Сентябрь может стать месяцем укрепления для рубля - "Открытие Брокер"

Сентябрь может стать месяцем укрепления для рубля, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль во вторник укреплял свои позиции на фоне общей слабости доллара на глобальном рынке, констатирует ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3375 рублей. Ставки MosPrime снизились на день до 4,33%, а на неделю и на месяц остались без изменения на уровнях 4,43% и 4,54% соответственно.

Отчёт американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами показывает, что объём длинных позиций по рублю вырос за прошлую неделю на 18,4%. По сути, указывает Кочетков, рубль так и не отыграл возвращение оптимизма на глобальные рынки. Сначала ему мешал выход нерезидентов из ОФЗ, затем конвертация дивидендов, а уже после внешнеполитические риски. Среди валют развивающихся стран рубль обладает наибольшей обеспеченностью.

Стоит всё же отметить, считает специалист компании, что объём прогнозов на укрепление рубля увеличивается, а пессимистов становится меньше. "В сезонном преломлении сентябрь является одним из лучших месяцев для отечественной валюты, уступая лишь марту. Почти уверенно можно сказать, что нейтральная динамика в сентябре маловероятна. Учитывая традиционно слабый август, можно предположить, что сентябрь станет месяцем укрепления", - пишет Кочетков.