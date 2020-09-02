Рубль умеренно снижается к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых сигналов с внешних рынков

Москва. 2 сентября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов с внешних рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,7-73,79 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,7 руб./$1 (+12,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 87,74 руб./EUR1 (+7,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 10,24 копейки к уровню закрытия вторника, до 80,02 рубля.

Доллар при этом оказался на 11,51 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 41,72 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов после роста накануне. Участники рынка находятся в ожидании новых сигналов с внешних рынков, в том числе, ключевых данных с рынка труда США. Во вторник поддержку рынкам оказали позитивные данные макроэкономической статистики, согласно которым деловая активность в США и Китае увеличилась сильнее прогнозов.

Кроме того, председатель ФРС Джером Пауэлл ранее объявил о гибкой форме таргетирования инфляции в качестве ключевого результата пересмотра денежно-кредитной политики.

В заявлении о долгосрочных целях и стратегии денежно-кредитной политики Федрезерв выразил приверженность задаче реагирования на рост уровня безработицы, что также укрепляет его приверженность цели ускорения инфляции.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду, инвесторы ожидают публикации еженедельного доклада Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в среду увеличилась на 0,92% - до $46 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 0,94% - до $43,16 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 28 августа, снизились на 6,4 млн баррелей. Таким образом, запасы сократились по итогам шестой недели подряд.

По данным API, запасы бензина в стране уменьшились на 5,8 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в среду в 17:30 МСК.