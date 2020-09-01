Целевой диапазон закрытия индекса Мосбиржи во вторник - 2925-3010 пунктов - "Фридом Финанс"

Целевой диапазон закрытия индекса Мосбиржи во вторник - 2925-3010 пунктов, сообщается в комментарии "Фридом Финанс".

Сезонный спад торговой активности закончился, выходящая за рубежом макростатистика в целом позитивна, отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин. Среди краткосрочных рисков, по его мнению, остаются искусственное регулирование экономических и рыночных условий, неопределенность в отношении реакции рынка на изменения в политике и риторике ФРС, а также недостаточность мер стимулирования спроса в национальной экономике.

"С учетом эластичности спроса на мировых товарных и фондовых рынках преобладают шансы на завершение торгов вторника на положительной территории. Целевой диапазон по закрытию для индекса Мосбиржи - 2925-3010 пунктов", - указывает специалист.