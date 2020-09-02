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02 сентября 2020 года 19:30

Рубль вечером обвалился к доллару и евро на фоне роста геополитических рисков из-за отравления Навального

Москва. 2 сентября. Доллар и евро заметно ускорили рост на "Московской бирже" в среду вечером; рубль активно падает к бивалютной корзине в условиях усиления геополитических рисков из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального.

Курс доллара США составил 75,34 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,76 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,19 руб./EUR1, подорожав на 1,53 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,65 рубля - до 81,57 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль обвалился к доллару и евро на вечерних торгах на фоне геополитических рисков, выросших после заявлений представителей немецких властей, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен в РФ нервно-паралитическим боевым веществом группы "Новичок".

Следы яда были обнаружены специалистами лаборатории Бундесвера, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации с российским оппозиционером Навальным, на эти вопросы может и должно ответить правительство РФ, в этой связи заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.

В свою очередь, глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что Берлин в уже ближайшие дни обсудит с партнерами по ЕС реакцию на ситуацию с российским оппозиционером. "Мы осуждаем это нападение самым серьезным образом. Мы незамедлительно проинформируем наших партнеров в ЕС и НАТО по предусмотренным каналам. В ближайшие дни мы обсудим с ними, как мы в Европе можем взвешенно на это отреагировать", - сказал Маас журналистам в Берлине в среду.

Кроме того, участники рынка продолжают отыгрывать реакцию западных политиков на возможное участие России в политическом кризисе в Белоруссии. Ожидается, что свою позицию по ситуации вокруг Белоруссии могут вскоре обозначить власти ЕС и США. На этой неделе Латвия, Литва и Эстония обнародовали список граждан Белоруссии, которым запрещен въезд в страны Балтии. В этот список, насчитывающий около 30 имен, включен Александр Лукашенко.

1 сентября в Минске прошли очередные массовые акции. Одной из наиболее многочисленных стала акция студентов нескольких вузов, которые намеревались передать в министерство образования петицию за отставку Лукашенко и справедливые выборы президента. Сообщалось о задержании части участников акции.

Тем временем, мировые рынки демонстрируют позитивный настрой. Агентство Bloomberg сообщило, что министр финансов США Стивен Мнучин возобновил переговоры со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, что дает надежду на принятие новых стимулирующих мер.

Уже больше месяца Белый дом и демократы ведут переговоры о мерах поддержки американской экономики, однако решение пока так и не принято, так как стороны обвиняют друг друга в неспособности вести конструктивные переговоры.

Главный национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил, что вакцина от коронавируса может появиться раньше, чем ожидалось, если проводимые в настоящее время клинические испытания дадут в целом положительные результаты. "Сейчас данные настолько хороши, что можно сказать, что она безопасна и эффективна", - сказал Фаучи в интервью Kaiser Health News.

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в августе увеличилось лишь на 167 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (SPB: ADP) Inc. Экономисты, опрошенные Econoday, прогнозировали рост на 900 тыс. Согласно пересмотренным данным, в июле число рабочих мест выросло на 212 тыс., а не на 167 тыс., как сообщалось ранее.

Трейдеры ждут данных министерства труда США о безработице в августе, которые будут опубликованы в пятницу.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Андрей Кадулин, в среду рубль возобновил активное падение к доллару и евро, несмотря на позитивную динамику мировых рынков и рост нефти. "Рубль дешевеет как на фоне роста доллара к большинству валют, так и внутренних факторов. При этом рубль слабеет сильнее других валют развивающихся стран. Локальным фактором, вызвавшим существенное ослабление российской валюты, стал новостной фон вокруг отравления Алексея Навального и роста санкционной угрозы. При этом давление фундаментальных факторов сохраняется, в текущей ситуации диапазон 74-75 руб./$1 выглядит оправданным", - подчеркивает Кадулин.

"В то же время рынки переходят к ожиданию публикации отчета о состоянии рынка труда в США за август, который будет представлен в эту пятницу. Повышенный интерес к нему объясняется тем, что его результаты станут одним из оснований для принятия решений в ходе ближайшего заседания ФРС в середине сентября, так как в рамках обновленной стратегии ФРС первостепенным становится именно рынок труда, а не динамика инфляции. Несмотря на скромный отчет по рынку труда от ADP, инвесторы, вероятно, продолжат ожидать позитива от официальных цифр, так что сформировавшийся "бычий" настрой мировых рынков может продлиться как минимум до пятницы", - говорит Кадулин.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в среду, хотя и немного сократили потери после выхода данных о большем, чем ожидалось, падении запасов в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в среду упала на 2,24% - до $44,56 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 2,6% - до $41,65 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 28 августа, снизились на 9,362 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет Минэнерго США. Снижение запасов зафиксировано по итогам шестой недели подряд.

Запасы бензина уменьшились на 4,32 млн баррелей, дистиллятов - на 1,676 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 110 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 4,7 млн баррелей, дистиллятов - на 900 тыс. баррелей.

ЦБ РФ 31 августа продал валюту на 3,1 млрд рублей, следует из данных Банка России. Неделей ранее совокупный объем продажи валюты составил 15,5 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 сентября на 27,39 копейки, до 73,8588 руб./$1, и уменьшил курс евро на 41,78 копейки, до 87,7369 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 73,65 копейки по отношению ко вторнику и составил 74,3038 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 1,1188 рубля и составил 74,6901 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 946,552 млн, из которых $746,325 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 200,227 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 30,74 копейки, до 87,8169 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 31,87 копейки и составил 88,3258 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR624,67 млн, из которых EUR143,315 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR481,355 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных кредитов уменьшились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК увеличились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 4,29% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 3 б.п. - до 4,43% годовых, а ставка на срок 1 месяц снизилась на 1 б.п. - до 4,53% годовых. Ставка на срок 3 месяца поднялась на 2 б.п. - до 4,66% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 1 б.п. - до 4,67% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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