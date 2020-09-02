Устранение риска избыточного предложения акций Детского мира, скорее всего, позитивно отразится на их цене - Sberbank CIB

Устранение риска избыточного предложения акций "Детского мира", скорее всего, позитивно отразится на их цене, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"Детский мир" во вторник опубликовал хорошие операционные показатели за август, отмечают специалисты Sberbank Investment Research. При очень высокой базе сравнения в третьем квартале 2019 года сопоставимые продажи выросли относительно уровня годичной давности на 10,7%, рост выручки в августе 2020 ускорился - его темпы достигли 15,1% (против 13,9% в июле). При этом сопоставимые продажи в минувшем месяце были на 7,5% выше, чем в августе 2019 года. Такую динамику в основном обеспечил повышенный спрос на товары, связанные с подготовкой детей к началу учебного года - в этом сегменте продажи выросли на 23,6%.

Продажи в онлайн-режиме в августе выросли относительно уровня годичной давности в 2,6 раза главным образом за счет позитивной динамики в сегментах школьных товаров и игрушек (рост соответственно в 3,5 и 2,6 раза). Более 90% онлайн-заказов покупатели забирали в магазинах, причем 95% не позднее, чем через час после оформления покупки.

После закрытия "Московской биржи" было объявлено, что АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продают 25% плюс одну акцию "Детского мира", т. е. полностью выходят из капитала компании. Сделка состоялась по цене 112 руб. за акцию, т. е. с дисконтом 0,85% к уровню предыдущего закрытия. Общая сумма сделки составила 20,7 млрд руб. или $282 млн.

"Представленные результаты, которые, безусловно, производят очень хорошее впечатление, вероятно, отчасти обусловлены государственными выплатами семьям с детьми. Тем временем устранение риска избыточного предложения акций "Детского мира" должно позитивно отразиться на их цене", - пишут аналитики Михаил Красноперов и Андрей Крылов.