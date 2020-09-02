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02 сентября 2020 года 09:25

Brent - $45,89 за баррель

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду меняются без единой динамики. Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду.

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник после уверенного роста в августе, при этом S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды.

Поддержку рынку во вторник оказали данные о росте индекса деловой активности в производственном секторе в США (ISM Manufacturing) до максимума с ноября 2018 года. Значение индикатора в прошлом месяце поднялось до 56 пунктов с июльских 54,2 пункта, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали подъема индекса до 54,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

В прошлом месяце Dow Jones увеличился на 7,6%, S&P 500 - на 7%. Это лучший показатель за август, соответственно, с 1984 года и с 1986 года, отмечает MarketWatch. Месячный подъем Nasdaq составил 9,6%, в результате индекс показал лучший прирост за август за последние 20 лет. При этом, как отмечает CNBC, рост американского фондового рынка был зафиксирован по итогам пятого месяца подряд.

На этой неделе инвесторы также ожидают публикации данных министерства труда США о безработице в прошлом месяце.

"Что касается рабочих мест в США, важно помнить, что новая политика Федрезерва по таргетированию инфляции может повлиять на то, как рынок воспримет эти новости", - считает главный стратег по глобальным рынкам Invesco Кристина Хупер, которую цитирует CNBC.

Председатель ФРС Джером Пауэлл ранее объявил о гибкой форме таргетирования инфляции в качестве ключевого результата пересмотра денежно-кредитной политики. В заявлении о долгосрочных целях и стратегии денежно-кредитной политики Федрезерв выражает приверженность задаче реагирования на рост уровня безработицы, что также укрепляет его приверженность цели ускорения инфляции.

Бумаги Tesla Inc. (SPB: TSLA) во вторник подешевели на 4,7% после существенного роста накануне на фоне сплита акций. Производитель электромобилей объявил о намерении провести рыночное размещение допэмиссии на сумму $5 млрд через крупнейших брокеров Уолл-стрит.

Котировки Apple Inc. (SPB: AAPL), которая в понедельник также провела сплит акций, повысились на 4%.

Стоимость Zoom Video Communications (SPB: ZM) подскочила на 40,1%. Американская компания, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, во втором квартале зафиксировала рост выручки более чем в четыре раза.

Акции Walmart Inc. (SPB: WMT) прибавили в цене 6,3%. Крупнейшая в США компания розничной торговли с 15 сентября запускает программу лояльности Walmart+, участники которой получат бесплатную доставку порядка 130 тыс. наименований товаров, продаваемых в магазинах ритейлера, включая продукты питания, бытовую химию и электронику.

Значение Dow Jones Industrial Average выросло на 0,76% - до 28645,66 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 0,75% - до 3526,65 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 1,39%, достигнув 11939,67 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду меняются без единой динамики.

Определенное положительное влияние на настроения инвесторов оказал подъем рынка акций США днем ранее, в результате чего Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы, сообщает MarketWatch.

"Азиатские рынки сохранили позитивный тон, вдохновленные ростом Уолл-стрит накануне, - заявил рыночный аналитик IG Цзинъи Пан. - Хотя экономика США еще не приблизилась к своему состоянию до того, как разразилась пандемия COVID-19, есть свидетельства продолжающегося восстановления. Они работают в пользу сохранения осторожного оптимизма и роста акций".

Японский индекс Nikkei 225 к 8:31 мск увеличился на 0,4%.

Лидером повышения котировок выступают акции M3 Inc., занимающейся предоставлением медицинских услуг. Они подорожали на 3%.

В отстающих бумаги автопроизводителей Subaru (-2,4%) и Nissan Motors (-2,3%).

Акции инвестиционно-технологической SoftBank Group прибавили в цене 0,4%, производителя полупроводников Advantest Corp. - 1%, выпускающей потребительскую электронику Sony Corp. - 0,7%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - также на 0,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 мск уменьшился на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%.

Наиболее существенно на торгах в Гонконге дешевеют бумаги телекоммуникационной China Unicom (-3%), оператора казино Sands China (-2,3%), нефтяной PetroChina (-2,2%), а также банков Industrial & Commercial Bank of China (-1,9%) и China Construction Bank (-1,8%).

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. повышается на 1,4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:19 мск опустился на 0,1%.

Инфляция в стране в августе ускорилась до максимума за пять месяцев. Индекс потребительских цен вырос на 0,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после подъема на 0,3% в июле, по данным статуправления.

Средний прогноз аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, предполагал повышение на 06%.

Рост цен в августе относительно предыдущего месяца составил 0,6%, в то время как в июле показатель не изменился. Эксперты ожидали подъема на 0,5%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. повышается в ходе торгов на 0,2%, автомобильной Hyundai Motor - падает на 3,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:26 мск поднялся на 1,7%, несмотря на новость о том, что экономика страны вошла в рецессию впервые за 30 лет.

При этом рынок движется вверх на оптимизме, что ситуация в экономике потребует дополнительных стимулирующих мер, отмечает Trading Economics.

ВВП Австралии во втором квартале упал на 7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Снижение наблюдалось второй квартал подряд, в январе-марте оно составило 0,3%.

При этом падение ВВП в апреле-июне стало максимальным с начала наблюдений в 1959 году.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 3,1% и 1,7% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду, инвесторы ожидают публикации еженедельного доклада Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 07:57 МСК в среду составляет $45,89 за баррель, что на $0,31 (0,68%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подорожали на $0,30 (0,7%).

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,33 (0,77%) - до $43,09 за баррель. Во вторник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,15 (0,4%).

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 28 августа, снизились на 6,4 млн баррелей. Таким образом, запасы сократились по итогам шестой недели подряд.

По данным API, запасы бензина в стране уменьшились на 5,8 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts ожидают, что доклад Минэнерго США покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина упали на 4,7 млн баррелей, дистиллятов - на 900 тыс. баррелей.

Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в среду в 17:30 МСК.

Во вторник поддержку нефтяному рынку оказали данные индексов менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая и США. Промышленный PMI Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в августе вырос до максимума с января 2011 года.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе 2020 года поднялся до максимума с ноября 2018 года и превзошел ожидания аналитиков.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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