны квартальные.

ПАО "Трансфин-М" установило ставки 3-4-го купонов биржевых 10-летних облигаций серии 001Р-06 в размере 7,5% годовых. "Трансфин-М" в сентябре 2019 года разместил бонды серии 001Р-06 объемом 5 млрд рублей. Ставка текущего купона - 9,75% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 17 сентября.

ПАО "МОЭСК" (MOEX: MSRS) досрочно погасит облигации серии БО-04 номинальным объемом 5 млрд рублей. Биржевые облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости в дату окончания 12-го купона 17 сентября, при этом выплачивается купонный доход за 12-й купонный период. 10-летний выпуск был размещен в сентябре 2014 года по ставке 11% годовых.