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02 сентября 2020 года 15:45

Рубль днем дешевеет к доллару и евро, несмотря на позитивные сигналы с внешних рынков и растущую нефть

Москва. 2 сентября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине, несмотря на позитивные сигналы с внешних рынков и дорожающую нефть.

Курс доллара США составил 74,17 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 59 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,94 руб./EUR1, подорожав на 28 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 48,05 копейки - до 80,37 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 сентября на 27,39 копейки, до 73,8588 руб./$1, и уменьшил курс евро на 41,78 копейки, до 87,7369 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько ускорил снижение к доллару и евро после роста накануне. Участники рынка не реагируют на растущую нефть и позитивные сигналы с внешних рынков, в том числе, в ожидании возможного обострения санкционной темы из-за кризиса в Белоруссии. Негативное влияние на рубль оказывает также возобновление росла доллара на Forex, связанное с позитивными данными статистики по экономике США.

Ожидается, что свою позицию по ситуации вокруг Белоруссии обозначат власти ЕС и США. На этой неделе Латвия, Литва и Эстония обнародовали список граждан Белоруссии, которым запрещен въезд в страны Балтии. В этот список, насчитывающий около 30 имен, включен Александр Лукашенко.

1 сентября в Минске прошли очередные массовые акции. Одной из наиболее многочисленных стала акция студентов нескольких вузов, которые намеревались передать в министерство образования петицию за отставку Лукашенко и справедливые выборы президента. Сообщалось о задержании части участников акции.

По словам аналитиков Альфа-банка, в среду рынок находится под давлением геополитики. "Инвесторы в российские активы не забывают о геополитическом риске в связи с событиями в соседней Беларуси. Рынок также будет ожидать информации о том, как проходит в Москве встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова с его белорусским коллегой Владимиром Макеем", - отмечается в обзоре аналитиков.

"Российская валюта слабеет вместе с прочими валютами развивающихся стран в связи с локальным укреплением доллара, внутренние риски при этом оказывают дополнительное давление на рубль. Мы не ожидаем существенного укрепления российской валюты, более того, сохраняются риски ослабления до 75 руб./$1 до конца третьего квартала", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Во вторник поддержку рынкам оказали позитивные данные макроэкономической статистики, согласно которым деловая активность в США и Китае увеличилась сильнее прогнозов.

Кроме того, председатель ФРС Джером Пауэлл ранее объявил о гибкой форме таргетирования инфляции в качестве ключевого результата пересмотра денежно-кредитной политики.

В заявлении о долгосрочных целях и стратегии денежно-кредитной политики Федрезерв выразил приверженность задаче реагирования на рост уровня безработицы, что также укрепляет его приверженность цели ускорения инфляции.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду, инвесторы ожидают публикации еженедельного доклада Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду увеличилась на 0,72% - до $45,91 за баррель. Фьючерсы на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 0,63% - до $43,03 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 28 августа, снизились на 6,4 млн баррелей. Таким образом, запасы сократились по итогам шестой недели подряд.

По данным API, запасы бензина в стране уменьшились на 5,8 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в среду в 17:30 МСК.

ЦБ РФ 31 августа продал валюту на 3,1 млрд рублей, следует из данных Банка России. Неделей ранее совокупный объем продажи валюты составил 15,5 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных кредитов уменьшились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК увеличились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 4,29% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 3 б.п. - до 4,43% годовых, а ставка на срок 1 месяц снизилась на 1 б.п. - до 4,53% годовых. Ставка на срок 3 месяца поднялась на 2 б.п. - до 4,66% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 1 б.п. - до 4,67% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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