Рубль начнет торги среды без существенных движений - Промсвязьбанк

Стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает удерживать позиции в районе $46 за баррель, а также консолидация валют развивающихся стран у уровней закрытия вторника, не дадут поводов для направленного движения в рубле в среду утром, говорится в комментарии Промсвязьбанка. В результате, по мнению главного аналитика банка Богдана Зварича, в начале торгов среды вероятна стабилизация пары доллар/рубль чуть выше 73,5 руб./$1.

"При этом в ходе торгов (в случае улучшения ситуации на рынке энергоносителей) национальная валюта может попытаться продолжить волну восстановления, что поспособствует отступлению доллара в район 73 руб./$1. Отметим, что, на наш взгляд, в ближайшие сессии для американской валюты актуальным останется диапазон 72,5-75 руб./$1", - пишет Зварич.