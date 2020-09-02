.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены евробондов РФ в среду снижаются на фоне усиления геополитических рисков
.
ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в РФ в июле замедлилось до 8%
В июле снижение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлилось до 8% после падения на 9,4% в июне. Июльское падение оказалось сильнее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 7,5%
 
Обрабатывающая промышленность выйдет на прошлогодние уровни к концу года
Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что в августе восстановление промышленного производства в России продолжилось. Прошлогодние уровни в обрабатывающих секторах промышленности, по его словам, будут достигнуты уже к концу года. "Это и июнь...
 
Налоговый маневр в нефтянке предлагают отменить
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг предложил резко повысить экспортную пошлину на нефть и отменить возврат НДС экспортерам черного золота, пишут...
 
Потери банков РФ из-за реструктуризации кредитов могут составить 600 млрд руб.
Российские банки продолжат реструктурировать кредиты населению, что потребует от них досоздания резервов и может привести к потерям около 600 млрд рублей, полагает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). Пол мнению экспертов агентства,...
 
02 сентября 2020 года 18:50

Цены евробондов РФ в среду снижаются на фоне усиления геополитических рисков

Москва. 2 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду снижаются на фоне усиления геополитических рисков после заявлений представителей немецких властей, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен в РФ нервно-паралитическим боевым веществом группы "Новичок". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) повышаются в цене, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась по отношению к закрытию 1 сентября на 50 базисных пунктов и составила 114,375% от номинала, что соответствует доходности 2,02% годовых (рост на 12 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries повысилась за день на 8 базисных пунктов, составив 102,24% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта, до 0,13% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 14 пунктов, составив 189 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 49 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 142,7% от номинала (доходность выросла на 3 пункта - до 3,23% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 39 базисных пунктов, опустившись до 137,44% от номинала (доходность выросла на 2 пункта и составила 3,21% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 6 базисных пунктов, до 115,5% от номинала (доходность увеличилась на 1,1 пункта, до 1,89% годовых), с погашением в 2023 году - на 7 базисных пунктов, до 110,8% от номинала (их доходность увеличилась на 2 пункта и составила 1,24% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году опустился в цене на 18 базисных пунктов, подешевев до 137,83% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 3,15% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 23 базисных пункта - до 113,5% от номинала (доходность увеличилась на 3 пункта, до 2,12% годовых).

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, на фоне роста геополитических рисков и опасений по поводу возможных санкций во второй половине дня в среду на рынке возобновились активные продажи рубля, ОФЗ и акций, что негативно сказалось и на котировках большинства российских государственных еврооблигаций. "В ближайшее время мы будет видеть рост волатильности в этом сегменте рынка, в том числе в длинных выпусках. В целом мы не ждем новых выпусков гособлигаций, номинированных в валюте, так как потребности в финансировании бюджета полностью покрываются за счет эмиссии ОФЗ. Иностранным инвесторам все еще интересны рублевые инструменты, с одной стороны, обеспечивающие ненулевой купонный доход, а с другой, сохраняется потенциал роста самих облигаций в условиях снижения ключевой ставки со стороны ЦБ РФ", - подчеркивает Союнов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
02 сентября 2020 года 19:32
Рынок акций РФ в среду упал вслед за нефтью и на заявлениях об отравлении Навального
Москва. 2 сентября. Попытка рынка акций РФ подрасти в среду вслед за внешними фондовыми площадками на ожиданиях новых экономических стимулов в США завершилась распродажами вслед за упавшей нефтью и на фоне противоречивых заявлений Германии и России по отравлению известного оппозиционера Алексея Навального - инвесторы предпочли сократить позиции из-за возросших геополитических рисков и опасений новых западных санкций. Индекс МосБиржи после тестирования днем рубежа 3000 пунктов скатился к закрытию торгов в район 2955 пунктов - уровню месячной давности.    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 19:30
Рубль вечером обвалился к доллару и евро на фоне роста геополитических рисков из-за отравления Навального
Москва. 2 сентября. Доллар и евро заметно ускорили рост на "Московской бирже" в среду вечером; рубль активно падает к бивалютной корзине в условиях усиления геополитических рисков из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального.    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 19:01
Нацбанк Украины в четверг обсудит вопрос об учетной ставке, аналитики ожидают ее сохранения на уровне 6% годовых
Правление Национального банка Украины (НБУ) в четверг рассмотрит вопрос об учетной ставке, большинство аналитиков ожидают ее сохранения на текущем уровне - 6% годовых. "Инфляция поддерживается существенно ниже целевого диапазона (2,4% против 4-6%). Однако в перспективе шести-девяти месяцев есть...    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 18:41
Евро отступает в паре с долларом, но может быстро выправиться - Saxo Bank
Евро отступает, коснувшись отметки 1,2000 в паре с долларом, но может быстро выправиться даже в случае попытки ЕЦБ снять все ограничения на следующей неделе (усилив количественное смягчение), если европейские рисковые активы "рванут" вверх, покупаемые за выросшее евро, считают специалисты Saxo...    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 17:45
BCS GM повысил оценку акций Мосбиржи на 13%, подтвердив рейтинг "покупать"
BCS Global Markets (BCS GM) повысил прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) со 150 рублей до 170 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Елены Царевой и Вероники Ян. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Мы считаем, что...    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 17:24
Акции "Интер РАО" отступают от минимумов июля на фоне ожиданий презентации стратегии компании до 2025 года - "Велес Капитал"
Акции "Интер РАО" на этой неделе отступают от минимумов с июля, что, с фундаментальной точки зрения, можно объяснить ожиданиями презентации стратегии компании до 2025 года, которая должна пройти в ближайшие 2 недели, сообщается в комментарии "Велес Капитал". "С технической точки зрения, бумаги...    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 16:23
Небольшой откат можно использовать для открытия длинных позиций в рубле - "Открытие Брокер"
Небольшой откат может использоваться для открытия длинных позиций в рубле, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Динамика рубля в среду была негативной, констатирует ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3395...    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 15:47
Спрос большинства инвесторов на ОФЗ с плавающей ставкой находится на уровне премии 50 б.п. к RUONIA - Райффайзенбанк
Спрос большинства инвесторов на ОФЗ с плавающей ставкой находится на уровне премии 50 б.п. к RUONIA, что соответствует цене 97,25% от номинала по бумагам 29014, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Аналитик Денис Порывай отмечает. что за прошедшую неделю состояние локального рынка ОФЗ заметно...    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 15:45
Рубль днем дешевеет к доллару и евро, несмотря на позитивные сигналы с внешних рынков и растущую нефть
Москва. 2 сентября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине, несмотря на позитивные сигналы с внешних рынков и дорожающую нефть.    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 15:11
Рубль в случае снижения геополитической премии к концу 2020г и в начале 2021г вполне может подорожать - Sberbank CIB
Рубль в случае снижения геополитической премии к концу 2020 года и в начале 2021 года вполне может подорожать, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Как мы и ожидали, основным движущим фактором для рубля в августе осталась геополитика. После...    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 14:42
BofA повысил оценку акций Детского мира на 14%, подтвердив рейтинг "покупать"
Bank of America (BofA) повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) со 145 рублей до 165 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Как говорится в обзоре, аналитики BofA позитивно оценивают новую...    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 14:15
Золото, возможно, будет торговаться вблизи $1975 за унцию в преддверии публикации в пятницу статистики по рынку труда США за август - Sberbank CIB
олото, возможно, будет торговаться вблизи $1975 за унцию в преддверии публикации в пятницу статистики по американскому рынку труда за август, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Публикация макростатистики во вторник проходила на фоне...    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 13:48
Оптимистичная статистика EIA создаст убедительные предпосылки для роста цены нефти до $50/баррель - Sberbank CIB
Оптимистичная статистика EIA на фоне обнадеживающих макроэкономических публикаций в США создаст убедительные предпосылки для роста цены нефти до $50 за баррель Brent, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Американский институт нефти (API) в...    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 13:21
"Фридом Финанс" прогнозирует закрытие индекса Мосбиржи в среду в диапазоне 2940-3020 пунктов
Аналитики "Фридом Финанс" прогнозируют закрытие рынка акций в среду в "зелной зоне", диапазон индекса Мосбиржи - 2940-3020 пунктов, говорится в комментарии компании. Индекс Мосбиржи к 12:00 мск прибавил 0,5% при повышении индекса S&P 500 и нефтяных цен в среднем на 0,8%. Вероятно, отмечает...    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 12:52
Цены на нефть марки Brent в сентябре могут приблизиться к отметке $50 за баррель - Sberbank CIB
ены на нефть марки Brent в сентябре могут приблизиться к отметке $50 за баррель, говорится в аналитических материалах Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Аналитики Sberbank CIB полагают, что по итогам недели в США будет зафиксировано ощутимое (на 4 млн барр.)...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.