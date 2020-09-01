КИТ Финанс Брокер сохраняет рекомендацию "держать" для акций Polymetal

Аналитики "КИТ Финанс Брокер" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Polymetal, сообщается в обзоре компании.

Выручка Polymetal по опубликованным финансовым результатам за I полугодие 2020 г. по МСФО увеличилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $1,13 млрд. Показатель EBITDA вырос на 53% и составила $616 млн, а её рентабельность поднялась с 43% до 54%. Чистая прибыль выросла почти в 1,5 раза – до $381 млн.

"Результаты вышли в рамках наших ожиданий, сильные финансовые показатели Polymetal обусловлены ростом цен на золото и серебро, а также девальвацией рубля, что в свою очередь привело к сверхдоходам", - пишут специалисты "КИТ Финанс Брокер".

После публикации финансовой отчётности, совет директоров Polymetal рекомендовал дивиденды за I полугодие 2020 г. в размере $0,4 на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 1,54%. Дата закрытия реестра назначены на 18 сентября.

"Учитывая текущие цены на золото и серебро, а также слабость рубля, ждём сильные финансовые результаты во II полугодии 2020 г. Сохраняем рекомендацию "держать" акции Polymetal", - указывают аналитики.