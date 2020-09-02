BCS GM повысил оценку акций Мосбиржи на 13%, подтвердив рейтинг "покупать"

BCS Global Markets (BCS GM) повысил прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) со 150 рублей до 170 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Елены Царевой и Вероники Ян.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Мы считаем, что запуск маркетплейса в сентябре, а также недавнее начало торгов иностранными акциями на "Московской бирже" в долгосрочной перспективе окажут поддержку комиссионному доходу", - говорится в обзоре.

По оценке экспертов, положительный эффект на выручку биржи от развития маркетплейса проявится с 2021 года.

"Торги иностранными акциями, стартовавшие 24 августа, выглядят перспективно, и уже наблюдается высокий спрос со стороны частных инвесторов: 5,7 млн уникальных клиентов-физлиц. Первоначально к торгам допущено 20 акций индекса S&P 500, в планах расширение списка до 50 бумаг в четвертом квартале 2020 года. К тому же расчеты будут производиться в рублях. Проект вполне может повторить успех запуска вечерних торговых часов", - пишут аналитики.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Мосбиржи", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 141,1 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 137,2 рубля за штуку.