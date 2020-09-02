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Главная / Мнения аналитиков / Рубль в случае снижения геополитической премии к концу 2020г и в начале 2021г вполне может подорожать - Sberbank CIB
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02 сентября 2020 года 15:11
Рубль в случае снижения геополитической премии к концу 2020г и в начале 2021г вполне может подорожать - Sberbank CIB
Рубль в случае снижения геополитической премии к концу 2020 года и в начале 2021 года вполне может подорожать, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Как мы и ожидали, основным движущим фактором для рубля в августе осталась геополитика. После президентских выборов в Белоруссии и госпитализации Алексея Навального произошла эскалация напряженности в отношениях между Россией и странами Запада. Как следствие, инвесторы продавали рубль и ОФЗ, опасаясь возможного введения новых санкций. Пара USD/RUB на прошлой неделе достигла 76 - максимальной отметки с апреля, при этом геополитическая премия, заложенная в обменный курс, по нашим оценкам, увеличилась до 13% - самого высокого уровня с сентября 2018 года", - пишет аналитик Юрий Попов. Впрочем, отмечает эксперт, такое ослабление рубля привлекло спекулятивные притоки средств, а геополитическая напряженность несколько снизилась в отсутствие новых событий и риторики, а также на фоне предположительной стабилизации ситуации. Более того, указывает Попов, есть перспективы смягчения политической напряженности, так как Германия подтвердила заинтересованность в завершении проекта "Северный поток - 2", а США хотят заключить с Россией стратегическое соглашение по контролю над вооружениями. В итоге рубль восстановился и даже смог немного укрепиться в августе (обычно этот месяц оказывается непростым для России). "В сентябре поддержку рублю должно оказать масштабное ослабление доллара. В последнее время все заметнее становится тенденция к глобальному ослаблению доллара, вопреки опасениям в связи со второй волной коронавируса в Европе, при этом восстановление мировой экономики идет неплохими темпами", - считает специалист Sberbank Investment Research. "Более того, Федрезерв США недавно скорректировал свою стратегию, предусмотрев выход в долгосрочной перспективе на целевой уровень инфляции 2% (было отмечено, что регулятор "стремится со временем достичь средних темпов инфляции 2%"). Это означает, что после того как инфляция в течение многих лет держалась ниже уровня 2%, Федрезерв, вероятно, будет готов допустить темпы более 2% в течение достаточно продолжительного времени. Из этого следует, что процентные ставки еще не один год останутся низкими. Получается, что на сентябрьском заседании ФРС долгосрочный прогноз ставки федеральных фондов может быть понижен с нынешних 2,5% до 2,0% (или даже ниже). Такое решение должно поспособствовать снижению доходности долгосрочных казначейских обязательств США, которая в последнее время ощутимо выросла. Следовательно, в сентябре доллар США может подешеветь относительно основных мировых валют еще на несколько пунктов", - пишет Попов. Баланс спроса и предложения в сентябре также будет благоприятным для рубля, считает он. Объем налоговых выплат со стороны экспортеров (включая НДПИ и экспортные пошлины) увеличится по сравнению с августом приблизительно на 70 млрд руб., что обусловлено прежде всего ростом добычи и некоторым повышением цен на нефть. "Впрочем, предложение иностранной валюты, как мы полагаем, в соответствии с бюджетным правилом должно снизиться, однако не очень существенно - до суммы, эквивалентной 50 млрд руб. (против 65 млрд руб. в августе)", - указывает аналитик Sberbank CIB. "При этом геополитические факторы в сентябре по-прежнему будут иметь большое значение для рубля, поскольку сохраняется напряженность в связи с развитием событий в Белоруссии и ситуацией вокруг Алексея Навального. Между тем в США набирает обороты президентская кампания. В этой связи значительное повышение спроса на российскую валюту со стороны инвесторов маловероятно, поскольку геополитические риски все еще актуальны и, вероятно, начнут ослабевать лишь через несколько месяцев - после ноябрьских выборов президента Соединенных Штатов. Соответственно, мы ожидаем, что в сентябре обменный курс будет колебаться вблизи 73 рублей за доллар. Впрочем, к концу текущего и в начале следующего года, когда геополитическая премия, вероятно, уменьшится, российская валюта, по нашему мнению, вполне может подорожать", - заключает специалист Sberbank Investment Research.
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