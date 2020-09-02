Рынок акций в среду, скорее всего, будет склонен к продолжению консолидации - "Открытие Брокер"

Российский рынок акций в среду, скорее всего, будет склонен к продолжению консолидации, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

Внешний фон перед стартом торгов среды в России можно назвать нейтральным, считает ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Нефть и металлы промышленной группы дорожают, но повышение котировок незначительное. Драгоценные металлы снижаются на фоне локального укрепления доллара. Динамика азиатских индексов разнонаправленная. С другой стороны, отмечает эксперт, если AUD слабел на 0,15%, то новозеландский доллар укреплял свои позиции против американского коллеги на 0,45%.

"Всё это предполагает, что российский рынок акций будет больше склонен к продолжению консолидации", - указывает Кочетков.