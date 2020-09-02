Рынок акций РФ в среду упал вслед за нефтью и на заявлениях об отравлении Навального

Москва. 2 сентября. Попытка рынка акций РФ подрасти в среду вслед за внешними фондовыми площадками на ожиданиях новых экономических стимулов в США завершилась распродажами вслед за упавшей нефтью и на фоне противоречивых заявлений Германии и России по отравлению известного оппозиционера Алексея Навального - инвесторы предпочли сократить позиции из-за возросших геополитических рисков и опасений новых западных санкций. Индекс МосБиржи после тестирования днем рубежа 3000 пунктов скатился к закрытию торгов в район 2955 пунктов - уровню месячной давности.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2956,5 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1234,82 пункта (-3,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,5%.

Доллар поднялся до 75,41 рубля (+1,83 рубля), золото просело до $1948,7 за тройскую унцию (-1,5%).

Российские специалисты из нескольких лабораторий не обнаружили в организме оппозиционера Алексея Навального отравляющих веществ, никаких оснований не доверять экспертам из РФ нет, заявил "Интерфаксу" в среду информированный источник в Москве. В Москве по-прежнему ждут от Берлина ответа на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации с Навальным, заявили в среду в МИД России.

Тем временем, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил в среду, что лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы "Новичок". По его словам, правительство ФРГ проинформирует партнеров по ЕС и НАТО о ситуации с Навальным, будут в ближайшие дни обсуждать совместную реакцию.

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель заявила в среду, что яд группы "Новичок" в организме Навального определен точно, сомнений быть не может. По ее мнению, Навальный стал жертвой преступления, его хотели заставить молчать. Берлин также призвал Москву дать объяснения по поводу обстоятельств случившегося с Навальным.

Подешевели в среду акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,2% и -1,3% "префы"), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%).

Выросли в среду акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,3%), акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1%), "Московской биржи" (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%).

АФК "Система" подписала со Сбербанком соглашение, по которому из залога полностью освобождается принадлежащий корпорации пакет акций оператора ПАО "МТС", говорится в сообщении АФК. "Система" в 2018 году привлекла кредит в Сбербанке на сумму 60 млрд рублей со сроком погашения в 2023 году, по которому в залог банку перешло 16% акций МТС.

Акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) просели на 0,8% (до 112,1 рубля, объем торгов превысил 3,573 млрд рублей) после прошедшего SPO, в результате которого количество бумаг в свободном обращении достигло 100%. Бумаги опустились в район цены размещения 112 рублей за штуку.

В рамках процедуры ускоренного букбилдинга, анонсированной во вторник вечером, "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) сообщили о продаже 184 млн 750,001 тыс. акций ритейлера, что соответствует 25% + 1 акция, и полностью выходят из капитала "Детского мира". АФК продает 20,38% акций, РКИФ - 4,62%. В сумме они без учета комиссий получат 20,7 млрд рублей, в том числе "Система" - 16,9 млрд рублей. Их планируется направить на общекорпоративные цели, в том числе на погашение долговых обязательств.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций рос в первой половине дня, основной оптимизм был сосредоточен в электроэнергетике и потребительском секторе, которые были ранее под давлением на фоне статистики падения расходов россиян. С другой стороны, во II полугодии ожидается улучшение ситуации. Во всяком случае, производственный PMI России вышел в рост по итогам августа. Внешний фон характеризовался коррекционным ростом доллара, что оказало давление на золото и нефть. Продолжились распродажи акций "Детского мира" на новостях о продаже на SPO пакетов АФК "Система" и РКИФ.

На аукционе ОФЗ-ПК 29014 были размещены бумаги на 187,605 млрд рублей по номиналу при спросе 314,8 млрд рублей. Результат достаточно выдающийся, но в последнее время инвесторы более охотно покупают облигации федерального займа с переменным купоном, чем с постоянным. Давление на рубль, как и на другие валюты развивающихся стран, оказал рост доллара. Кроме того, из Госдепартамента США вновь звучат предупреждения о возможных рестрикциях для РФ в связи с возможным вмешательством в политические процессы в Белоруссии. Естественно, подобная информация вызвала немедленное возмущение в МИД России. Пока вероятность каких-либо сюрпризов в этой сфере достаточно мала, но для рынка это повод для краткосрочных движений.

Отчет Минэнерго США о запасах сырья оказался позитивным, но нефтяные котировки упали. Снижение нефти частично можно объяснить новостями о некоторых проблемах с реализацией соглашения ОПЕК+. Ирак пытается договориться о том, чтобы с него временно сняли ограничения на I квартал 2021 года. Впрочем, это возможное отдаленное событие. Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что спрос на нефть в мире восстановился до 90% потребления перед пандемией, а полное восстановление ожидается лишь в 2021 году. В ОПЕК производство также увеличилось в августе, и некоторые страны весьма пренебрежительно отнеслись к своим обязательствам по соглашению ОПЕК+. Соответственно, для нефти сформировался негативный новостной фон, который подкрепляется усилением доллара после длительного периода его ослабления.

ADP Services сообщила, что в августе частный сектор американской экономики создал всего 428 тыс. новых рабочих мест (ожидался рост на 0,9-1 млн). Однако для американского рынка это не является проблемой, поскольку подтверждает ожидания длительного периода мягкой политики ФРС. Новостной фон также дарит надежды, поскольку сообщается, что министр финансов Стивен Мнучин возобновил переговоры с лидером демократов в Конгрессе Нэнси Пелоси, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в среду просели акции золотодобывающих компаний из-за неспособности цен на золото закрепиться выше $2000 за унцию.

Инвесторы вновь зарядились верой в постепенное восстановление мировой экономики, несмотря на неоднозначные данные по розничным продажам Германии. В США индексы S&P 500 и Nasdaq в среду в очередной раз обновили максимумы, что уже становится традицией. На рынке рассчитывают на способность законодателей преодолеть разногласия по очередному пакету стимулирующих мер, к чему накануне призвал министр финансов США. Отчет ADP за август не дотянул до прогнозов, но все же показал ускорение темпов роста занятости в частном секторе, что можно отнести к позитивным факторам для рисковых настроений, считает аналитик.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, рынок акций с утра вырос на позитивном внешнем фоне и даже смог протестировать рубеж 3000 пунктов по индексу МосБиржи, после чего бодро откатился вниз, хотя ситуация на мировых рынках осталась благоприятной. Охлаждению "бычьих" настроений способствовала просадка нефти Brent, которая не смогла закрепиться выше $46 за баррель.

Сохранению высокого мирового спроса на рисковые активы способствовала информация о том, что вакцина для массового прививания в США будет доступна уже в этом году, то есть раньше, чем ожидалось. Кроме того, по данным опросов, увеличились шансы на переизбрание Трампа на ноябрьских президентских выборах. Учитывая, что он является сторонником сверхмягкой монетарной и фискальной политики, это выступает дополнительным драйвером роста многих рынков.

Некоторое время поддержку нефтяным ценам оказывала статистика ночного отчета Американского института нефти, однако коррекционный рост доллара оказал негативное влияние на все сырьевые товары, отмечает Бабин.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, на рынке акций РФ рекомендуется занять выжидательную позицию.

Спровоцированное событиями в Белоруссии небольшое бегство нерезидентов с российского рынка акций вроде бы закончилось, о чем в последние дни говорит динамика "лучше рынка" бумаг Сбербанка и "Норникеля". Однако для новых масштабных покупок нет ни фундаментальных поводов, ни свежих денег. В среду внешний фон слабо позитивный, что оказало лишь локальную поддержку российским индексам, в дальнейшем вновь можно ожидать распродаж, если внешний фон не покажет серьезного улучшения, полагает эксперт.

Американские индикаторы и товарные рынки пока игнорируют локальное укрепление доллара в среду, но могут вспомнить об этом факте в любую минуту. Ухудшение внешнего фона существенно отразится на российском рынке акций, считает Антонов.

В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng потеряли по 0,2%), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1,4-2,1%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,7%, к 3550 пунктам).

Вышедшая в США статистика по занятости в производственном секторе (индекс ADP Employment) оказалась хуже прогнозов: число рабочих мест в августе увеличилось на 428 тыс. при прогнозах роста на 1 млн (июльский прирост на 167 тыс. был улучшен до 212 тыс.). Статданные не оказали сдерживающего влияния на рост фондовых индикаторов в США.

Нефть в среду развернулась вниз на фоне укрепления доллара, хотя статистика Минэнерго США о запасах оказалась позитивной; цена Brent к 18:50 МСК откатилась на $1,3 ниже уровня суточной давности. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $44,57 за баррель (-2,2% и +0,7% во вторник), октябрьская цена WTI - $41,67 за баррель (-2,6% и +0,4% накануне).

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 9,36 млн баррелей (до 498,4 млн баррелей) при прогнозах снижения на 1,2-2 млн баррелей; резервы бензина снизились на 4,32 млн баррелей (ожидалось снижение на 3,1-4,7 млн баррелей), запасы дистиллятов сократились на 1,68 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,9-1 млн баррелей).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции "Бест эффортс банка" (MOEX: ALBK) (-4,4%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-3,9%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-3,9%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-3,8%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-3,6%), ГДР Mail.ru Group (MOEX: MAIL) (-3,1%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-3%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-2,8%).

Выросли акции ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+10,3%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+3%), акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,7%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 94,989 млрд рублей (из них 16,575 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 12,564 млрд рублей - на "Норникель").