Атон поднял рейтинг акций и GDR НЛМК до "выше рынка", снизил рейтинг акций и GDR ММК до "нейтрально"

Инвестиционная компания "Атон" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых копаний стального сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании Андрея Лобазова и Марии Федоровой.

По итогам переоценки рейтинг акций и GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) был повышен с "нейтрально" до "выше рынка". Между тем рейтинг акций и GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (НЛМК) был понижен с "выше рынка" до "нейтрально".

Рейтинг "выше рынка" для акций и GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) и "нейтрально" для акций Evraz был оставлен без изменения.