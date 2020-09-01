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Главная / Мнения аналитиков / Рынок ОФЗ продолжит фазу медленного восстановления - ITI Capital
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01 сентября 2020 года 12:21
Рынок ОФЗ продолжит фазу медленного восстановления - ITI Capital
Аналитики ITI Capital считают, что в начале недели позитивный импульс на долговом рынке сохраняется. "Мы полагаем, что пик турбулентности, вызванной негативным новостным фоном, уже миновал. Таким образом, ждем, что рынок ОФЗ продолжит фазу медленного восстановления. Для более резкого роста котировок необходимы существенные движущие факторы, которых пока не наблюдается. На первичном рынке корпоративных эмитентов активность по-прежнему низкая. Мы ждем, что по мере завершения периода отпусков в ближайшее время интенсивность первичных размещений повысится", - пишут они в комментарии компании.
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01 сентября 2020 года 19:31
Москва. 1 сентября. Доллар и евро немного усилили снижение на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне заметно дорожающей нефти. читать дальше
.01 сентября 2020 года 19:20
Москва. 1 сентября. Рынок акций РФ на первых осенних торгах вырос вслед за нефтью и фондовыми индикаторами в США в ожидании результатов разработки вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, а также на фоне неплохой статистики по Китаю; лидировали бумаги металлургических компаний на фоне роста цен на металлы. читать дальше
.01 сентября 2020 года 18:52
Технический анализ после закрытия торгового дня ниже 74,00 указывает, что летний тренд укрепления доллара сломлен, отмечается в комментарии начальника отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаила Шульгина. Далее, по мнению эксперта, может последовать консолидация с попытками... читать дальше
.01 сентября 2020 года 18:45
Москва. 1 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно подросли благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.01 сентября 2020 года 18:30
Рубль в сентябре может вернуться в диапазон 72,70-74 по отношению к доллару и 86,30-88,50 - по отношению к евро при условии дальнейшей нормализации ситуации в Белоруссии и позитивной конъюнктуры на рынке энергоносителей, говорится в аналитическом материале "ФИНАМа". "Валюты развивающихся... читать дальше
.01 сентября 2020 года 18:04
Атон поднял рейтинг акций и GDR НЛМК до "выше рынка", снизил рейтинг акций и GDR ММК до "нейтрально"
(добавлены 4-й абзац и таблица) Инвестиционная компания "Атон" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых копаний стального сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании Андрея Лобазова и Марии Федоровой. По итогам переоценки рейтинг... читать дальше
.01 сентября 2020 года 17:39
Цены на нефть обладают неплохим потенциалом роста до 50 долл. за баррель Brent и WTI - "Велес Капитал"
Нефтяные цены с технической точки зрения по-прежнему обладают неплохим потенциалом повышения к психологически важному уровню 50 долл как по Brent, так и по WTI, говорится в аналитическом материале "Велес Капитала". По мнению аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой, позитивный сигнал подтвердится... читать дальше
.01 сентября 2020 года 17:12
Ушедший август стал лучшим месяцем на глобальных фондовых площадках за последние почти 40 лет. Основными факторами роста в августе стали политика ФРС по сохранению околонулевых ставок в долгосрочном периоде, улучшение ситуации на рынке труда США и рост потребительской уверенности, а также... читать дальше
.01 сентября 2020 года 16:40
Атон поднял рейтинг акций и GDR НЛМК до "выше рынка", снизил рейтинг акций и GDR ММК до "нейтрально"
Инвестиционная компания "Атон" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых копаний стального сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании Андрея Лобазова и Марии Федоровой. По итогам переоценки рейтинг акций и GDR "Новолипецкого... читать дальше
.01 сентября 2020 года 16:13
Сентябрь может стать месяцем укрепления для рубля, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль во вторник укреплял свои позиции на фоне общей слабости доллара на глобальном рынке, констатирует ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. К середине московских торгов баррель... читать дальше
.01 сентября 2020 года 15:47
Аналитики "КИТ Финанс Брокер" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Polymetal, сообщается в обзоре компании. Выручка Polymetal по опубликованным финансовым результатам за I полугодие 2020 г. по МСФО увеличилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $1,13 млрд.... читать дальше
.01 сентября 2020 года 15:42
Москва. 1 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль растет к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти. читать дальше
.01 сентября 2020 года 14:45
Целевой диапазон закрытия индекса Мосбиржи во вторник - 2925-3010 пунктов, сообщается в комментарии "Фридом Финанс". Сезонный спад торговой активности закончился, выходящая за рубежом макростатистика в целом позитивна, отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке... читать дальше
.01 сентября 2020 года 14:18
окус внимания инвесторов сосредоточен на выступлениях представителей ФРС США, в которых они стремятся найти намеки на новые меры стимулирования экономики, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Инвесторы на мировых фондовых площадках реагируют покупками на сильные данные по PMI Китая от Caixin... читать дальше
.01 сентября 2020 года 13:40
BCS GM добавил НЛМК в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрал из нее МТС и "префы" Сбербанка
BCS Global Markets (BCS GM) добавил акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", в то же время убрав из нее бумаги "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) и привилегированные акции Сбербанка, сообщается в обзоре главного... читать дальше
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