Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут незначительно подрасти

Москва. 2 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут незначительно подрасти на фоне позитивных сигналов с мировых рынков капитала, в том числе, дорожающей нефти на ожидании статистики Минэнерго США по ее запасам, полагают эксперты.

В США во вторник фондовые индексы выросли на 0,8-1,4%, S&P 500 (+0,8%) и Nasdaq (+1,4%) обновили свои пики на фоне статистики о росте индекса деловой активности в производственном секторе в США (ISM Manufacturing) до максимума с ноября 2018 года. Значение индикатора в прошлом месяце поднялось до 56 пунктов с июльских 54,2 пункта, тогда как аналитики в среднем ожидали подъема индекса до 54,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

На этой неделе инвесторы также ожидают публикации данных министерства труда США о безработице в прошлом месяце.

Председатель ФРС Джером Пауэлл ранее объявил о гибкой форме таргетирования инфляции в качестве ключевого результата пересмотра денежно-кредитной политики. В заявлении о долгосрочных целях и стратегии денежно-кредитной политики Федрезерв выражает приверженность задаче реагирования на рост уровня безработицы, что также укрепляет его приверженность цели ускорения инфляции.

В среду в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite потерял 0,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,1%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,45%).

Нефть утром в среду продолжает дорожать на ожидании публикации еженедельного доклада Минэнерго США о запасах сырья в стране. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 9:06 МСК составила $46 за баррель (+0,9% и +0,7% во вторник), октябрьская цена WTI - $43,16 за баррель (+0,9% и +0,4% накануне).

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 28 августа, снизились на 6,4 млн баррелей. Таким образом, запасы сократились по итогам шестой недели подряд. По данным API, запасы бензина в стране уменьшились на 5,8 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts ожидают, что доклад Минэнерго США покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина упали на 4,7 млн баррелей, дистиллятов - на 900 тыс. баррелей. Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в среду в 17:30 МСК.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,411 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,463 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 сентября вырос всего на 0,015% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,9 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,035%, поднявшись до 703,25 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром БО-23" (+0,52%), "Роснефть-002Р-04" (+0,4%) и "Сбербанк-001Р-SBER12" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-1,3%), "МТС-001Р-14" (-0,6%) и "РЖД-23" (-0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВТБ (MOEX: VTBR) разместил 46,72% выпуска инвестиционных облигаций серии Б-1-107 на 467,203 млн рублей, 64,62% выпуска бондов серии Б-1-108 на 646,236 млн рублей, 66,35% выпуска облигаций серии Б-1-109 на 331,747 млн рублей и 33,74% выпуска облигаций серии Б-1-120 на 168,720 млн рублей. Номинальный объем выпусков Б-1-107 и Б-1-108 - по 1 млрд рублей, Б-1-109 и Б-1-120 - по 500 млн рублей. Срок обращения бондов Б-1-107, Б-1-108 и Б-1-20 - 3 года, выпуска Б-1-109 - 2 года. Ставка купона по всем выпускам установлена на уровне 0,01% годовых, предусмотрен также дополнительный доход.

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 8,57% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-IMOEX-asn_PRT-4Y-001Р-299R на 171,373 млн рублей и 6,73% выпуска серии ИОС-USDRUB_PRT/FIX-1Y-001Р-300R на 101,013 млн рублей. Номинальный объем выпуска 299R - 2 млрд рублей, срок обращения - 4 года; выпуска 300R - 1,5 млрд рублей, срок обращения - около 1 года (371 день). По каждому из выпусков предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

ПАО "Трансфин-М" установило ставки 11-12-го купонов биржевых облигаций серии БО-41 в размере 7,5% годовых. "Трансфин-М" в сентябре 2015 года разместил бонды БО-41 объемом 2,15 млрд рублей. Десятилетние облигации имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 9,75% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 16 сентября.