BCS Global Markets (BCS GM) открыл новую торговую идею "Лонг в акциях Интер РАО ЕЭС" с ожидаемой доходностью 15%, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной.

"Акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) показали динамику котировок на 12% хуже рынка с начала августа. Мы считаем, что весь негатив уже отыгран и появилась отличная точка для входа. Реализация долгосрочной стратегии "Интер РАО", скорее всего, раскроет стоимость компании, поэтому презентация в середине сентября должна стать катализатором роста стоимости ее акций", - говорится в обзоре.

Долгосрочная рекомендация для акций "Интер РАО" от экспертов BCS Global Markets дается "покупать", прогнозная стоимость составляет 11 рублей за штуку.

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 5,22 рубля за штуку.