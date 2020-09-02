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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рубль начнет торги среды без существенных движений - Промсвязьбанк
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02 сентября 2020 года 09:12
Рубль начнет торги среды без существенных движений - Промсвязьбанк
Стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает удерживать позиции в районе $46 за баррель, а также консолидация валют развивающихся стран у уровней закрытия вторника, не дадут поводов для направленного движения в рубле в среду утром, говорится в комментарии Промсвязьбанка. В результате, по мнению главного аналитика банка Богдана Зварича, в начале торгов среды вероятна стабилизация пары доллар/рубль чуть выше 73,5 руб./$1. "При этом в ходе торгов (в случае улучшения ситуации на рынке энергоносителей) национальная валюта может попытаться продолжить волну восстановления, что поспособствует отступлению доллара в район 73 руб./$1. Отметим, что, на наш взгляд, в ближайшие сессии для американской валюты актуальным останется диапазон 72,5-75 руб./$1", - пишет Зварич.
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02 сентября 2020 года 19:01
Нацбанк Украины в четверг обсудит вопрос об учетной ставке, аналитики ожидают ее сохранения на уровне 6% годовых
Правление Национального банка Украины (НБУ) в четверг рассмотрит вопрос об учетной ставке, большинство аналитиков ожидают ее сохранения на текущем уровне - 6% годовых. "Инфляция поддерживается существенно ниже целевого диапазона (2,4% против 4-6%). Однако в перспективе шести-девяти месяцев есть... читать дальше
.02 сентября 2020 года 18:41
Евро отступает, коснувшись отметки 1,2000 в паре с долларом, но может быстро выправиться даже в случае попытки ЕЦБ снять все ограничения на следующей неделе (усилив количественное смягчение), если европейские рисковые активы "рванут" вверх, покупаемые за выросшее евро, считают специалисты Saxo... читать дальше
.02 сентября 2020 года 17:45
BCS Global Markets (BCS GM) повысил прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) со 150 рублей до 170 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Елены Царевой и Вероники Ян. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Мы считаем, что... читать дальше
.02 сентября 2020 года 17:24
Акции "Интер РАО" отступают от минимумов июля на фоне ожиданий презентации стратегии компании до 2025 года - "Велес Капитал"
Акции "Интер РАО" на этой неделе отступают от минимумов с июля, что, с фундаментальной точки зрения, можно объяснить ожиданиями презентации стратегии компании до 2025 года, которая должна пройти в ближайшие 2 недели, сообщается в комментарии "Велес Капитал". "С технической точки зрения, бумаги... читать дальше
.02 сентября 2020 года 16:23
Небольшой откат может использоваться для открытия длинных позиций в рубле, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Динамика рубля в среду была негативной, констатирует ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3395... читать дальше
.02 сентября 2020 года 15:47
Спрос большинства инвесторов на ОФЗ с плавающей ставкой находится на уровне премии 50 б.п. к RUONIA - Райффайзенбанк
Спрос большинства инвесторов на ОФЗ с плавающей ставкой находится на уровне премии 50 б.п. к RUONIA, что соответствует цене 97,25% от номинала по бумагам 29014, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Аналитик Денис Порывай отмечает. что за прошедшую неделю состояние локального рынка ОФЗ заметно... читать дальше
.02 сентября 2020 года 15:11
Рубль в случае снижения геополитической премии к концу 2020г и в начале 2021г вполне может подорожать - Sberbank CIB
Рубль в случае снижения геополитической премии к концу 2020 года и в начале 2021 года вполне может подорожать, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Как мы и ожидали, основным движущим фактором для рубля в августе осталась геополитика. После... читать дальше
.02 сентября 2020 года 14:42
Bank of America (BofA) повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) со 145 рублей до 165 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Как говорится в обзоре, аналитики BofA позитивно оценивают новую... читать дальше
.02 сентября 2020 года 14:15
Золото, возможно, будет торговаться вблизи $1975 за унцию в преддверии публикации в пятницу статистики по рынку труда США за август - Sberbank CIB
олото, возможно, будет торговаться вблизи $1975 за унцию в преддверии публикации в пятницу статистики по американскому рынку труда за август, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Публикация макростатистики во вторник проходила на фоне... читать дальше
.02 сентября 2020 года 13:48
Оптимистичная статистика EIA создаст убедительные предпосылки для роста цены нефти до $50/баррель - Sberbank CIB
Оптимистичная статистика EIA на фоне обнадеживающих макроэкономических публикаций в США создаст убедительные предпосылки для роста цены нефти до $50 за баррель Brent, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Американский институт нефти (API) в... читать дальше
.02 сентября 2020 года 13:21
Аналитики "Фридом Финанс" прогнозируют закрытие рынка акций в среду в "зелной зоне", диапазон индекса Мосбиржи - 2940-3020 пунктов, говорится в комментарии компании. Индекс Мосбиржи к 12:00 мск прибавил 0,5% при повышении индекса S&P 500 и нефтяных цен в среднем на 0,8%. Вероятно, отмечает... читать дальше
.02 сентября 2020 года 12:52
ены на нефть марки Brent в сентябре могут приблизиться к отметке $50 за баррель, говорится в аналитических материалах Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Аналитики Sberbank CIB полагают, что по итогам недели в США будет зафиксировано ощутимое (на 4 млн барр.)... читать дальше
.02 сентября 2020 года 12:36
Устранение риска избыточного предложения акций Детского мира, скорее всего, позитивно отразится на их цене - Sberbank CIB
Устранение риска избыточного предложения акций "Детского мира", скорее всего, позитивно отразится на их цене, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Детский мир" во вторник опубликовал хорошие операционные показатели за август, отмечают... читать дальше
.02 сентября 2020 года 12:11
нвесторы игнорируют фундаментальные показатели, скупая IT-акции, которые не имеют никакого отношения к фундаментальным макроэкономическим факторам, говорится в комментарии ITI Capital. Бегство в IT-сектор продолжается, лидируют традиционные акции, констатируют аналитики ITI Capital: Apple;... читать дальше
.02 сентября 2020 года 11:44
Аналитики Альфа-банка считают, что российский рынок акций будет консолидироваться вокруг текущих уровней, так как укрепление курса доллара ослабляет привлекательность валют EM. Кроме того, инвесторы в российские активы не забывают и о геополитическом риске. "Мы ожидаем, что в среду будут... читать дальше
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