Краткосрочно цены на нефть могут остаться в диапазоне $45-47/барр. - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка считают, что для рынка нефти внешний фон пока складывается положительно. Но, по их мнению, не стоит забывать про грядущую публикацию индексов PMI в секторе услуг: финальная оценка за август может оказаться хуже первоначальной из-за повторных ограничений в Европе ввиду вспышек коронавируса. Также фундаментально рынок нефти остаётся профицитным по предложению, здесь в фокусе находятся растущая добыча в Америке и нарушение квот странами ОПЕК+, говорится в обзоре банка.

"Краткосрочно цены на нефть мы видим в коридоре $45-47/барр., но риски снижения к $38-42/барр. оцениваем как высокие по мере ухудшения внешнего фона и переоценки потенциала восстановления мировой экономики и спроса на нефть", - пишут специалисты Промсвязьбанка.