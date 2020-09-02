Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром во главе с Яндексом, возросли обороты в "Детском мире" после SPO

Москва. 2 сентября. Рынок акций РФ утром в среду подрос во главе с бумагами "Яндекса" вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, возросли обороты торгов в акциях "Детского мира" после прошедшего SPO, в результате которого количество бумаг в свободном обращении достигло 100%.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2988,04 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1273,75 пункта (-0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,1%.

Доллар подрос до 73,93 рубля (+0,35 рубля), золото просело до $1968,5 за тройскую унцию (-0,5%).

Подорожали акции "Яндекса" (+2,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Московской биржи" (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%), акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Акции "Детского мира" подросли на 0,1% (до 113,04 рубля) при объеме торгов более 1,208 млрд рублей. Бумаги находятся вблизи цены размещения 112 рублей за штуку.

В рамках процедуры ускоренного букбилдинга, анонсированной во вторник вечером, "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) сообщили о продаже 184 млн 750,001 тыс. акций ритейлера, что соответствует 25% + 1 акция, и полностью выходят из капитала "Детского мира". АФК продает 20,38% акций, РКИФ - 4,62%. В сумме они без учета комиссий получат 20,7 млрд рублей, в том числе "Система" - 16,9 млрд рублей. Их планируется направить на общекорпоративные цели, в том числе на погашение долговых обязательств.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, на рынке акций РФ рекомендуется занять выжидательную позицию.

Спровоцированное событиями в Белоруссии небольшое бегство нерезидентов с российского рынка акций вроде бы закончилось, о чем в последние дни говорит динамика "лучше рынка" бумаг Сбербанка и "Норникеля". Однако для новых масштабных покупок нет ни фундаментальных поводов, ни свежих денег. Утром в среду внешний фон слабо позитивный, что оказало локальную поддержку российским индексам, однако во второй половине дня вновь можно ожидать распродаж, если внешний фон не покажет серьезного улучшения, полагает эксперт.

Американские индикаторы и товарные рынки пока игнорируют локальное укрепление доллара в среду, но могут вспомнить об этом факте в любую минуту. Ухудшение внешнего фона кратно отразится на российском рынке акций, считает Антонов.

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в среду можно назвать нейтральным. Нефть и металлы промышленной группы дорожают, но повышение котировок незначительно. Драгоценные металлы вовсе снижаются на фоне локального укрепления доллара. Все это предполагает, что российский рынок акций будет больше склонен к продолжению консолидации. В среду последний день с дивидендами на бирже торгуются акции Polymetal (дивиденды 29,8 рубля на акцию), а "Мосбиржа" сообщит об объемах торгов за август. В акциях "Детского мира" своя история, связанная решением АФК "Система" и Российско-китайского инвестиционного фонда полностью продать свои доли в компании.

Дополнительный оптимизм рынок черпает из выступлений представителей ФРС и Белого дома. Глава администрации Белого дома Марк Медоуз сообщил, что республиканцы выдвинут новые предложения по целевому пакету помощи в условиях пандемии уже на следующей неделе. Управляющий ФРС Лейл Брейнард предположила, что от ФРС могут потребоваться дополнительные шаги по поддержке экономики. Днем ранее заместитель председателя ФРС Ричард Кларида намекал на возможную фиксацию кривой доходности. Иными словами, если летом в ФРС не приветствовали идею таргетирования доходностей, то к осени эта позиция могла поменяться, полагает аналитик.

Отчет API показал сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе на 6,4 млн баррелей. Вероятно, что ураган "Лаура" привел к более масштабному сокращению поставок, чем предполагалось ранее. До сих пор 71 из 643 добывающих американских платформ в Мексиканском заливе остаются без персонала. На текущий момент добыча в Мексиканском заливе остается более чем на 28% ниже обычного, отмечает Кочетков.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, в середине недели на глобальных рынках сохраняются позитивные настроения. Росту индексов S&P 500 и Nasdaq до новых исторических максимумов способствует восходящая динамика акций технологического сектора во главе с Apple. Компания запросила у поставщиков как минимум 75 млн Iphone c технологией 5G, а Zoom на 30% повысила свой прогноз по выручке по итогам года. На рыночный сантимент повлияли и неплохие данные по деловой активности в секторе промышленности Европы. За исключением Испании и Франции PMI остались выше уровня в 50 пунктов, что сигнализирует о продолжения восстановления. Сохранить "бычий" настрой позволяет информация об успехах в разработке вакцины, которая может быть получена ранее озвученных сроков, и меры поддержки. На следующей неделе, вероятно, в Конгрессе США будут подвижки в принятии нового пакета стимулирования экономики, что благоприятно воспримут участники рынков. О необходимости новых фискальных стимулов во вторник заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Учитывая оптимистичные настроения на глобальных рынках, целью для индекса МосБиржи является тестирование рубежа 3000 пунктов с попытками вернуться в диапазон 3000-3050 пунктов, считает Антонов.

В США во вторник индексы выросли на 0,8-1,4%, S&P 500 (+0,8%) и Nasdaq (+1,4%) обновили рекорды на фоне статистики о росте индекса деловой активности в производственном секторе в США (ISM Manufacturing) до максимума с ноября 2018 года. Значение индикатора в прошлом месяце поднялось до 56 пунктов с июльских 54,2 пункта, тогда как аналитики в среднем ожидали подъема индекса до 54,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

На этой неделе инвесторы также ожидают публикации данных министерства труда США о безработице в прошлом месяце.

Председатель ФРС Джером Пауэлл ранее объявил о гибкой форме таргетирования инфляции в качестве ключевого результата пересмотра денежно-кредитной политики. В заявлении о долгосрочных целях и стратегии денежно-кредитной политики Федрезерв выражает приверженность задаче реагирования на рост уровня безработицы, что также укрепляет его приверженность цели ускорения инфляции.

В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng потеряли по 0,2%), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1,3-1,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%).

Нефть в среду продолжает дорожать в ожидании публикации еженедельного доклада Минэнерго США о запасах сырья в стране; цена Brent находится на $0,1 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $44,93 за баррель (+0,8% и +0,7% во вторник), октябрьская цена WTI - $43,11 за баррель (+0,8% и +0,4% накануне).

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 28 августа, снизились на 6,4 млн баррелей. Таким образом, запасы сократились по итогам шестой недели подряд. По данным API, запасы бензина в стране уменьшились на 5,8 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts ожидают, что доклад Минэнерго США покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина упали на 4,7 млн баррелей, дистиллятов - на 900 тыс. баррелей. Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в среду в 17:30 МСК.

Во вторник поддержку нефтяному рынку оказали данные индексов менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая и США. Промышленный PMI Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в августе вырос до максимума с января 2011 года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+9,4%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,6%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+1,5%).

Подешевели бумаги Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-3,2%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-1,8%), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 10,228 млрд рублей (из них 1,304 млрд рублей пришлось на "Норникель" и 1,214 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).