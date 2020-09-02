"Алор Брокер" рекомендует занять выжидательную позицию на рынке акций

Аналитики "Алор Брокер" рекомендуют занять на рынке акций выжидательную позицию, для новых масштабных покупок нет ни фундаментальных поводов, ни свежих денег, говорится в комментарии компании.

"Перед открытием российских торгов в среду внешний фон можно назвать слабо позитивным: в пределах 0,2% растут американские фьючерсы, около $46 за баррель стоит нефть. Так что откроемся мы вверх, но очень слабо, а во второй половине дня можно ожидать опять распродаж, если внешний фон не покажет серьезного улучшения. Американские индикаторы и товарные рынки пока локальное укрепление доллара игнорируют, но могут вспомнить об этом факте в любую минуту. Ухудшение внешнего фона кратно отразится на российском рынке акций. В целом по рынку сегодня рекомендуем занять выжидательную позицию", - пишет главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.