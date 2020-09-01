Рубль днем продолжает умеренно повышаться к доллару и евро благодаря дорожающей нефти

Москва. 1 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль растет к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 73,59 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 49 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,22 руб./EUR1, подешевев на 16,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 34,25 копейки - до 80,17 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 2 сентября на 21,9 копейки, до 73,5849 руб./$1, и увеличил курс евро на 32,81 копейки, до 88,1547 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно повышается к доллару и евро в первый день месяца, корректируясь вверх после сильной просадки накануне благодаря уверенно дорожающей нефти. Рост спроса на "черное золото" обусловлен данными макроэкономической статистики из Китая, стимулирующей политикой ведущих центробанков мира, а также надеждами на улучшение ситуации с пандемией коронавируса COVID-19.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в августе вырос до максимума с января 2011 года на фоне увеличения как внутреннего, так и внешнего спроса. Индикатор увеличился до 53,1 пункта по сравнению с 52,8 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 52,6 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Между тем, опубликованные во вторник данные об изменении потребительских цен в еврозоне не оправдали ожиданий экспертов. Цены в еврозоне в августе 2020 года снизились на 0,2% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Уменьшение цен в годовом выражении зафиксировано впервые с мая 2016 года. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 0,2%, сообщает Trading Economics.

Безработица в 19 странах еврозоны в июле 2020 года увеличилась до 7,9% - максимального уровня с ноября 2018 года - на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза. Аналитики в среднем прогнозировали июльскую безработицу на уровне 8%.

Рынок положительно реагирует на любые сигналы, касающиеся разработки вакцины от коронавирусной инфекции, поскольку экономическая активность во многих странах по-прежнему страдают из-за пандемии. Британская AstraZeneca ранее сообщила, что приступила к масштабным клиническим испытаниям вакцины в США на людях.

Кроме того, в последние дни оптимизм инвесторов был поддержан заявлениями Федеральной резервной системы о гибкой форме таргетирования инфляции в качестве ключевого результата пересмотра денежно-кредитной политики.

Цены на нефть растут во вторник на фоне подъема оптимизма в отношении разработки вакцины от коронавирусной инфекции.

В центре внимания рынка - данные о запасах в США, которые будут обнародованы позднее на этой неделе. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти по итогам шестой недели подряд - на 2 млн баррелей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК выросла на 1,33% - до $45,88 за баррель. Фьючерсы на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились в цене на 1,15% - до $43,1 за баррель.

В августе Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 5,8%, причем Brent завершила ростом пятый месяц подряд, WTI - четвертый.

Хотя нефтяной рынок и завершил август в плюсе, WTI так и не смогла закрепиться выше $43 за баррель в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 по всему миру.

"Позитив в рубле связан с общей динамикой валют развивающихся стран на фоне роста интереса к рисковым активам и ослабления доллара. Мы не ожидаем существенного укрепления российской валюты, более того, сохраняются риски ослабления до 75 руб./$1 до конца третьего квартала", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Поддержку рублю оказывает динамика валют развивающихся стран, которые в большинстве своем демонстрируют позитивную динамику по отношению к доллару. При этом стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции чуть ниже $46 за баррель, не даст дополнительных поводов к направленному движению в национальной валюте. Учитывая это, пара "доллар-рубль" опустилась ниже 74 руб./$1 уже в начале торгов. С учетом слабости американской валюты на международном валютном рынке, снижение может быть продолжено, при этом на горизонте ближайших сессии пара "доллар-рубль", скорее всего, возобновит движение к верхней границе диапазона 70-75 рублей", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

ЦБ РФ с 24 по 28 августа продавал валюту на 3,1 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. Неделей ранее совокупный объем продажи валюты составил 15,5 млрд рублей.

Банк России во вторник, 1 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 751,7 млрд рублей (при лимите 2,26 трлн рублей и спросе 1 трлн 751,7 млрд рублей) в среднем по ставке 4,21% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 25 августа, банки разместили 1 трлн 210,2 млрд рублей (при лимите 1,42 трлн рублей и спросе 1 трлн 210,2 млрд рублей) в среднем по ставке 4,19% годовых.

ЦБ РФ также провел доразмещение 34-го выпуска КОБР объемом 3 млрд 82,1 млн рублей. Средневзвешенная цена аукциона составила 100,0001% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов не изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая снизилась на 3 базисных пункта - до 4,33% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне 4,43% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на прежних отметках 4,54%, 4,64% и 4,66% годовых.