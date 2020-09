Фондовые индексы США обновили рекорды

Американский фондовый рынок завершил торги в среду на рекордных уровнях. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть изменяются слабо и разнонаправленно на торгах в четверг.

Американский фондовый рынок завершил торги в среду на рекордных уровнях на фоне надежд инвесторов на прогресс в разработке тестов и вакцины против коронавирусной инфекции.

При этом участники рынка в основном проигнорировали неоднозначную статистику, включая данные о занятости в частном секторе экономики США в августе, которые оказались слабее, чем ожидалось, указывая на медленное восстановление после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Настроения инвесторов поддерживаются целым рядом возможных катализаторов, пишет MarketWatch.

Министр финансов США Стивен Мнучин возобновил переговоры со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси о новом пакете стимулирующих мер, хотя Пелоси сообщила после краткого телефонного звонка во вторник, что между двумя сторонами сохраняются "серьезные разногласия".

Уже больше месяца Белый дом и демократы ведут переговоры о мерах поддержки американской экономики, однако решение пока так и не принято, так как стороны обвиняют друг друга в неспособности вести конструктивные переговоры.

Тем временем главный национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил в эфире телеканала NBC, что вакцина от коронавируса может появиться до конца 2020 года, если проводимые в настоящее время клинические испытания дадут чрезвычайно положительные результаты.

В интервью изданию Kaiser Health News во вторник Фаучи сказал, что "сейчас данные настолько хороши, что можно сказать, что она безопасна и эффективна".

С начала пандемии СOVID-19 число инфицированных в мире приблизилось к 26 млн в среду, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире превышает 859 тыс.

Опубликованные в среду данные Automatic Data Processing (SPB: ADP) Inc. показали, что число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце увеличилось на 428 тыс., не оправдав ожиданий экономистов, опрошенных Econoday, который в среднем прогнозировали рост на 900 тыс.

Однако в июле, согласно пересмотренным данным, число рабочих мест выросло на 212 тыс., а не на 167 тыс., как сообщалось ранее.

Между тем заказы промышленных предприятий США в июле подскочили на 6,4% по сравнению с предыдущим месяцем, продемонстрировав рост третий месяце подряд, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение показателя на 6%.

Согласно пересмотренным данным, в июне объем заказов также увеличился на 6,4%, тогда как ранее сообщалось о росте на 6,2%.

Трейдеры ждут данных министерства труда США о безработице в августе, которые будут опубликованы в пятницу.

Акции Macy's Inc. (SPB: M) прибавили в цене 0,6%, после того как американская сеть универмагов отчиталась о гораздо меньшем, чем ожидалось, убытке во втором финансовом квартале и выручке, которая превзошла прогнозы.

Цена бумаг Vera Bradley Inc. взлетела почти на 32%, так как производитель сумок и аксессуаров зафиксировал неожиданную прибыль во втором квартале.

Бумаги DraftKings Inc. подорожали на 8% на новостях о том, что компания, предоставляющая платформу для фэнтези-спорта и ставок, назначила американского баскетболиста Майкла Джордана своим советником.

Капитализация Peloton Interactive Inc. выросла на 8,8% благодаря повышению целевой цены акций компании аналитиком J.P. Morgan.

Котировки акций Guess Inc. подскочили на 11,6%, поскольку результаты ритейлера одежды за второй финансовый квартал превзошли ожидания рынка.

Рыночная стоимость Flying Eagle Acquisition Corp. увеличилась на 27,5%, после того как специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям договорилась о слиянии с платформой для мобильных игр Skillz Inc., в результате которого та станет публичной.

Акции Altice USA (SPB: ATUS) Inc. подорожали на 3,5%, после того как американская телекоммуникационная компания сделала предложение о покупке канадских Cogeco Inc. и Cogeco Communications Inc. примерно за 10,3 млрд канадских долларов ($7,8 млрд).

Капитализация Tesla Inc. (SPB: TSLA) упала на 5,8% на новостях о том, что шотландский инвестфонд Baillie Gifford & Co., являющийся крупнейшим акционером Tesla Inc. после ее основателя Илона Маска, сократил долю в производителе электромобилей на фоне существенного подъема стоимости компании в этом году.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов вырос на 454,84 пункта (1,59%) - до 29100,50 пункта, завершив день на 1,5% ниже установленного 12 февраля рекордного максимума закрытия на уровне 29551,42 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 54,19 пункта (1,54%) и достиг рекордных 3580,84 пункта, что стало 22-м по счету рекордом закрытия индекса в текущем году.

Nasdaq Composite поднялся на 116,78 пункта (0,98%) - до рекордных 12056,44 пункта, установив 33-й по счету рекорд закрытия с начала года.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются в ходе торгов в четверг.

Японский индекс Nikkei 225 к 08:11 МСК поднялся на 1,05%. Индикатор находится вблизи максимального значения с конца февраля текущего года, отмечает Trading Economics.

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый Jibun Bank и IHS Markit (SPB: INFO), в августе опустился до 45 пунктов с 45,4 пункта в июле, свидетельствуют окончательные данные. Предварительное значение указывало на аналогичное снижение индикатора. Значение показателя седьмой месяц подряд находится ниже 50 пунктов, что свидетельствует об ухудшении деловой активности в сфере услуг.

Тем временем значение сводного PMI Японии было пересмотрено в сторону повышения - до 45,2 пункта с предварительных 44,9 пункта. В июле его значение составило 44,9 пункта. Показатель в августе достиг максимального уровня с февраля текущего года.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга в среду официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра страны.

Акции автопроизводителя Suzuki Motor Corp. дорожают на 3,7%, Toyota Motor Corp. - на 0,3%. Котировки крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. повышаются на 4,1%.

Стоимость SoftBank Group Corp. снижается на 0,2%. Бумаги производителя электроники Fujitsu Ltd. дешевеют на 1,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:22 МСК опустился на 0,16%, гонконгский индекс Hang Seng - на 0,42%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в августе снизился до 54 пунктов с 54,1 пункта месяцем ранее. Тем не менее значение индекса остается выше отметки в 50 пунктов четвертый месяц подряд, что говорит о росте деловой активности в сфере услуг.

Сводный индекс деловой активности в Китае в прошлом месяце вырос до 55,1 пункта с июльских 54,5 пункта.

Бумаги оператора казино Galaxy Entertainment Group Ltd. прибавляют в цене 3,5%, фармкомпании Sino Biopharmaceutical Ltd - около 1%. Между тем котировки автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. снижаются на 4,8%, нефтяной CNOOC Ltd. - на 2,6%. Акции производителей чипов AAC Technologies Holdings Inc.и Sunny Optical Technology Group Co. дешевеют на 1,3% и 1,9% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 08:14 МСК вырос на 1,3% и находится вблизи двухлетнего максимума, пишет Trading Economics.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличивается на 3,5%. Акции автопроизводителя Kia Motors Corp. дорожают на 0,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:15 МСК поднялся на 0,75%.

Профицит внешней торговли Австралии в июле упал до 4,61 млрд австралийских долларов с 8,15 млрд долларов месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро статистики страны. Консенсус-прогноз предусматривал показатель на уровне 5,4 млрд австралийских долларов, отмечает Trading Economics. Экспорт снизился на 4% по сравнению с предыдущим месяцем - до минимальных с апреля 2018 года 34,49 млрд австралийских долларов. Импорт подскочил на 7%, до 29,89 млрд австралийских долларов.

Бумаги Commonwealth Bank of Australia дорожают на 0,8%, National Australia Bank - на 1,3%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto уменьшилась на 0,7% и 0,5% соответственно.

Цены на нефть изменяются слабо и разнонаправленно на торгах в четверг после снижения по итогам предыдущей сессии, несмотря на данные о сокращении запасов и добычи в США.

Как сообщило накануне Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 9,4 млн баррелей. Падение существенно превзошло прогнозы рынка: эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 1,2 млн баррелей.

Резкое падение запасов нефти и объемов добычи, однако, не слишком удивило трейдеров, поскольку оно отражает последствия урагана Лаура, пишет Market Watch.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в четверг составляет $44,35 за баррель, что на $0,08 (0,18%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $1,15 (2,5%).

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени торгуются на уровне $41,51 за баррель, что соответствует уровню предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,25 (2,9%), до минимума с 7 августа.

Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 1,1 млн баррелей в сутки (б/с) - до 9,7 млн б/с.

Ураган Лаура "привел к значительному сокращению добычи нефти на шельфе, однако, эти потери являются временными, и вполне ожидаемыми в сезон ураганов", отмечает аналитик по сырьевому сектору Schneider Electric Робби Фрейзер.

В перспективе, несколько факторов могут определить дальнейшее движение цен на нефть, говорит управляющий директор Tyche Capital Advisors Тарик Захир.

Во-первых, данные о безработице в США за август, которые будут обнародованы в пятницу. Данные ADP Research Institute, опубликованные накануне, показали, что число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце выросло лишь на 428 тыс.

"Мы уже видели слабые данные ADP, которые могут служить предвестником того, чего стоит ждать в пятницу, - отметил Захир. - Еще более важный фактор, это то, как будут открываться школы. Если мы увидим, что все больше школ переходит на удаленное обучение, можно будет говорить о новой волне падения спроса на бензин".

"Необходима вакцина от коронавируса, появление которой обеспечит устойчивый рост нефтяному рынку, - считает Захир. - Без нее баланс рисков для рынка остается понижательным".

Давление на рынок также оказывает тот факт, что Ирак не может сократить добычу нефти в соответствии с взятыми на себя обязательствами в рамках ОПЕК+, пишет Bloomberg.

В этом году добыча нефти в Ираке превышала квоту в ОПЕК+, и страна обязалась компенсировать перепроизводство за счет более сильного сокращения добычи в августе и сентябре. Однако в среду Багдад заявил, что ему может потребоваться еще два месяца, чтобы выполнить свои обязательства.

"Если компенсационное сокращение добычи не будет выполнено в полном объеме до конца сентября, Ирак обратится к министерскому мониторинговому комитету (JMMC) ОПЕК+ сразу после его заседания 17 сентября с просьбой о продлении срока до конца ноября", - говорится в заявлении правительства Ирака.