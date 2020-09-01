.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром растет вслед за миром во главе с золотодобытчиками, индекс МосБиржи достиг 2985п
.
ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в РФ в июле замедлилось до 8%
В июле снижение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлилось до 8% после падения на 9,4% в июне. Июльское падение оказалось сильнее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 7,5%
 
BofA улучшил на этот год прогноз по динамике ВВП РФ, ухудшил для 2021 года
Bank of America (BofA) улучшил прогноз по динамике ВВП РФ в 2020 году с минус 5,6% до минус 4,5%, говорится в обзоре инвестбанка. В то же время прогноз роста российской экономики в 2021 году был понижен с плюс 4,5% до плюс 3,5%. "Мы полагаем, что...
 
Россияне смогут банкротиться без суда
Граждане РФ с непогашенными долгами от 50 тыс. руб. до 500 тыс. руб. теперь вправе начинать процедуру личного банкротства во внесудебном порядке - через многофункциональные центры (МФЦ). С 1 сентября 2020 года вступил в силу закон 289-ФЗ "О внесении...
 
Платежные данные предложили хранить как персональные
Общественная организация "Деловая Россия", представляющая интересы несырьевого бизнеса, направила в правительство письмо с предложением обязать хранить в России персональные платежные данные россиян, в том числе при трансграничных покупках в...
 
01 сентября 2020 года 11:42

Рынок акций РФ утром растет вслед за миром во главе с золотодобытчиками, индекс МосБиржи достиг 2985п

Москва. 1 сентября. Рынок акций РФ утром во вторник растет вслед за нефтью и мировыми фондовыми площадками на оптимизме в отношении разработки вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 и статистике из КНР; индекс МосБиржи поднялся до 2985 пунктов, при этом лидируют бумаги золотодобывающих компаний на фоне роста золота.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2985,25 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1279,47 пункта (+1,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,8%.

Доллар просел до 73,51 рубля (-0,57 рубля), золото выросло до $2000,1 за тройскую унцию (+1,1%).

Подорожали рублевые акции Polymetal (MOEX: POLY) (+3,7%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+3,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,8%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+1,4% и +5,6% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1%), "Мосбиржи" (+1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+0,8%).

Просели акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов, сохранить "бычий" настрой мировым рынкам позволяют рост акций технологических компаний (Apple), информация об успехах в разработке вакцины, а также стимулирующая монетарная политика ведущих центральных банков. На следующей неделе в Конгрессе США должно возобновиться обсуждения нового пакета стимулов, что также должно оказать поддержку.

Сдержать рост способна геополитика. В отношениях между США и Китаем сохраняется напряженность, пусть и несколько ослабшая. Также опасения вызывают и темпы распространения коронавируса: число заболевших в США превысило 6 млн человек. В то же время нивелировать опасения позволяют относительно неплохая макроэкономическая статистика и ослабление доллара, что поддерживает сырьевые товары и фондовые индексы развивающихся стран.

Накануне российские индексы снизились, чему мог способствовать переток средств индексных фондов из ключевых "фишек" в акции "Яндекса" (MOEX: YNDX), которые теперь входят в индекс MSCI Russia. Учитывая умеренно оптимистичные настроения на глобальных рынках, российский рынок акций во вторник может предпринять очередную попытку роста в направлении 3000 пунктов по индексу МосБиржи. Для индекса диапазон 2950-3000 пунктов остается актуальным, но при ухудшении конъюнктуры не исключено тестирование его нижней границы, считает Антонов.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, складывается впечатление, что предыдущая волна подъема индекса МосБиржи была вызвана реинвестированием дивидендов российскими инвесторами. Сейчас новых денег для роста нет. Однако позитивом является завершение распродаж российских бумаг иностранными инвесторами из-за политических рисков - об этом говорит неплохая относительно рынка в целом динамика акций Сбербанка и "Норильского Никеля" в последние дни. Сбербанк (227,8 рубля) вновь близок к поддержке 224 руб., где его можно попробовать спекулятивно купить с целью участия в преддивидендном ралли.

Рынок акций начал сентябрь с роста, но нельзя исключать повторение сценария предыдущих дней, когда подъем сменялся откатом к вечеру. На эту мысль наводит пара евро-доллар, которая вплотную подошла к отметке $1,2, пробить которую "сходу" будет довольно тяжело. Возможный небольшой откат от этого уровня может привести к такой же небольшой коррекции американских фьючерсов, вслед за которыми просядет и рынок акций РФ.

Лучше рынка выглядят акции золотодобытчиков на фоне роста золота - металл вновь тестирует рубеж $2000 за унцию. На нефтяном рынке пока спокойно, Brent по-прежнему торгуется с незначительными колебаниями в районе $44,5-46 за баррель, отмечает Антонов.

Ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков также отмечает, что ослабление доллара предполагает сценарий роста рынка акций и укрепления рубля, как минимум, относительно "американца". С другой стороны, вялая динамика азиатских индексов намекает на то, что рискованные активы встречают новый месяц с сомнениями. Однако можно все же ожидать роста бумаг золотодобывающих компаний и "Норникеля". Рынок также может задуматься о привлекательности промышленных компаний на фоне роста индекса производственной активности РФ в августе до 51,1 пункта с 48,4 пункта в июле.

Также сохраняются опасения по поводу внешнеполитических рисков. Встреча министров иностранных дел РФ и Белоруссии создает риски того, что США и их сателлиты могут воспользоваться данным фактом для усиления давления на Москву из-за излишней вовлеченности в белорусский политический процесс. Во всяком случае, прибалтийские страны уже ввели свои санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Вероятное ухудшение отношений РФ и Европы явно не является желанием Москвы, а вот в рамках газовой войны с США события приобретают совсем иной смысл, полагает аналитик.

Нефть во вторник дорожает. Агентство Reuters сообщает, что американская добыча в Мексиканском заливе все еще сокращена почти на 0,9 млн баррелей в сутки из-за проблем с возобновлением добычи после урагана "Лаура". Также существуют большие проблемы с электроснабжением перерабатывающих предприятий из-за разрушения высоковольтных линий передачи. Enbridge во второй раз объявила о форс-мажоре на своих трубопроводах в регионе, которые обслуживают крупнейшие добывающие платформы. На этом фоне опрос Reuters показал, что на рынке ждут сокращения запасов нефти в США на 2 млн баррелей за прошлую неделю, а также падения запасов бензина на 3,6 млн баррелей. Соответственно, комбинация столь многих факторов стимулирует рост котировок и позволяет игнорировать такие новости, как падение импорта нефти в Южной Корее на 20,4% в августе (до 77,2 млн баррелей), отмечает Кочетков.

В США индексы в понедельник показали смешанную динамику в пределах 0,2-0,8%, Nasdaq (+0,7%) обновил рекордный максимум в 41-й раз с начала текущего года. Dow Jones в августе вырос на 7,6%, S&P 500 - на 7% - лучшие августовские показатели с 1984 года и с 1986 года соответственно, отмечает MarketWatch. Месячный подъем Nasdaq составил 9,6%, в результате индекс зафиксировал лучший прирост за август за последние двадцать лет.

Позитивом для рынка выступают ожидания скорого получения вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.

Кроме того, в последние дни оптимизм инвесторов был поддержан заявлениями Федеральной резервной системы о гибкой форме таргетирования инфляции в качестве ключевого результата пересмотра денежно-кредитной политики. В заявлении о долгосрочных целях и стратегии денежно-кредитной политики Федрезерв выражает приверженность задаче реагирования на рост уровня безработицы, что также укрепляет его приверженность цели ускорения инфляции.

Во вторник подросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 не изменился, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), "плюсуют" Европа (индекс FTSE после выходного просел на 0,6%, а CAC40 и DAX растут на 0,4-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,3%) на фоне неплохой статистики из Китая.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в августе вырос до 53,1 пункта - максимума с января 2011 года на фоне увеличения как внутреннего, так и внешнего спроса. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 52,6 пункта с июльских 52,8 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку уже четыре месяца подряд.

Безработица в Германии в августе осталась на уровне 6,4%, как и ожидалось.

Нефть во вторник дорожает на фоне растущего оптимизма в отношении разработки вакцины от коронавирусной инфекции; цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 31 августа. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $45,88 за баррель (+1,3% и -1,2% в понедельник), октябрьская цена WTI - $43,18 за баррель (+1,3% и +0,8% накануне).

В августе Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 5,8%, причем Brent завершила ростом пятый месяц подряд, WTI - четвертый.

В центре внимания рынка - данные о запасах в США, которые будут обнародованы позднее на этой неделе. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти по итогам шестой недели подряд - на 2 млн баррелей.

Рынок положительно реагирует на любые сигналы, касающиеся разработки вакцины от коронавирусной инфекции, поскольку экономическая активность и, соответственно, спрос на нефть во многих странах по-прежнему страдают из-за пандемии. Британская AstraZeneca ранее сообщила, что приступила к масштабным клиническим испытаниям вакцины в США на людях.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Бест эффортс банка" (MOEX: ALBK) (+7%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+4,5%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2%), ГДР Mail.ru Group (MOEX: MAIL) (+2%), акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (+1,4%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+1,4%).

Подешевели ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (-4,2%), бумаги "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,1%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,038 млрд рублей (из них 2,438 млрд рублей пришлось на "Яндекс" и 2,302 млрд рублей - на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
01 сентября 2020 года 19:31
Рубль вечером слегка ускорил рост к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Москва. 1 сентября. Доллар и евро немного усилили снижение на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне заметно дорожающей нефти.    читать дальше
.
01 сентября 2020 года 19:20
Рынок акций РФ начал осень с роста вслед за нефтью и США, лидировали металлурги
Москва. 1 сентября. Рынок акций РФ на первых осенних торгах вырос вслед за нефтью и фондовыми индикаторами в США в ожидании результатов разработки вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, а также на фоне неплохой статистики по Китаю; лидировали бумаги металлургических компаний на фоне роста цен на металлы.    читать дальше
.
01 сентября 2020 года 18:52
Рубль в первый день осени сломал летний тренд укрепления доллара - "Открытие Брокер"
Технический анализ после закрытия торгового дня ниже 74,00 указывает, что летний тренд укрепления доллара сломлен, отмечается в комментарии начальника отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаила Шульгина. Далее, по мнению эксперта, может последовать консолидация с попытками...    читать дальше
.
01 сентября 2020 года 18:45
Цены евробондов РФ во вторник умеренно подросли благодаря спросу на рисковые активы
Москва. 1 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно подросли благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
01 сентября 2020 года 18:30
Рубль в сентябре может вернуться в диапазон 72,70-74 за доллар - "ФИНАМ"
Рубль в сентябре может вернуться в диапазон 72,70-74 по отношению к доллару и 86,30-88,50 - по отношению к евро при условии дальнейшей нормализации ситуации в Белоруссии и позитивной конъюнктуры на рынке энергоносителей, говорится в аналитическом материале "ФИНАМа". "Валюты развивающихся...    читать дальше
.
01 сентября 2020 года 18:04
Атон поднял рейтинг акций и GDR НЛМК до "выше рынка", снизил рейтинг акций и GDR ММК до "нейтрально"
(добавлены 4-й абзац и таблица) Инвестиционная компания "Атон" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых копаний стального сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании Андрея Лобазова и Марии Федоровой. По итогам переоценки рейтинг...    читать дальше
.
01 сентября 2020 года 17:39
Цены на нефть обладают неплохим потенциалом роста до 50 долл. за баррель Brent и WTI - "Велес Капитал"
Нефтяные цены с технической точки зрения по-прежнему обладают неплохим потенциалом повышения к психологически важному уровню 50 долл как по Brent, так и по WTI, говорится в аналитическом материале "Велес Капитала". По мнению аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой, позитивный сигнал подтвердится...    читать дальше
.
01 сентября 2020 года 17:12
Перекупленность рынков нарастает, сентябрь может стать месяцем коррекции - "БКС Брокер"
Ушедший август стал лучшим месяцем на глобальных фондовых площадках за последние почти 40 лет. Основными факторами роста в августе стали политика ФРС по сохранению околонулевых ставок в долгосрочном периоде, улучшение ситуации на рынке труда США и рост потребительской уверенности, а также...    читать дальше
.
01 сентября 2020 года 16:40
Атон поднял рейтинг акций и GDR НЛМК до "выше рынка", снизил рейтинг акций и GDR ММК до "нейтрально"
Инвестиционная компания "Атон" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых копаний стального сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании Андрея Лобазова и Марии Федоровой. По итогам переоценки рейтинг акций и GDR "Новолипецкого...    читать дальше
.
01 сентября 2020 года 16:13
Сентябрь может стать месяцем укрепления для рубля - "Открытие Брокер"
Сентябрь может стать месяцем укрепления для рубля, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль во вторник укреплял свои позиции на фоне общей слабости доллара на глобальном рынке, констатирует ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. К середине московских торгов баррель...    читать дальше
.
01 сентября 2020 года 15:47
КИТ Финанс Брокер сохраняет рекомендацию "держать" для акций Polymetal
Аналитики "КИТ Финанс Брокер" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Polymetal, сообщается в обзоре компании. Выручка Polymetal по опубликованным финансовым результатам за I полугодие 2020 г. по МСФО увеличилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $1,13 млрд....    читать дальше
.
01 сентября 2020 года 15:42
Рубль днем продолжает умеренно повышаться к доллару и евро благодаря дорожающей нефти
Москва. 1 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль растет к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти.    читать дальше
.
01 сентября 2020 года 14:45
Целевой диапазон закрытия индекса Мосбиржи во вторник - 2925-3010 пунктов - "Фридом Финанс"
Целевой диапазон закрытия индекса Мосбиржи во вторник - 2925-3010 пунктов, сообщается в комментарии "Фридом Финанс". Сезонный спад торговой активности закончился, выходящая за рубежом макростатистика в целом позитивна, отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке...    читать дальше
.
01 сентября 2020 года 14:18
Фокус внимания инвесторов сосредоточен на выступлениях представителей ФРС США - "Фридом Финанс"
окус внимания инвесторов сосредоточен на выступлениях представителей ФРС США, в которых они стремятся найти намеки на новые меры стимулирования экономики, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Инвесторы на мировых фондовых площадках реагируют покупками на сильные данные по PMI Китая от Caixin...    читать дальше
.
01 сентября 2020 года 13:40
BCS GM добавил НЛМК в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрал из нее МТС и "префы" Сбербанка
BCS Global Markets (BCS GM) добавил акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", в то же время убрав из нее бумаги "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) и привилегированные акции Сбербанка, сообщается в обзоре главного...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.