Золото, возможно, будет торговаться вблизи $1975 за унцию в преддверии публикации в пятницу статистики по рынку труда США за август - Sberbank CIB

Золото, возможно, будет торговаться вблизи $1975 за унцию в преддверии публикации в пятницу статистики по американскому рынку труда за август, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Публикация макростатистики во вторник проходила на фоне комментариев представителей ФРС США и Минфина. Так, Стивен Мнучин сообщил о том, что Соединенные Штаты срочно нуждаются в дополнительном пакете мер бюджетного стимулирования, который до сих пор не одобрен законодателями. При этом член совета управляющих ФРС США Лейл Брейнард призвала оказать дополнительную бюджетную помощь, предупредив, что, вероятно, и Федрезерву потребуется принять меры, в том числе связанные с более активной покупкой облигаций. Риторика представителей ФРС и Минфина в целом остается благоприятной для цен на золото, однако для того чтобы котировки пошли дальше вверх, необходимы более конкретные действия, отмечает аналитик Мария Красникова.

Основное внимание участников рынка в среду будет направлено на данные ADP по занятости в США. Также ожидается отчет по одобренным заявкам на ипотечные кредиты, "Бежевая книга" ФРС, статистика по заказам в промышленности и на товары длительного пользования.

Вполне возможно, что золото будет торговаться в боковом тренде, вблизи $1975 за унцию в преддверии публикации в пятницу важной ежемесячной статистики по американскому рынку труда за август, предполагает специалист Sberbank Investment Research.