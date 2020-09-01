Рынок акций РФ начал осень с роста вслед за нефтью и США, лидировали металлурги

Москва. 1 сентября. Рынок акций РФ на первых осенних торгах вырос вслед за нефтью и фондовыми индикаторами в США в ожидании результатов разработки вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, а также на фоне неплохой статистики по Китаю; лидировали бумаги металлургических компаний на фоне роста цен на металлы.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2975 пунктов (+0,3%), индекс РТС - 1274,5 пункта (+1,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,2%.

Доллар просел до 73,56 рубля (-0,52 рубля), золото выросло до $1980 за тройскую унцию (+0,1%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+4,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+4,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+4,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3,4%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,9%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+2,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,6% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +0,3% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,3%).

Подешевели в рамках коррекции после ралли акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3,1%), на сделки с которыми на бирже пришлось более 17,496 млрд рублей. Также просели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%).

Как отмечают аналитики Альфа-банка, рынок акций на первых сентябрьских торгах сделал попытку восстановления на фоне слабого курса доллара, который обеспечил поддержку ценам на нефть и курсу рубля. Сильные данные китайского PMI позитивны для динамики российских сырьевых экспортеров. Ожидается, что интерес к компаниям технологического сектора сохранится, особенно к бумагам "Яндекса" в свете их включения в расчетную базу индекса MSCI и ребалансировки индекса. Поддержку акциям нефтедобывающих компаний оказывает рост цен на нефть.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС брокер" Дмитрия Бабина, рынок акций рос с утра во вторник на позитивном внешнем фоне, корректируя нисходящее движение предыдущей сессии. Возвращению оптимизма на глобальные рынки способствовали более сильные, чем ожидалось, данные по индексу деловой активности в производственном секторе Китая, опубликованные в начале дня. Это оказало поддержку в том числе нефтяному рынку, так как увеличило шансы на быстрое восстановление глобального спроса на нефть.

Во второй половине торгов российские индексы откатились от локальных максимумов, реагируя на ухудшение внешнего фона. Однако поддержку внешним площадкам оказали более сильные, чем ожидалось, данные по индексу деловой активности в производственном секторе США.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ во вторник подрос на фоне подорожавшей нефти и статистики из Китая. Китайский PMI в производственной сфере вырос до 53,1 пункта в августе, что стало приятной неожиданностью. Также показал рост российский PMI до 51,1 пункта с июльских 48,4 пункта. Компания Globaltrans отчиталась о падении прибыли в первом полугодии на 41%. Совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 46,55 рубля на акцию. "Детский мир" (MOEX: DSKY) порадовал ростом неаудированной выручки в августе на 15,1% (лидировали продажи товаров школьного сезона, выросшие на 247%). Лидером торгов стал сектор металлургии - выход российского производственного PMI на положительную территорию говорит о восстановлении обрабатывающего сектора российской экономики.

Рубль укрепил свои позиции на фоне общей слабости доллара на глобальном рынке. По сути, рубль так и не отыграл возвращение оптимизма на глобальные рынки. Сначала ему мешал выход нерезидентов из ОФЗ, затем конвертация дивидендов, а после - внешнеполитические риски. Среди валют развивающихся стран рубль обладает наибольшей обеспеченностью. Объем прогнозов на укрепление рубля увеличивается, а пессимистов становится меньше. Учитывая традиционно слабый август, можно предположить, что сентябрь станет месяцем укрепления рубля, считает аналитик.

Нефть отыгрывает слабость доллара, но есть и другие положительные новости. В Мексиканском заливе все еще не восстановлена суточная добыча около 0,9 млн баррелей. Статистика по активности в производстве и сфере услуг Китая говорит о том, что в этой стране восстановление после пандемии идет полным ходом.

В США все чаще звучат осторожные предупреждения о том, что на рынке стали появляться ситуации, когда рост индексов обеспечивается небольшим числом лидирующих акций, тогда как большинство демонстрирует негативную динамику, отмечает Кочетков.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, изменения в политике ФРС укрепляют ожидания отрицательных ставок в США, что является негативным фактором для доллара и позитивным для сырья (слабый доллар делает сырьевые товары доступнее для покупателей, владеющих другой валютой).

При этом на рынках сохраняется неопределенность вокруг ситуации с коронавирусом. Пандемия негативно отразилась на мировой экономике, особенно во втором квартале, ударив в том числе по спросу на нефть. Трейдеры опасаются второй волны эпидемии. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено около 24,5 млн случаев заражения, почти 833 тыс. человек скончались, отмечает Абелев.

Во вторник подросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 не изменился, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,03%) на фоне неплохой статистики из Китая, в Европе динамика индексов смешанная (FTSE после выходного снизился на 1,7%, немецкий DAX вырос на 0,2%), но продолжает подъем Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в августе вырос до 53,1 пункта - максимума с января 2011 года на фоне увеличения как внутреннего, так и внешнего спроса. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 52,6 пункта с июльских 52,8 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку уже четыре месяца подряд.

Безработица в Германии в августе осталась на уровне 6,4%, как и ожидалось.

Потребительские цены в еврозоне в августе снизились на 0,2% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,2%. Безработица в 19 странах еврозоны в июле увеличилась до 7,9% при прогнозах роста до 8%, сообщает Trading Economics.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе поднялся до 56 пунктов при прогнозах роста до 54,5 пункта с июльских 54,2 пункта.

Нефть во вторник подорожала на фоне ослабления доллара и растущего оптимизма в отношении разработки вакцины от коронавирусной инфекции. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $45,88 за баррель (+1,3% и -1,2% в понедельник), октябрьская цена WTI - $43,17 за баррель (+1,3% и +0,8% накануне).

В августе Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 5,8%, причем Brent завершила ростом пятый месяц подряд, WTI - четвертый.

В центре внимания рынка - данные о запасах в США, которые будут обнародованы позднее на этой неделе. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти по итогам шестой недели подряд - на 2 млн баррелей.

Рынок положительно реагирует на любые сигналы, касающиеся разработки вакцины от коронавирусной инфекции, поскольку экономическая активность и, соответственно, спрос на нефть во многих странах по-прежнему страдают из-за пандемии. Британская AstraZeneca ранее сообщила, что приступила к масштабным клиническим испытаниям вакцины в США на людях.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+6,7%), "Бест эффортс банка" (MOEX: ALBK) (+4,7%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+3,1%).

Подросли акции "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+1%) на фоне известий, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах "ТГК-1" на уровне "BBB". Прогноз рейтинга - "стабильный", сообщило агентство.

Подешевели акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-6,7%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (-4,7%), акции "Детского мира" (-3,3%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-2,8%), акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-2,8%).

Просели акции "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-0,9%). Чистая прибыль группы НМТП по МСФО в первом полугодии 2020 года рухнула на 86% по сравнению с тем же периодом 2019 года, до $86,4 млн, сообщила компания. Выручка сократилась на 22% (до $357 млн).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 81,891 млрд рублей (из них 8,592 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 8,195 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).