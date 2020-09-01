Цены евробондов РФ во вторник умеренно подросли благодаря спросу на рисковые активы

Москва. 1 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно подросли благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию 31 августа и составила 114,75% от номинала, что соответствует доходности 1,9% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день чуть менее чем на 1 базисный пункт, составив 102,25% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,13% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 1 пункт, составив 177 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 97 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 142,4% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов - до 3,25% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 64 базисных пункта, поднявшись до 137,08% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта и составила 3,225% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 19 базисных пунктов, до 115,47% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта, до 1,89% годовых), с погашением в 2023 году - на 12 базисных пунктов, до 110,86% от номинала (их доходность снизилась на 4 пункта и составила 1,22% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 103 базисных пункта, подорожав до 137,56% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта и составила 3,16% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 29 базисных пунктов - до 113,49% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта, до 2,11% годовых).

"Сегодня торги в секторе российских еврооблигаций проходили на позитивной ноте. На рынке преобладали покупатели, но покупки были довольно робкими и осторожными, поэтому рост котировок, как правило, не превышал четверти процента для среднесрочных бумаг и 0,5-0,6 процента в "длинном" сегменте. Активность в основном была сконцентрирована в самых "длинных" выпусках с погашением в 2043-2047 годах. Для того, чтобы отечественные евробонды стали более активно восстанавливаться в цене, необходима как стабилизация базовых процентных ставок, так и улучшение ситуации на внутреннем валютном рынке. И это, частично, мы сейчас наблюдаем. К тому же высокая ликвидность банковской системы, как валютная, так и рублевая, также будет способствовать активизации покупателей еврооблигаций России в условиях стабилизации внешней конъюнктуры", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.