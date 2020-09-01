BCS GM добавил НЛМК в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрал из нее МТС и "префы" Сбербанка

BCS Global Markets (BCS GM) добавил акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", в то же время убрав из нее бумаги "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) и привилегированные акции Сбербанка, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

"Мы добавили НЛМК в корзину с дивдоходностью на ближайшие 12 месяцев 10,2% по сценарию M2M ("market to market", т.е. на основе текущих рыночных цен - прим. ИФ) на фоне улучшения фундаментальных характеристик рынка стали и исключили МТС и "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) в связи со снижением их дивдоходности ниже 9%", - говорится в обзоре.

Таким образом, дивидендная корзина "Топ-5 акций компаний РФ" от BCS Global Markets в настоящее время состоит из следующих бумаг: "Норильский никель" (MOEX: GMKN), "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) (привилегированные акции), НЛМК, "Юнипро" (MOEX: UPRO) и "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES).

"Наша корзина по-прежнему отстает от рынка, демонстрирующего рост после кризиса, вызванного COVID-19 - основное давление на динамику корзины оказывают привилегированные акции "Сургутнефтегаза" и бумаги "Норникеля", тогда как "префы" Сбербанка и акции MTС недавно вышли в лидеры. Учитывая добавление НЛМК и восстановление в этом месяце средней дивдоходности корзины на горизонте 12 месяцев выше 11% (первое увеличение с начала пандемии COVID-19 в феврале), мы отмечаем хороший потенциал сильной динамики корзины до конца года", - пишут эксперты.

Дивидендная корзина "Топ-5 акций компаний РФ" - это равновзвешенный портфель, состоящий из пяти акций РФ с наивысшей ожидаемой дивидендной доходностью на следующие 12 месяцев и минимальным порогом ликвидности на уровне не менее $0,5 млн среднего дневного объема торгов за три месяца (3M ADTV).