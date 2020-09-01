Рынок акций РФ утром растет вслед за миром во главе с золотодобытчиками, индекс МосБиржи достиг 2985п

Москва. 1 сентября. Рынок акций РФ утром во вторник растет вслед за нефтью и мировыми фондовыми площадками на оптимизме в отношении разработки вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 и статистике из КНР; индекс МосБиржи поднялся до 2985 пунктов, при этом лидируют бумаги золотодобывающих компаний на фоне роста золота.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2985,25 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1279,47 пункта (+1,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,8%.

Доллар просел до 73,51 рубля (-0,57 рубля), золото выросло до $2000,1 за тройскую унцию (+1,1%).

Подорожали рублевые акции Polymetal (MOEX: POLY) (+3,7%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+3,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,8%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+1,4% и +5,6% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1%), "Мосбиржи" (+1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+0,8%).

Просели акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов, сохранить "бычий" настрой мировым рынкам позволяют рост акций технологических компаний (Apple), информация об успехах в разработке вакцины, а также стимулирующая монетарная политика ведущих центральных банков. На следующей неделе в Конгрессе США должно возобновиться обсуждения нового пакета стимулов, что также должно оказать поддержку.

Сдержать рост способна геополитика. В отношениях между США и Китаем сохраняется напряженность, пусть и несколько ослабшая. Также опасения вызывают и темпы распространения коронавируса: число заболевших в США превысило 6 млн человек. В то же время нивелировать опасения позволяют относительно неплохая макроэкономическая статистика и ослабление доллара, что поддерживает сырьевые товары и фондовые индексы развивающихся стран.

Накануне российские индексы снизились, чему мог способствовать переток средств индексных фондов из ключевых "фишек" в акции "Яндекса" (MOEX: YNDX), которые теперь входят в индекс MSCI Russia. Учитывая умеренно оптимистичные настроения на глобальных рынках, российский рынок акций во вторник может предпринять очередную попытку роста в направлении 3000 пунктов по индексу МосБиржи. Для индекса диапазон 2950-3000 пунктов остается актуальным, но при ухудшении конъюнктуры не исключено тестирование его нижней границы, считает Антонов.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, складывается впечатление, что предыдущая волна подъема индекса МосБиржи была вызвана реинвестированием дивидендов российскими инвесторами. Сейчас новых денег для роста нет. Однако позитивом является завершение распродаж российских бумаг иностранными инвесторами из-за политических рисков - об этом говорит неплохая относительно рынка в целом динамика акций Сбербанка и "Норильского Никеля" в последние дни. Сбербанк (227,8 рубля) вновь близок к поддержке 224 руб., где его можно попробовать спекулятивно купить с целью участия в преддивидендном ралли.

Рынок акций начал сентябрь с роста, но нельзя исключать повторение сценария предыдущих дней, когда подъем сменялся откатом к вечеру. На эту мысль наводит пара евро-доллар, которая вплотную подошла к отметке $1,2, пробить которую "сходу" будет довольно тяжело. Возможный небольшой откат от этого уровня может привести к такой же небольшой коррекции американских фьючерсов, вслед за которыми просядет и рынок акций РФ.

Лучше рынка выглядят акции золотодобытчиков на фоне роста золота - металл вновь тестирует рубеж $2000 за унцию. На нефтяном рынке пока спокойно, Brent по-прежнему торгуется с незначительными колебаниями в районе $44,5-46 за баррель, отмечает Антонов.

Ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков также отмечает, что ослабление доллара предполагает сценарий роста рынка акций и укрепления рубля, как минимум, относительно "американца". С другой стороны, вялая динамика азиатских индексов намекает на то, что рискованные активы встречают новый месяц с сомнениями. Однако можно все же ожидать роста бумаг золотодобывающих компаний и "Норникеля". Рынок также может задуматься о привлекательности промышленных компаний на фоне роста индекса производственной активности РФ в августе до 51,1 пункта с 48,4 пункта в июле.

Также сохраняются опасения по поводу внешнеполитических рисков. Встреча министров иностранных дел РФ и Белоруссии создает риски того, что США и их сателлиты могут воспользоваться данным фактом для усиления давления на Москву из-за излишней вовлеченности в белорусский политический процесс. Во всяком случае, прибалтийские страны уже ввели свои санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Вероятное ухудшение отношений РФ и Европы явно не является желанием Москвы, а вот в рамках газовой войны с США события приобретают совсем иной смысл, полагает аналитик.

Нефть во вторник дорожает. Агентство Reuters сообщает, что американская добыча в Мексиканском заливе все еще сокращена почти на 0,9 млн баррелей в сутки из-за проблем с возобновлением добычи после урагана "Лаура". Также существуют большие проблемы с электроснабжением перерабатывающих предприятий из-за разрушения высоковольтных линий передачи. Enbridge во второй раз объявила о форс-мажоре на своих трубопроводах в регионе, которые обслуживают крупнейшие добывающие платформы. На этом фоне опрос Reuters показал, что на рынке ждут сокращения запасов нефти в США на 2 млн баррелей за прошлую неделю, а также падения запасов бензина на 3,6 млн баррелей. Соответственно, комбинация столь многих факторов стимулирует рост котировок и позволяет игнорировать такие новости, как падение импорта нефти в Южной Корее на 20,4% в августе (до 77,2 млн баррелей), отмечает Кочетков.

В США индексы в понедельник показали смешанную динамику в пределах 0,2-0,8%, Nasdaq (+0,7%) обновил рекордный максимум в 41-й раз с начала текущего года. Dow Jones в августе вырос на 7,6%, S&P 500 - на 7% - лучшие августовские показатели с 1984 года и с 1986 года соответственно, отмечает MarketWatch. Месячный подъем Nasdaq составил 9,6%, в результате индекс зафиксировал лучший прирост за август за последние двадцать лет.

Позитивом для рынка выступают ожидания скорого получения вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.

Кроме того, в последние дни оптимизм инвесторов был поддержан заявлениями Федеральной резервной системы о гибкой форме таргетирования инфляции в качестве ключевого результата пересмотра денежно-кредитной политики. В заявлении о долгосрочных целях и стратегии денежно-кредитной политики Федрезерв выражает приверженность задаче реагирования на рост уровня безработицы, что также укрепляет его приверженность цели ускорения инфляции.

Во вторник подросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 не изменился, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), "плюсуют" Европа (индекс FTSE после выходного просел на 0,6%, а CAC40 и DAX растут на 0,4-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,3%) на фоне неплохой статистики из Китая.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в августе вырос до 53,1 пункта - максимума с января 2011 года на фоне увеличения как внутреннего, так и внешнего спроса. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 52,6 пункта с июльских 52,8 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку уже четыре месяца подряд.

Безработица в Германии в августе осталась на уровне 6,4%, как и ожидалось.

Нефть во вторник дорожает на фоне растущего оптимизма в отношении разработки вакцины от коронавирусной инфекции; цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 31 августа. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $45,88 за баррель (+1,3% и -1,2% в понедельник), октябрьская цена WTI - $43,18 за баррель (+1,3% и +0,8% накануне).

В августе Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 5,8%, причем Brent завершила ростом пятый месяц подряд, WTI - четвертый.

В центре внимания рынка - данные о запасах в США, которые будут обнародованы позднее на этой неделе. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти по итогам шестой недели подряд - на 2 млн баррелей.

Рынок положительно реагирует на любые сигналы, касающиеся разработки вакцины от коронавирусной инфекции, поскольку экономическая активность и, соответственно, спрос на нефть во многих странах по-прежнему страдают из-за пандемии. Британская AstraZeneca ранее сообщила, что приступила к масштабным клиническим испытаниям вакцины в США на людях.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Бест эффортс банка" (MOEX: ALBK) (+7%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+4,5%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2%), ГДР Mail.ru Group (MOEX: MAIL) (+2%), акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (+1,4%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+1,4%).

Подешевели ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (-4,2%), бумаги "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,1%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,038 млрд рублей (из них 2,438 млрд рублей пришлось на "Яндекс" и 2,302 млрд рублей - на акции "Норникеля").