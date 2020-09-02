Спрос на ОФЗ восстанавливается - Промсвязьбанк

Спрос на ОФЗ продолжает восстанавливаться на фоне отсутствия новых признаков эскалации геополитических рисков при сохранении оптимизма на внешних рынках, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Российские рублевые госбумаги во вторник продолжили коррекционный рост - доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 2 б.п. - до 5,21% годовых, 10-летних - на 2 б.п. - до 6,06% годовых. "Отсутствие новых явных признаков эскалации геополитических рисков при сохранении оптимизма на внешних рынках вернуло спрос на ОФЗ, которые выглядели перепроданными. По-прежнему считаем доходность долгосрочных ОФЗ выше 6,0% привлекательной на фоне сохраняющегося нейтрального диапазона ставки ЦБ 5,0-6,0%; ожидаем достижения данного уровня (6,0%) по 10-летним ОФЗ в ближайшее время", - пишет специалист банка Дмитрий Грицкевич.

"Пользуясь возвращением спроса на ОФЗ, Минфин сегодня будет размещать сразу 2 выпуска - 6-летний флоутер (в объеме остатков) и классический 10-летний выпуск (на 33,7 млрд. руб.). Ожидаем, что спрос по-прежнему будет сосредоточен во флоутере, где основными покупателями остаются локальные инвесторы", - отмечает он.