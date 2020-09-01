Рынок ОФЗ продолжит фазу медленного восстановления - ITI Capital

Аналитики ITI Capital считают, что в начале недели позитивный импульс на долговом рынке сохраняется. "Мы полагаем, что пик турбулентности, вызванной негативным новостным фоном, уже миновал. Таким образом, ждем, что рынок ОФЗ продолжит фазу медленного восстановления. Для более резкого роста котировок необходимы существенные движущие факторы, которых пока не наблюдается. На первичном рынке корпоративных эмитентов активность по-прежнему низкая. Мы ждем, что по мере завершения периода отпусков в ближайшее время интенсивность первичных размещений повысится", - пишут они в комментарии компании.