Цены евробондов РФ в среду снижаются на фоне усиления геополитических рисков

Москва. 2 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду снижаются на фоне усиления геополитических рисков после заявлений представителей немецких властей, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен в РФ нервно-паралитическим боевым веществом группы "Новичок". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) повышаются в цене, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась по отношению к закрытию 1 сентября на 50 базисных пунктов и составила 114,375% от номинала, что соответствует доходности 2,02% годовых (рост на 12 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries повысилась за день на 8 базисных пунктов, составив 102,24% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта, до 0,13% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 14 пунктов, составив 189 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 49 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 142,7% от номинала (доходность выросла на 3 пункта - до 3,23% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 39 базисных пунктов, опустившись до 137,44% от номинала (доходность выросла на 2 пункта и составила 3,21% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 6 базисных пунктов, до 115,5% от номинала (доходность увеличилась на 1,1 пункта, до 1,89% годовых), с погашением в 2023 году - на 7 базисных пунктов, до 110,8% от номинала (их доходность увеличилась на 2 пункта и составила 1,24% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году опустился в цене на 18 базисных пунктов, подешевев до 137,83% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 3,15% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 23 базисных пункта - до 113,5% от номинала (доходность увеличилась на 3 пункта, до 2,12% годовых).

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, на фоне роста геополитических рисков и опасений по поводу возможных санкций во второй половине дня в среду на рынке возобновились активные продажи рубля, ОФЗ и акций, что негативно сказалось и на котировках большинства российских государственных еврооблигаций. "В ближайшее время мы будет видеть рост волатильности в этом сегменте рынка, в том числе в длинных выпусках. В целом мы не ждем новых выпусков гособлигаций, номинированных в валюте, так как потребности в финансировании бюджета полностью покрываются за счет эмиссии ОФЗ. Иностранным инвесторам все еще интересны рублевые инструменты, с одной стороны, обеспечивающие ненулевой купонный доход, а с другой, сохраняется потенциал роста самих облигаций в условиях снижения ключевой ставки со стороны ЦБ РФ", - подчеркивает Союнов.