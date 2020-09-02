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02 сентября 2020 года 11:24
Продажи алмазного сырья будут значительно ниже уровней 2019г как минимум до конца III квартала 2020г
Продажи алмазного сырья добывающими компаниями будут значительно ниже уровней 2019 года как минимум до конца III квартала 2020 года, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Торговля как алмазами, так и бриллиантами в августе активизировалась, однако выглядело это по-разному, констатируют аналитики "ВТБ Капитала": если добывающие компании снижали цены (De Beers снизила их на 6–10%, затем ее примеру последовала "Алроса"), то цены на бриллианты в августе значительно повысились – на 16% м/м. Последнее могло быть обусловлено постепенным восстановлением темпов роста продаж ювелирных изделий в Китае в июле и некоторым дефицитом бриллиантов, хотя розница в США по-прежнему показывает слабую динамику и, возможно, располагает избыточными товарными запасами, отмечают эксперты. Снижение цен De Beers и "Алроса" должно подстегнуть продажи алмазного сырья начиная с августа. "После появления первых признаков того, что мировой рынок алмазов в июле прошел низшую точку, De Beers решила снизить на 6–10% цены на алмазы размером более одного карата в рамках седьмого сайта, состоявшегося в последнюю неделю августа. Вслед за De Beers цены на алмазное сырье снизила и "Алроса". По аналогии с предыдущими кризисами на рынке алмазов снижение цен может помочь крупным алмазодобывающим компаниям ускорить восстановление продаж, которые в последние четыре месяца упали почти до нуля. "Алроса" сохранила возможность 100%-й отсрочки для покупателей в августе, а продажи De Beers в рамках седьмого сайта, по данным Rapaport, могут достичь 200 млн долл., что "лишь" на 30% ниже уровня годичной давности", - указывают специалисты "ВТБ Капитала". Чистый экспорт бриллиантов из Индии в июле сократился на 53% г/г, оставшись на уровне июня, в то время как показатель импорта чуть "улучшился" – до минус 79% г/г. "Этот крупнейший центр ограночной отрасли в настоящий момент загружен лишь на 20–30%, исходя из чего импорт в августе может остаться на низком уровне. Таким образом, как мы полагаем, продажи алмазного сырья добывающими компаниями будут значительно ниже прошлогодних уровней как минимум до конца 3к20", - пишут эксперты. После небольшого повышения цен на бриллианты в июле (в основном на мелкие камни) минимальные цены, по данным Rapaport, в августе выросли более чем на 16% м/м в среднем и более чем на 20% г/г на мелкие камни. "Таким образом, если еще в июле цены были на 5% ниже уровней начала года, то теперь превышают их в среднем на 12%, при этом в мелких категориях сохраняется опережающая динамика. На наш взгляд, это обусловлено сокращением предложения бриллиантов на фоне улучшения розничной конъюнктуры в США и Китае в июле–августе", - отмечают аналитики "ВТБ Капитала". Tiffany отчиталась о некотором восстановлении во 2к20 (май–июль), в частности, сопоставимые продажи в магазинах снизились на 24% г/г против падения на 44% г/г в 1к20. Однако улучшение произошло в основном за счет Азиатско-Тихоокеанского региона, тогда как в Америке – более важном, с точки зрения размера бизнеса, регионе – сопоставимые продажи снизились на 44%, как и в 1к20. "Между тем запасы компании остаются на 1% выше уровня 2к19, что в сочетании со снижением выручки предполагает, что оборачиваемость запасов остается очень низкой. Учитывая, что у Signet большая часть продаж приходится на США, мы полагаем, что финансовые результаты компании за 2к20, которые будут объявлены 3 сентября, будут слабее, чем у Tiffany", - указывают специалисты.
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