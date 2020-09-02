Евро отступает в паре с долларом, но может быстро выправиться - Saxo Bank

Евро отступает, коснувшись отметки 1,2000 в паре с долларом, но может быстро выправиться даже в случае попытки ЕЦБ снять все ограничения на следующей неделе (усилив количественное смягчение), если европейские рисковые активы "рванут" вверх, покупаемые за выросшее евро, считают специалисты Saxo Bank. "Основные европейские индексы до сих пор были очень ограничены диапазонами по сравнению с укреплением американских, но в эту очень позитивную сессию некоторые из них уже "грозят" прорывом сопротивления", - говорится в комментарии банка.

"Вопрос для трейдеров в том, временное ли это снижение или начало глубокой консолидации – с атакой разворотной зоны 1,1750–1,1700, а то и ниже. Я склонялся в пользу серьезного ухода вниз, но большинство пар с USD не показали ничего подобного, так что уверенность в "медвежьем" пути не так уж велика, учитывая, что такие отличные, казалось бы, разворотные паттерны, как "падающая звезда" во вторник после касания максимума за цикл, не принесли продвижения вниз. Закрытие ниже 1,1850 будет означать прохождение уровня 61,8-процентной коррекции локального ралли, но более важным испытанием станет недавний минимум около 1,1750, а затем область 1,1700. Всего лишь 38,2-процентная коррекция того ралли, которое отсчитывается от консолидационного минимума конца июня (который в свою очередь соответствует 38,2-процентной коррекции ралли от минимума начала мая), будет пройдена на отметке 1,1688, - указывает главный валютный стратег Харди Джон. - А аналогичная коррекция всего роста, считая от панического мартовского минимума, соответствует уровню чуть ниже 1,1500, как и 61,8-процентная коррекция ралли от июня. Как торговать? Тактически я бы предпочел остаться в стороне от нынешнего пробоя ниже 1,1900 или сохранять короткие позиции, а затем ждать, какой оборот примет торговля около 1,1700, если достигнет этой области".