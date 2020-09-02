.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут незначительно подрасти
.
ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в РФ в июле замедлилось до 8%
В июле снижение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлилось до 8% после падения на 9,4% в июне. Июльское падение оказалось сильнее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 7,5%
 
Обрабатывающая промышленность выйдет на прошлогодние уровни к концу года
Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что в августе восстановление промышленного производства в России продолжилось. Прошлогодние уровни в обрабатывающих секторах промышленности, по его словам, будут достигнуты уже к концу года. "Это и июнь...
 
Налоговый маневр в нефтянке предлагают отменить
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг предложил резко повысить экспортную пошлину на нефть и отменить возврат НДС экспортерам черного золота, пишут...
 
Потери банков РФ из-за реструктуризации кредитов могут составить 600 млрд руб.
Российские банки продолжат реструктурировать кредиты населению, что потребует от них досоздания резервов и может привести к потерям около 600 млрд рублей, полагает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). Пол мнению экспертов агентства,...
 
02 сентября 2020 года 09:30

Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут незначительно подрасти

Москва. 2 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут незначительно подрасти на фоне позитивных сигналов с мировых рынков капитала, в том числе, дорожающей нефти на ожидании статистики Минэнерго США по ее запасам, полагают эксперты.

В США во вторник фондовые индексы выросли на 0,8-1,4%, S&P 500 (+0,8%) и Nasdaq (+1,4%) обновили свои пики на фоне статистики о росте индекса деловой активности в производственном секторе в США (ISM Manufacturing) до максимума с ноября 2018 года. Значение индикатора в прошлом месяце поднялось до 56 пунктов с июльских 54,2 пункта, тогда как аналитики в среднем ожидали подъема индекса до 54,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

На этой неделе инвесторы также ожидают публикации данных министерства труда США о безработице в прошлом месяце.

Председатель ФРС Джером Пауэлл ранее объявил о гибкой форме таргетирования инфляции в качестве ключевого результата пересмотра денежно-кредитной политики. В заявлении о долгосрочных целях и стратегии денежно-кредитной политики Федрезерв выражает приверженность задаче реагирования на рост уровня безработицы, что также укрепляет его приверженность цели ускорения инфляции.

В среду в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite потерял 0,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,1%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,45%).

Нефть утром в среду продолжает дорожать на ожидании публикации еженедельного доклада Минэнерго США о запасах сырья в стране. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 9:06 МСК составила $46 за баррель (+0,9% и +0,7% во вторник), октябрьская цена WTI - $43,16 за баррель (+0,9% и +0,4% накануне).

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 28 августа, снизились на 6,4 млн баррелей. Таким образом, запасы сократились по итогам шестой недели подряд. По данным API, запасы бензина в стране уменьшились на 5,8 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts ожидают, что доклад Минэнерго США покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина упали на 4,7 млн баррелей, дистиллятов - на 900 тыс. баррелей. Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в среду в 17:30 МСК.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,411 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,463 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 сентября вырос всего на 0,015% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,9 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,035%, поднявшись до 703,25 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром БО-23" (+0,52%), "Роснефть-002Р-04" (+0,4%) и "Сбербанк-001Р-SBER12" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-1,3%), "МТС-001Р-14" (-0,6%) и "РЖД-23" (-0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВТБ (MOEX: VTBR) разместил 46,72% выпуска инвестиционных облигаций серии Б-1-107 на 467,203 млн рублей, 64,62% выпуска бондов серии Б-1-108 на 646,236 млн рублей, 66,35% выпуска облигаций серии Б-1-109 на 331,747 млн рублей и 33,74% выпуска облигаций серии Б-1-120 на 168,720 млн рублей. Номинальный объем выпусков Б-1-107 и Б-1-108 - по 1 млрд рублей, Б-1-109 и Б-1-120 - по 500 млн рублей. Срок обращения бондов Б-1-107, Б-1-108 и Б-1-20 - 3 года, выпуска Б-1-109 - 2 года. Ставка купона по всем выпускам установлена на уровне 0,01% годовых, предусмотрен также дополнительный доход.

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 8,57% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-IMOEX-asn_PRT-4Y-001Р-299R на 171,373 млн рублей и 6,73% выпуска серии ИОС-USDRUB_PRT/FIX-1Y-001Р-300R на 101,013 млн рублей. Номинальный объем выпуска 299R - 2 млрд рублей, срок обращения - 4 года; выпуска 300R - 1,5 млрд рублей, срок обращения - около 1 года (371 день). По каждому из выпусков предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

ПАО "Трансфин-М" установило ставки 11-12-го купонов биржевых облигаций серии БО-41 в размере 7,5% годовых. "Трансфин-М" в сентябре 2015 года разместил бонды БО-41 объемом 2,15 млрд рублей. Десятилетние облигации имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 9,75% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 16 сентября.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
02 сентября 2020 года 19:32
Рынок акций РФ в среду упал вслед за нефтью и на заявлениях об отравлении Навального
Москва. 2 сентября. Попытка рынка акций РФ подрасти в среду вслед за внешними фондовыми площадками на ожиданиях новых экономических стимулов в США завершилась распродажами вслед за упавшей нефтью и на фоне противоречивых заявлений Германии и России по отравлению известного оппозиционера Алексея Навального - инвесторы предпочли сократить позиции из-за возросших геополитических рисков и опасений новых западных санкций. Индекс МосБиржи после тестирования днем рубежа 3000 пунктов скатился к закрытию торгов в район 2955 пунктов - уровню месячной давности.    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 19:30
Рубль вечером обвалился к доллару и евро на фоне роста геополитических рисков из-за отравления Навального
Москва. 2 сентября. Доллар и евро заметно ускорили рост на "Московской бирже" в среду вечером; рубль активно падает к бивалютной корзине в условиях усиления геополитических рисков из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального.    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 19:01
Нацбанк Украины в четверг обсудит вопрос об учетной ставке, аналитики ожидают ее сохранения на уровне 6% годовых
Правление Национального банка Украины (НБУ) в четверг рассмотрит вопрос об учетной ставке, большинство аналитиков ожидают ее сохранения на текущем уровне - 6% годовых. "Инфляция поддерживается существенно ниже целевого диапазона (2,4% против 4-6%). Однако в перспективе шести-девяти месяцев есть...    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 18:50
Цены евробондов РФ в среду снижаются на фоне усиления геополитических рисков
Москва. 2 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду снижаются на фоне усиления геополитических рисков после заявлений представителей немецких властей, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен в РФ нервно-паралитическим боевым веществом группы "Новичок". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) повышаются в цене, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 18:41
Евро отступает в паре с долларом, но может быстро выправиться - Saxo Bank
Евро отступает, коснувшись отметки 1,2000 в паре с долларом, но может быстро выправиться даже в случае попытки ЕЦБ снять все ограничения на следующей неделе (усилив количественное смягчение), если европейские рисковые активы "рванут" вверх, покупаемые за выросшее евро, считают специалисты Saxo...    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 17:45
BCS GM повысил оценку акций Мосбиржи на 13%, подтвердив рейтинг "покупать"
BCS Global Markets (BCS GM) повысил прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) со 150 рублей до 170 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Елены Царевой и Вероники Ян. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Мы считаем, что...    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 17:24
Акции "Интер РАО" отступают от минимумов июля на фоне ожиданий презентации стратегии компании до 2025 года - "Велес Капитал"
Акции "Интер РАО" на этой неделе отступают от минимумов с июля, что, с фундаментальной точки зрения, можно объяснить ожиданиями презентации стратегии компании до 2025 года, которая должна пройти в ближайшие 2 недели, сообщается в комментарии "Велес Капитал". "С технической точки зрения, бумаги...    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 16:23
Небольшой откат можно использовать для открытия длинных позиций в рубле - "Открытие Брокер"
Небольшой откат может использоваться для открытия длинных позиций в рубле, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Динамика рубля в среду была негативной, констатирует ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3395...    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 15:47
Спрос большинства инвесторов на ОФЗ с плавающей ставкой находится на уровне премии 50 б.п. к RUONIA - Райффайзенбанк
Спрос большинства инвесторов на ОФЗ с плавающей ставкой находится на уровне премии 50 б.п. к RUONIA, что соответствует цене 97,25% от номинала по бумагам 29014, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Аналитик Денис Порывай отмечает. что за прошедшую неделю состояние локального рынка ОФЗ заметно...    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 15:45
Рубль днем дешевеет к доллару и евро, несмотря на позитивные сигналы с внешних рынков и растущую нефть
Москва. 2 сентября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине, несмотря на позитивные сигналы с внешних рынков и дорожающую нефть.    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 15:11
Рубль в случае снижения геополитической премии к концу 2020г и в начале 2021г вполне может подорожать - Sberbank CIB
Рубль в случае снижения геополитической премии к концу 2020 года и в начале 2021 года вполне может подорожать, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Как мы и ожидали, основным движущим фактором для рубля в августе осталась геополитика. После...    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 14:42
BofA повысил оценку акций Детского мира на 14%, подтвердив рейтинг "покупать"
Bank of America (BofA) повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) со 145 рублей до 165 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Как говорится в обзоре, аналитики BofA позитивно оценивают новую...    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 14:15
Золото, возможно, будет торговаться вблизи $1975 за унцию в преддверии публикации в пятницу статистики по рынку труда США за август - Sberbank CIB
олото, возможно, будет торговаться вблизи $1975 за унцию в преддверии публикации в пятницу статистики по американскому рынку труда за август, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Публикация макростатистики во вторник проходила на фоне...    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 13:48
Оптимистичная статистика EIA создаст убедительные предпосылки для роста цены нефти до $50/баррель - Sberbank CIB
Оптимистичная статистика EIA на фоне обнадеживающих макроэкономических публикаций в США создаст убедительные предпосылки для роста цены нефти до $50 за баррель Brent, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Американский институт нефти (API) в...    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 13:21
"Фридом Финанс" прогнозирует закрытие индекса Мосбиржи в среду в диапазоне 2940-3020 пунктов
Аналитики "Фридом Финанс" прогнозируют закрытие рынка акций в среду в "зелной зоне", диапазон индекса Мосбиржи - 2940-3020 пунктов, говорится в комментарии компании. Индекс Мосбиржи к 12:00 мск прибавил 0,5% при повышении индекса S&P 500 и нефтяных цен в среднем на 0,8%. Вероятно, отмечает...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.