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01 сентября 2020 года 13:06
BCS GM открыл новую торговую идею "Лонг в акциях Интер РАО"
BCS Global Markets (BCS GM) открыл новую торговую идею "Лонг в акциях Интер РАО ЕЭС" с ожидаемой доходностью 15%, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной. "Акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) показали динамику котировок на 12% хуже рынка с начала августа. Мы считаем, что весь негатив уже отыгран и появилась отличная точка для входа. Реализация долгосрочной стратегии "Интер РАО", скорее всего, раскроет стоимость компании, поэтому презентация в середине сентября должна стать катализатором роста стоимости ее акций", - говорится в обзоре. Долгосрочная рекомендация для акций "Интер РАО" от экспертов BCS Global Markets дается "покупать", прогнозная стоимость составляет 11 рублей за штуку. Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 5,22 рубля за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Интер РАО
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